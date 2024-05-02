"حماس" تؤكد لقطر أنها تدرس بـ"إيجابية" مقترح وقف إطلاق النار في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير أمني: أي عملية عسكرية تركية في العراق ستعرض العلاقات الثنائية إلى اهتزازات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين تصعيد الحرب مع إسرائيل وصراع داخلي يؤثر على كل مناحي الحياة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن تستغل شعار حل الدولتين كعملية نصب واحتيال سياسي
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240502/حماس-تؤكد-لقطر-أنها-تدرس-بـإيجابية-مقترح-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1088475322.html
"حماس" تؤكد لقطر أنها تدرس بـ"إيجابية" مقترح وقف إطلاق النار في غزة
"حماس" تؤكد لقطر أنها تدرس بـ"إيجابية" مقترح وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، لوزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، على الروح الإيجابية لدى الحركة في دراسة مقترح وقف... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T15:33+0000
2024-05-02T15:33+0000
طوفان الأقصى
قطر
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104396/92/1043969294_0:229:2200:1467_1920x0_80_0_0_160f0ce248a0025db94cb23b9ebb3c1e.jpg
وذكرت "حماس" في بيان، أن هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع آل ثاني، حيث بحثا آخر تطورات المفاوضات بشأن وقف الحرب في غزة.كما اتفق الطرفان على استكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني و"يوقف العدوان عليه"، حسب نص البيان.وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن، أمس الأربعاء، خلال اجتماعه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، أن بلاده تريد اتفاق هدنة في غزة، ثم التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وخلال اجتماعه بهرتسوغ، وعائلات الأسرى بتل أبيب، قال بلينكن إن واشنطن مصممة على التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس "الآن" يضمن وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين إلى ديارهم.وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل بعد زيارته الأردن والسعودية، في جولة هي السابعة بالمنطقة منذ بداية الحرب على القطاع قبل نحو 7 شهور، لإجراء محادثات بشأن الهدنة المحتملة بين الطرفين، وكذلك إيصال المساعدات لقطاع غزة.وتتواصل لليوم الـ 209 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
https://sputnikarabic.ae/20240501/بلينكن-لنتنياهو-نعارض-العملية-العسكرية-في-رفح-في-الوقت-الحالي-1088436227.html
قطر
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104396/92/1043969294_0:0:1956:1467_1920x0_80_0_0_2e0de7a10cfa082f74968a7bf979fa3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, قطر, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, قطر, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

"حماس" تؤكد لقطر أنها تدرس بـ"إيجابية" مقترح وقف إطلاق النار في غزة

15:33 GMT 02.05.2024
© AFP 2023 / -رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران
رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، لوزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، على الروح الإيجابية لدى الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا.
وذكرت "حماس" في بيان، أن هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع آل ثاني، حيث بحثا آخر تطورات المفاوضات بشأن وقف الحرب في غزة.
وخلال الاتصال، ثمن هنية الدور الذي تقوم به قطر في الوساطة، وأكد على "الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخراً".
كما اتفق الطرفان على استكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني و"يوقف العدوان عليه"، حسب نص البيان.
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
بلينكن لنتنياهو: نعارض العملية العسكرية في رفح في الوقت الحالي
أمس, 14:14 GMT
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن، أمس الأربعاء، خلال اجتماعه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، أن بلاده تريد اتفاق هدنة في غزة، ثم التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وخلال اجتماعه بهرتسوغ، وعائلات الأسرى بتل أبيب، قال بلينكن إن واشنطن مصممة على التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس "الآن" يضمن وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين إلى ديارهم.
وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل بعد زيارته الأردن والسعودية، في جولة هي السابعة بالمنطقة منذ بداية الحرب على القطاع قبل نحو 7 شهور، لإجراء محادثات بشأن الهدنة المحتملة بين الطرفين، وكذلك إيصال المساعدات لقطاع غزة.
وتتواصل لليوم الـ 209 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:38 GMTТерритории вокруг больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إعادة بناء المنازل في غزة قد تستغرق 80 عاما13:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала