https://sputnikarabic.ae/20240502/خبير-أوكراني-القوات-الروسية-قد-تصل-إلى-الحدود-الإدارية-لجمهوريتي-دونيتسك-واوغانسك-الشعبيتين-قريبا-1088476089.html

خبير أوكراني: القوات الروسية قد تصل إلى الحدود الإدارية لجمهوريتي دونيتسك واوغانسك الشعبيتين قريبا

خبير أوكراني: القوات الروسية قد تصل إلى الحدود الإدارية لجمهوريتي دونيتسك واوغانسك الشعبيتين قريبا

سبوتنيك عربي

قال عالم السياسة الأوكراني أندريه زولوتاريف، أن القوات الروسية قد تصل إلى الحدود الإدارية لجمهوريتي دونيتسك ولووغانسك الشعبيتين هذا الخريف. 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T16:01+0000

2024-05-02T16:01+0000

2024-05-02T16:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وفي مقابلة مع الصحفي ألكسندر شيلست، أنه "إذا وصل الاختراق التكتيكي في أوشيريتينو إلى أعلى مستوياته، فهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا، وهذا بالضبط توضيح لحقيقة أن الجبهة تتصدع، وستبدأ الجبهة في الانهيار، وسيتمكن الروس من الوصول إلى حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين هذا الخريف".وحذر المحلل من أن استمرار الاتجاهات الحالية لن يؤدي فقط إلى خسارة دونباس من قبل أوكرانيا، بل سيخلق أيضًا تهديدًا لمنطقة دنيبروبيتروفسك.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240502/الجنود-الأوكرانيون-يصفون-هجمات-الجيش-الروسي-بأنها-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1088475083.html

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روسيا, رصد عسكري