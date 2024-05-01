https://sputnikarabic.ae/20240501/وزير-الطاقة-السوداني-لم-نستغل-سوى-20--من-نفطنا-1088435585.html

وزير الطاقة السوداني: لم نستغل سوى 20 % من نفطنا

وزير الطاقة السوداني: لم نستغل سوى 20 % من نفطنا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الطاقة والنفط السوداني، محي الدين نعيم، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لم تستغل سوى 20% من احتياطياتها النفطية المعروفة، كما أنها تمتلك حقول غاز محتملة في... 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T13:53+0000

2024-05-01T13:53+0000

2024-05-01T13:53+0000

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ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن نعيم، تصريحاته خلال مشاركة له في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية والمنعقد في الرياض، حيث أفاد بأنه حاليا يجري تحويل محطات الكهرباء للاستفادة بشكل أكبر من هذا المصدر، مشيرًا إلى مساعي الحكومة لتعظيم الإنتاج بسبب ارتفاع الطلب.وأضاف الوزير السوداني بأن دمج وزارتي الطاقة والمعادن يهدف إلى الاستفادة من موارد الذهب في البلاد، لافتًا إلى أن السودان يلبي 40% من احتياجاته من الطاقة، ولديه مبادرات في مجال الطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، كما أن بلاده تمتلك احتياطي نفطي كبير في الشمال، لكنها تواجه تحديات.من ناحية أخرى، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن واشنطن تناشد جميع الدول، بما في ذلك الإمارات، التوقف عن تقديم الدعم لطرفي الحرب في السودان.ودعت توماس غرينفيلد، خلال تصريحات للصحفيين في نيويورك، قوات الدعم السريع إلى إنهاء حصارها على مدينة الفاشر، والتعهد بعدم الهجوم عليها، محذرة من "مذبحة واسعة النطاق" في الفاشر.وأكدت ضرورة أن يسحب جميع الأطراف القوات العسكرية، وأن يمارس المجتمع الدولي بأسره الضغط في هذه اللحظة الحرجة.وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار