السودان.. مقتل وإصابة 5 من العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على جنوبي دمشق
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
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بلا قيود
خبير أمني: أي عملية عسكرية تركية في العراق ستعرض العلاقات الثنائية إلى اهتزازات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين تصعيد الحرب مع إسرائيل وصراع داخلي يؤثر على كل مناحي الحياة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن تستغل شعار حل الدولتين كعملية نصب واحتيال سياسي
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
17:33 GMT
30 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sputnikarabic.ae/20240502/السودان-مقتل-وإصابة-5-من-العاملين-في-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر--1088482063.html
السودان.. مقتل وإصابة 5 من العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر
السودان.. مقتل وإصابة 5 من العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، مقتل اثنين من سائقيها على يد مسلحين في جنوب دارفور بالسودان، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين من موظفي اللجنة... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T19:53+0000
2024-05-02T19:53+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
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وأكد المدير الإقليمي للجنة في أفريقيا، باتريك يوسف، في بيان له عبر منصة "إكس"، أن "أولوية اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتمثل في دعم الأشخاص الأكثر تضررا من هذه المأساة، ولا سيما أقارب الضحايا وزملائهم". وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين. وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20240430/أمريكا-تناشد-الدول-بما-فيها-الإمارات-وقف-دعم-طرفي-الحرب-في-السودان-1088394206.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي

السودان.. مقتل وإصابة 5 من العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر

19:53 GMT 02.05.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالصليب الأحمر
الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
الصليب الأحمر
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، مقتل اثنين من سائقيها على يد مسلحين في جنوب دارفور بالسودان، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين من موظفي اللجنة الدولية.
وأكد المدير الإقليمي للجنة في أفريقيا، باتريك يوسف، في بيان له عبر منصة "إكس"، أن "أولوية اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتمثل في دعم الأشخاص الأكثر تضررا من هذه المأساة، ولا سيما أقارب الضحايا وزملائهم".
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
اشتباكات في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
أمريكا تناشد الدول بما فيها الإمارات وقف دعم طرفي الحرب في السودان
30 أبريل, 07:13 GMT
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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