https://sputnikarabic.ae/20240501/وزير-الخارجية-التركي-انتقال-قيادات-حماس-إلى-تركيا-غير-وارد-حاليا-1088440197.html

وزير الخارجية التركي: انتقال قيادات "حماس" إلى تركيا غير وارد حاليا

وزير الخارجية التركي: انتقال قيادات "حماس" إلى تركيا غير وارد حاليا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، بأن "انتقال قيادات حماس إلى تركيا، أمر غير وارد في الوقت الحالي". 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T16:59+0000

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ونقلت قناة "العربية" عن فيدان، قوله بأن "حركة حماس ستتحول إلى حركة سياسية بعد قيام الدولة الفلسطينية"، داعيا الحركة "لاتخاذ موقف حاسم بملف حل الدولتين".وحول العلاقات السعودية التركية، قال وزير الخارجية التركي، إن "علاقات الدولتين تسير بوتيرة جيدة جدا وهناك توافق بينهما"، مؤكدا أن "السعودية وتركيا، عملتا على تهدئة التوتر بين إيران وإسرائيل، في ظل السعي إلى عدم توسع الحرب".وفي أبريل/ نيسان الماضي، بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية.وأكد أردوغان، في اتصاله مع ابن سلمان، على "ضرورة وحدة العالم الإسلامي لإنهاء هجمات إسرائيل على فلسطين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230924/مصر-والإمارات-وتركيا-سيطلبونه-فورا-لابيد-يحذر-من-الموافقة-على-الطلب-السعودي-الخاص-بالتطبيع-1081352767.html

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