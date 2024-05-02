https://sputnikarabic.ae/20240502/النمو-الاقتصادي-في-أفريقيا-جنوب-الصحراء-الكبرى-1088449034.html
النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
سبوتنيك عربي
النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
2024-05-02T07:58+0000
2024-05-02T07:58+0000
2024-05-02T07:58+0000
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انفوجرافيك, اقتصاد, أفريقيا, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, أفريقيا, инфографика
النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
تعرف من خلال إنفوغراف "سبوتنيك" على تقديرات النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفقا لصندوق النقد الدولي.