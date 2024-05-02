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https://sputnikarabic.ae/20240502/الكونغرس-الأمريكي-يوسع-تعريف-معاداة-السامية-دعما-لإسرائيل-في-وجه-المحتجين-1088450223.html
الكونغرس الأمريكي يوسع تعريف "معاداة السامية" دعما لإسرائيل في وجه المحتجين
الكونغرس الأمريكي يوسع تعريف "معاداة السامية" دعما لإسرائيل في وجه المحتجين
سبوتنيك عربي
صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح "معاداة السامية"، وذلك على أثر الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين والداعمة لوقف... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T08:21+0000
2024-05-02T08:21+0000
العالم
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ويتهم جزء من الطبقة السياسية الأمريكية المتظاهرين في الجامعات بـ"معاداة السامية"، ويستدلون على ذلك، من بين أمور أخرى، برفع المحتجين شعارات معادية لإسرائيل، الحليف الكبير للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.وعصر الثلاثاء، أقر المجلس بأصوات نواب من الحزبين مشروع قانون يعتمد تعريف معاداة السامية كما اقترحه "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة".ووفقا لهذا التعريف، فإن "معاداة السامية هي تصور معين لليهود يمكن أن يتجلى بكراهية تجاههم. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفرادا يهودا أو غير يهود و ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة".بالمقابل، يقول منتقدو مشروع القانون إن هذا التعريف يحظر انتقادات معينة لدولة إسرائيل، وهو أمر يدافع عنه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.ويتهم معارضو النص أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعًا من أجل استخدامه للحد من حرية التعبير في الجامعات الأمريكية.وحذر النائب الديموقراطي جيري نادلر الذي يعارض النص من أن "التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكل في حد ذاتها تمييزا مخالفا للقانون".ولكي يصبح هذا النص تشريعا ساريا يتعين على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.وانتشرت المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عبر حرم الجامعات بشكل خاص، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، الذين يطالبون السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل بسبب الحرب على غزة والانتهاكات الإنسانية في حق المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20240501/شرطة-نيويورك-تقتحم-جامعة-كولومبيا-لفض-احتجاجات-رافضة-لحرب-غزة-وتعتقل-العشرات-1088418841.html
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العالم
العالم

الكونغرس الأمريكي يوسع تعريف "معاداة السامية" دعما لإسرائيل في وجه المحتجين

08:21 GMT 02.05.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح "معاداة السامية"، وذلك على أثر الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين والداعمة لوقف الحرب على غزة التي اجتاحت الجامعات الأمريكية.
ويتهم جزء من الطبقة السياسية الأمريكية المتظاهرين في الجامعات بـ"معاداة السامية"، ويستدلون على ذلك، من بين أمور أخرى، برفع المحتجين شعارات معادية لإسرائيل، الحليف الكبير للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وعصر الثلاثاء، أقر المجلس بأصوات نواب من الحزبين مشروع قانون يعتمد تعريف معاداة السامية كما اقترحه "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة".
ووفقا لهذا التعريف، فإن "معاداة السامية هي تصور معين لليهود يمكن أن يتجلى بكراهية تجاههم. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفرادا يهودا أو غير يهود و ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة".
طلاب يتظاهرون خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في جامعة واشنطن، في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات ومظاهرات من قبل الطلاب المؤيدين لفلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا لفض احتجاجات رافضة لحرب غزة وتعتقل العشرات
أمس, 03:04 GMT
بالمقابل، يقول منتقدو مشروع القانون إن هذا التعريف يحظر انتقادات معينة لدولة إسرائيل، وهو أمر يدافع عنه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.
ويتهم معارضو النص أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعًا من أجل استخدامه للحد من حرية التعبير في الجامعات الأمريكية.
وحذر النائب الديموقراطي جيري نادلر الذي يعارض النص من أن "التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكل في حد ذاتها تمييزا مخالفا للقانون".
ولكي يصبح هذا النص تشريعا ساريا يتعين على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.
وانتشرت المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عبر حرم الجامعات بشكل خاص، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، الذين يطالبون السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل بسبب الحرب على غزة والانتهاكات الإنسانية في حق المدنيين.
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