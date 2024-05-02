https://sputnikarabic.ae/20240502/السودان-مقتل-وإصابة-5-من-العاملين-في-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر--1088482063.html

السودان.. مقتل وإصابة 5 من العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر

السودان.. مقتل وإصابة 5 من العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، مقتل اثنين من سائقيها على يد مسلحين في جنوب دارفور بالسودان، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين من موظفي اللجنة... 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T19:53+0000

2024-05-02T19:53+0000

2024-05-02T19:53+0000

أخبار السودان اليوم

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وأكد المدير الإقليمي للجنة في أفريقيا، باتريك يوسف، في بيان له عبر منصة "إكس"، أن "أولوية اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتمثل في دعم الأشخاص الأكثر تضررا من هذه المأساة، ولا سيما أقارب الضحايا وزملائهم". وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين. وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sputnikarabic.ae/20240430/أمريكا-تناشد-الدول-بما-فيها-الإمارات-وقف-دعم-طرفي-الحرب-في-السودان-1088394206.html

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي