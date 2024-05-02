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تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240502/خبير-أوكراني-القوات-الروسية-قد-تصل-إلى-الحدود-الإدارية-لجمهوريتي-دونيتسك-واوغانسك-الشعبيتين-قريبا-1088476089.html
خبير أوكراني: القوات الروسية قد تصل إلى الحدود الإدارية لجمهوريتي دونيتسك واوغانسك الشعبيتين قريبا
خبير أوكراني: القوات الروسية قد تصل إلى الحدود الإدارية لجمهوريتي دونيتسك واوغانسك الشعبيتين قريبا
سبوتنيك عربي
قال عالم السياسة الأوكراني أندريه زولوتاريف، أن القوات الروسية قد تصل إلى الحدود الإدارية لجمهوريتي دونيتسك ولووغانسك الشعبيتين هذا الخريف. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T16:01+0000
2024-05-02T16:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وفي مقابلة مع الصحفي ألكسندر شيلست، أنه "إذا وصل الاختراق التكتيكي في أوشيريتينو إلى أعلى مستوياته، فهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا، وهذا بالضبط توضيح لحقيقة أن الجبهة تتصدع، وستبدأ الجبهة في الانهيار، وسيتمكن الروس من الوصول إلى حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين هذا الخريف".وحذر المحلل من أن استمرار الاتجاهات الحالية لن يؤدي فقط إلى خسارة دونباس من قبل أوكرانيا، بل سيخلق أيضًا تهديدًا لمنطقة دنيبروبيتروفسك.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240502/الجنود-الأوكرانيون-يصفون-هجمات-الجيش-الروسي-بأنها-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1088475083.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

خبير أوكراني: القوات الروسية قد تصل إلى الحدود الإدارية لجمهوريتي دونيتسك واوغانسك الشعبيتين قريبا

16:01 GMT 02.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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تابعنا عبر
قال عالم السياسة الأوكراني أندريه زولوتاريف، أن القوات الروسية قد تصل إلى الحدود الإدارية لجمهوريتي دونيتسك ولووغانسك الشعبيتين هذا الخريف.
وفي مقابلة مع الصحفي ألكسندر شيلست، أنه "إذا وصل الاختراق التكتيكي في أوشيريتينو إلى أعلى مستوياته، فهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا، وهذا بالضبط توضيح لحقيقة أن الجبهة تتصدع، وستبدأ الجبهة في الانهيار، وسيتمكن الروس من الوصول إلى حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين هذا الخريف".
وحذر المحلل من أن استمرار الاتجاهات الحالية لن يؤدي فقط إلى خسارة دونباس من قبل أوكرانيا، بل سيخلق أيضًا تهديدًا لمنطقة دنيبروبيتروفسك.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجنود الأوكرانيون يصفون هجمات الجيش الروسي بأنها لا يمكن التنبؤ بها
15:36 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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