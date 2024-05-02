https://sputnikarabic.ae/20240502/حماس-تؤكد-لقطر-أنها-تدرس-بـإيجابية-مقترح-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1088475322.html

"حماس" تؤكد لقطر أنها تدرس بـ"إيجابية" مقترح وقف إطلاق النار في غزة

"حماس" تؤكد لقطر أنها تدرس بـ"إيجابية" مقترح وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، لوزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، على الروح الإيجابية لدى الحركة في دراسة مقترح وقف... 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T15:33+0000

2024-05-02T15:33+0000

2024-05-02T15:33+0000

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وذكرت "حماس" في بيان، أن هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع آل ثاني، حيث بحثا آخر تطورات المفاوضات بشأن وقف الحرب في غزة.كما اتفق الطرفان على استكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني و"يوقف العدوان عليه"، حسب نص البيان.وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن، أمس الأربعاء، خلال اجتماعه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، أن بلاده تريد اتفاق هدنة في غزة، ثم التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وخلال اجتماعه بهرتسوغ، وعائلات الأسرى بتل أبيب، قال بلينكن إن واشنطن مصممة على التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس "الآن" يضمن وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين إلى ديارهم.وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل بعد زيارته الأردن والسعودية، في جولة هي السابعة بالمنطقة منذ بداية الحرب على القطاع قبل نحو 7 شهور، لإجراء محادثات بشأن الهدنة المحتملة بين الطرفين، وكذلك إيصال المساعدات لقطاع غزة.وتتواصل لليوم الـ 209 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

https://sputnikarabic.ae/20240501/بلينكن-لنتنياهو-نعارض-العملية-العسكرية-في-رفح-في-الوقت-الحالي-1088436227.html

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طوفان الأقصى, قطر, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار