https://sputnikarabic.ae/20240502/تدمير-أول-مدرعة-بوما-66-إيطالية-خلال-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1088451233.html

تدمير أول مدرعة "بوما 6×6" إيطالية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة

تدمير أول مدرعة "بوما 6×6" إيطالية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة

سبوتنيك عربي

دمرت القوات الروسية أول ناقلة جند مدرعة إيطالية من طراز "بوما 6x6". ولم يتم الإبلاغ رسميا عن تسليم هذه المعدات لتشكيلات نظام كييف، فقد تم اكتشاف الهيكل المشوه... 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T09:29+0000

2024-05-02T09:29+0000

2024-05-02T09:29+0000

رصد عسكري

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بدأ إنتاج ناقلات الجنود المدرعة هذه في عام 2021. وزنها القتالي 8400 كغ. المحرك: ديزل إيفيكو نوع 8042 TCA، قوة - 180 حصانا.السرعة القصوى على الطريق السريع هي 100 كم/ساعة. السعة - سبعة أشخاص. السلاح عبارة عن مدفع رشاش 7.62 ملم أو 12.7 ملم. هناك نسخ مزودة بأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون عيار 81 ملم.في المجموع، كان لدى الإيطاليين نحو مائتي وحدة من هذه المدرعة. ولم يتم الإبلاغ بعد عن الكمية التي تم أرسالها للقوات المسلحة الأوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالу، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصدر لـ"سبوتنيك": صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر منصات صواريخ أمريكية الصنع في اتجاه كوبيانسكوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستغل خطأ ارتكبته قوات نظام كييف ويخترق خط المواجهة في دونيتسكدبابات "تي - 80" الروسية تدمر مخابئ ونقاط مراقبة أوكرانية في منطقة العملية العسكرية... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240502/القوات-الروسية-تضرب-منشآت-عسكرية-في-ميناء-أتشاكوف-الأوكراني-1088447309.html

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