وزير الطاقة السوداني: لم نستغل سوى 20 % من نفطنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
On air
09:30 GMT
30 د
On air
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
On air
11:31 GMT
30 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انهيار القوات الأوكرانية قادم و تدخل الناتو سيعتمد على طريقة إدارة روسيا للمعركة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير أمني: أي عملية عسكرية تركية في العراق ستعرض العلاقات الثنائية إلى اهتزازات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين تصعيد الحرب مع إسرائيل وصراع داخلي يؤثر على كل مناحي الحياة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240501/وزير-الطاقة-السوداني-لم-نستغل-سوى-20--من-نفطنا-1088435585.html
وزير الطاقة السوداني: لم نستغل سوى 20 % من نفطنا
وزير الطاقة السوداني: لم نستغل سوى 20 % من نفطنا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الطاقة والنفط السوداني، محي الدين نعيم، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لم تستغل سوى 20% من احتياطياتها النفطية المعروفة، كما أنها تمتلك حقول غاز محتملة في... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T13:53+0000
2024-05-01T13:53+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/02/1075427983_0:270:2954:1931_1920x0_80_0_0_eed11bfe1f3c392dfeb66cee95fc76e0.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن نعيم، تصريحاته خلال مشاركة له في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية والمنعقد في الرياض، حيث أفاد بأنه حاليا يجري تحويل محطات الكهرباء للاستفادة بشكل أكبر من هذا المصدر، مشيرًا إلى مساعي الحكومة لتعظيم الإنتاج بسبب ارتفاع الطلب.وأضاف الوزير السوداني بأن دمج وزارتي الطاقة والمعادن يهدف إلى الاستفادة من موارد الذهب في البلاد، لافتًا إلى أن السودان يلبي 40% من احتياجاته من الطاقة، ولديه مبادرات في مجال الطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، كما أن بلاده تمتلك احتياطي نفطي كبير في الشمال، لكنها تواجه تحديات.من ناحية أخرى، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن واشنطن تناشد جميع الدول، بما في ذلك الإمارات، التوقف عن تقديم الدعم لطرفي الحرب في السودان.ودعت توماس غرينفيلد، خلال تصريحات للصحفيين في نيويورك، قوات الدعم السريع إلى إنهاء حصارها على مدينة الفاشر، والتعهد بعدم الهجوم عليها، محذرة من "مذبحة واسعة النطاق" في الفاشر.وأكدت ضرورة أن يسحب جميع الأطراف القوات العسكرية، وأن يمارس المجتمع الدولي بأسره الضغط في هذه اللحظة الحرجة.وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20240501/السودان-يتهم-بريطانيا-بحماية-الإمارات-أكبر-ممولي-الحرب-مقابل-مصالح-تجارية-1088420868.html
https://sputnikarabic.ae/20240428/مجلس-الأمن-يعقد-اجتماعا-بشأن-العدوان-الإماراتي-على-السودان-1088361938.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/02/1075427983_0:0:2576:1931_1920x0_80_0_0_eff98123bf7df00ea15c13a5e96c8e89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

وزير الطاقة السوداني: لم نستغل سوى 20 % من نفطنا

13:53 GMT 01.05.2024
© AFP 2023 / CESAR MANSOحقل نفط
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023 / CESAR MANSO
تابعنا عبر
صرح وزير الطاقة والنفط السوداني، محي الدين نعيم، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لم تستغل سوى 20% من احتياطياتها النفطية المعروفة، كما أنها تمتلك حقول غاز محتملة في البحر الأحمر.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن نعيم، تصريحاته خلال مشاركة له في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية والمنعقد في الرياض، حيث أفاد بأنه حاليا يجري تحويل محطات الكهرباء للاستفادة بشكل أكبر من هذا المصدر، مشيرًا إلى مساعي الحكومة لتعظيم الإنتاج بسبب ارتفاع الطلب.
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
السودان يتهم بريطانيا بحماية الإمارات في مجلس الأمن مقابل "مصالح تجارية"
06:50 GMT
وأضاف الوزير السوداني بأن دمج وزارتي الطاقة والمعادن يهدف إلى الاستفادة من موارد الذهب في البلاد، لافتًا إلى أن السودان يلبي 40% من احتياجاته من الطاقة، ولديه مبادرات في مجال الطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، كما أن بلاده تمتلك احتياطي نفطي كبير في الشمال، لكنها تواجه تحديات.
من ناحية أخرى، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن واشنطن تناشد جميع الدول، بما في ذلك الإمارات، التوقف عن تقديم الدعم لطرفي الحرب في السودان.
ودعت توماس غرينفيلد، خلال تصريحات للصحفيين في نيويورك، قوات الدعم السريع إلى إنهاء حصارها على مدينة الفاشر، والتعهد بعدم الهجوم عليها، محذرة من "مذبحة واسعة النطاق" في الفاشر.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
مجلس الأمن يعقد اجتماعا استجابة لبعثة السودان حول "العدوان الإماراتي"
28 أبريل, 13:59 GMT
وأكدت ضرورة أن يسحب جميع الأطراف القوات العسكرية، وأن يمارس المجتمع الدولي بأسره الضغط في هذه اللحظة الحرجة.
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты снимают видео с крыши поврежденного здания напротив разрушенного здания больницы Аль-Салам в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ستعلن عن منطقة آمنة للنازحين بعد تأكيد نتنياهو بدخول رفح12:46 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала