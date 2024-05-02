https://sputnikarabic.ae/20240502/طبيب-يحول-خيمة-النزوح-إلى-عيادة-أسنان-في-مخيم-النصيرات-وسط-قطاع-غزةصور-وفيديو-1088456440.html

طبيب يحول خيمة النزوح إلى عيادة أسنان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة...صور وفيديو

طبيب يحول خيمة النزوح إلى عيادة أسنان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة...صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، في نزوح قرابة 1.7 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة تقريبا، وأثارت الحرب... 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T11:51+0000

2024-05-02T11:51+0000

2024-05-02T11:51+0000

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واستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكل مباشر، ما أدى إلى خروج معظم المشافي عن العمل، ويشهد القطاع الصحي في القطاع المحاصر حالة انهيار كبيرة، وقد استهدفت العديد من المراكز الصحية في غزة وخرج أغلبها عن الخدمة، ووصفت العديد من المنظمات الإنسانية الوضع الصحي في القطاع بالكارثي. وبالرغم من هذه الظروف الصحية الصعبة، وعدم القدرة على تقديم الخدمات الصحية والعلاج لسكان القطاع بشكل مناسب، إلا أنَّ بعض الأطباء يحاولون التكيف مع تلك الظروف المعيقة، والمبادرة من داخل خيام النزوح، لتقديم العلاج للنازحين. حوّل نجدت صقر طبيب الأسنان خيمة النزوح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إلى عيادة لعلاج المرضى، وسط هدير الطائرات الإسرائيلية الحربية والمسيَّرة، مستخدمًا ما تبقى من معدات عيادته التي دمرها قصف الجيش الاسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويقول الطبيب نجدت صقر، البالغ من العمر 32 عامًا، لوكالة "سبوتنيك": "في عام 2014 افتتحت عيادتي في مخيم النصيرات، ومن ثم تدرجت وتوسعت العيادة، لتصبح مركزاً لعلاج الأسنان قبل عام من الحرب، وبعد السابع من أكتوبر الماضي، اضطررت إلى إغلاق عيادتي بسبب الحرب، وخلال قصف جيش الاحتلال لدوار النصيرات، تدمر المركز الموجود هناك، نتيجة دخول شظايا وقذائف عشوائية إلى داخله". ويضيف صقر: "وبعد 6 أشهر من الحرب، بادرت إلى عمل عيادة أسنان داخل خيمة، وقمت بجلب معدات من المركز لم يطالها الدمار، ونقلت كرسي الأسنان بواسطة توكتوك " مركبة نارية ذات ثلاث عجلات"، وأصبحت الخيمة التي أعيش فيها عيادة أسنان". خيمة الأسنان وأطلق الطبيب نجدت صقر على عيادته اسم خيمة الأسنان، ويقدم في عيادته العلاج للنازحين لمدة 6 ساعات في اليوم، ورغم أصوات القصف الإسرائيلي على مسافة غير بعيدة من عيادته البديلة في النصيرات، يحافظ صقر على برودة أعصابه، ويهدئ المرضى بينما يعالجهم بحفارة الأسنان التي تغطي على صوت ضوضاء الطائرات المسيّرة الذي لا يتوقف. ويقول الطبيب نجدت لـ "سبوتنيك" عن مبادرته تجاه النازحين: "النازحون في المخيمات يعانون من قلة عيادات الأسنان، وبعدها لمسافات كبيرة، ومعظم عيادات الأسنان في القطاع مدمرة ومغلقة، وكذلك غادر غالبية أطباء الأسنان إلى خارج القطاع، لذلك جعلت خيمة الأسنان قريبة من النازحين، وأقدم العلاج للنازحين بسعر رمزي، كي أستطيع الاستمرار في خدمتهم".ويضيف: "أكبر المعوقات التي تواجهني في الخيمة هي توفير الكهرباء والمياه ومواد الأسنان، فهي غير متوافرة للأسف وحتى لو توافرت تكون بأسعار غالية جدا، وبالرغم من هذه الظروف الصعبة، ستبقى خيمة الأسنان ستقبل النازحين". ويعلق الطبيب صقر جميع شهاداته المهنية على الخيمة لطمأنه مرضاه، ويخبرهم أنَّ معداته حديثة وإن كانت موضوعة على لوح بلاستيكي على الرمال، ويقول النازح أيمن سليم لوكالة "سبوتنيك": "لقد نزحنا من شمال قطاع غزة بعد قصف الجيش الإسرائيلي، ومن فترة أعاني من ألم في أسناني، سبب لي مع مرور الوقت ثقل في الكلام، وكانت عيادات الأسنان مغلقة بسبب الحرب، وبعد افتتاح خيمة الأسنان، ذهبت وتعالجت بشكل جيد جدا، وتخلصت من وجع الأسنان الصعب". ويضيف: "هذه مبادرة ممتازة، وأتمنى أن تزداد مثل هذه المبادرات في مخيمات النازحين، الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة، وأطالب كل الأطباء أنَّ يبادروا بعمل نقاط طبية بين مخيمات النازحين". ويسعى طبيب الأسنان نجدت صقر من خلال مبادرته إلى علاج النازحين، والاستمرار في العمل مجال تخصصه، ويقول: "رسالتي إلى الشباب في قطاع غزة عدم الاستسلام والعمل على مبادرات تخدم الناس، ورسالتي إلى العالم، أنَّ أهالي قطاع غزة لن يستسلموا، وسيعيدون بناء ما تم تدميره، وأطالب بوقف الحرب". وتحذّر الأمم المتحدة من أنَّ النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار، إذ لم تعمل أي من مستشفيات القطاع بكامل طاقتها خلال الشهرين الماضيين، واستهدف الجيش الإسرائيلي المستشفيات ومحيطها بالحصار والقصف والاقتحامات، علمًا أنها أصبحت ملجأ لآلاف النازحين الذين دمرت منازلهم أو أجبروا على النزوح بحثا عن أماكن أكثر أمنًا.وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو تسعة آلاف مريض في القطاع المحاصر بحاجة إلى الإجلاء لتلقي رعاية طارئة، وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة " أنَّ 32 مستشفى على مستوى القطاع خرجت من الخدمة، ولم يتبق سوى 5 مستشفيات فقط، وتستقبل المشافي المتبقية الحالات بأعداد كبيرة جدًّا، وبعض الحالات يبقون على أرضية الاستقبال لفترة حتى يتوفر سرير لهم، وكثير من الأطفال يولدون بشكل غير مكتمل، بسبب سوء التغذية وعدم وجود أدوية للأمهات الحوامل". ومع مرور الوقت تواجه المشافي والمراكز الصحية المتبقية في القطاع خطر الانهيار الكامل، خاصة بعد توقف بعض المولدات الكهربائية، وعدم توفر قطع غيار لها في القطاع، وسط مطالبات لفتح المعابر لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية. ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة للشهر السابع، وسط مخاوف من قرب عملية برية في رفح جنوب القطاع، وفي اليوم 209 للحرب، ارتفع عدد القتلى في القطاع إلى 34,596، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وارتفعت الإصابات إلى 77,816، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

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