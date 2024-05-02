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https://sputnikarabic.ae/20240502/مسؤول-مصري-لـسبوتنيك-المشروعات-الروسية-في-مصر-متعددة-وتحتاج-لعدد-ضخم-من-العمالة--1088480778.html
مسؤول مصري لـ"سبوتنيك": المشروعات الروسية في مصر متعددة وتحتاج لعدد ضخم من العمالة
مسؤول مصري لـ"سبوتنيك": المشروعات الروسية في مصر متعددة وتحتاج لعدد ضخم من العمالة
سبوتنيك عربي
قال رئيس اتحاد عمال مصر، محمد جبران، اليوم الخميس، إن الشركات الروسية كثيرة في البلاد وتوظف عددا ضخما من العمالة المصرية حيث يُشيد مالكيها بكفاءة تلك العمالة،... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T18:28+0000
2024-05-02T18:28+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال جبران، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، على هامش جولة صحفية في أحد القلاع الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شمالي شرق العاصمة، احتفالًا بعيد العمال المصري: "الشركات الروسية في مصر، والاستثمارات التي يضخها الروس كثيرة، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، وغيرها من المصانع الأخرى، فضلًا عن المنطقة الروسية الصناعية".وبين رئيس الاتحاد العمالي، أن تلك المشروعات تتطلب عمالة مصرية ضخمة، لتلبي الحاجة، مبينًا "مصر بالفعل توفر لروسيا وغيرها من البلدان الأجنبية عمالة جيدة منخفضة الأجر وماهرة". ونوه إلى أن الاتحاد دائمًا ما يتلقى إشادة بكفاءة العمالة المصرية من قبل مالكي الشركات الروسية وغيرهم خصوصًا وأن تلك العمالة تعمل تحت تخطيط وتوجيهات الخبراء الروس، مستطردًا "دائمًا ما يعرب الروس عن إعجابهم بالعمالة المصرية وتحديدًا في مجال المعمار وحاليًا نسعى لتطوير قدراتهم في باقي المجالات المختلفة عبر تقديم دورات تدريبية مختلفة وتقديم منح وشهادات معتمدة". وأردف جبران "لم نتلق أي شكوى من الروس حول مشاكل في العمالة المصرية من حيث كفاءتها أو أجورها أو غير ذلك من المشكلات"، مشيرًا إلى أن الاتحاد يتحرك بالتوازي مع مكتب العمل، ووزارة العمل، في حال تلقي أي شكوى. واختتم مؤكدًا أن أي الشركة الموجودة في مصر تسير وفق القانون المصري وبعد أخذ رخصة من وزارة العمل، مبينا أن "الشركات الروسية تهتم بنسب العمالة وحقوق العمال والتعامل ضمن الإطار القانوني".يذكر أن مجموعة "بريكس" بتشكيلتها الحالية التي تضم روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، أعلنت في قمتها بجوهانسبرغ في أغسطس/آب الماضي انضمام مصر وعدد آخر من الدول.وتتعاون موسكو والقاهرة في مجالات مختلفة، غذائية وصناعية واستثمار وغيره، وفي 17 أبريل/نيسان، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن بلاده تأمل في زيادة التجارة الثنائية مع روسيا.وفي 5 فبراير/شباط الماضي، أكد السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، في تصريحات خاصة لسبوتنيك، أن روسيا تواصل لعب دور رئيسي في ضمان الأمن الغذائي لمصر.
https://sputnikarabic.ae/20240427/الزراعة-المصرية-التبادل-الزراعي-بين-مصر-وروسيا-في-أحسن-حالاته-1088330977.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, اقتصاد, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, اقتصاد, الأخبار

مسؤول مصري لـ"سبوتنيك": المشروعات الروسية في مصر متعددة وتحتاج لعدد ضخم من العمالة

18:28 GMT 02.05.2024
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الضبعة النووية في مصر
محطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© Sputnik . Alexander Galperin
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قال رئيس اتحاد عمال مصر، محمد جبران، اليوم الخميس، إن الشركات الروسية كثيرة في البلاد وتوظف عددا ضخما من العمالة المصرية حيث يُشيد مالكيها بكفاءة تلك العمالة، لافتا إلى أن الاتحاد المصري لم يتلق أي شكوى خصوصا وأن الروس يلتزمون بقوانين العمل المحلية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال جبران، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، على هامش جولة صحفية في أحد القلاع الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شمالي شرق العاصمة، احتفالًا بعيد العمال المصري: "الشركات الروسية في مصر، والاستثمارات التي يضخها الروس كثيرة، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، وغيرها من المصانع الأخرى، فضلًا عن المنطقة الروسية الصناعية".
وبين رئيس الاتحاد العمالي، أن تلك المشروعات تتطلب عمالة مصرية ضخمة، لتلبي الحاجة، مبينًا "مصر بالفعل توفر لروسيا وغيرها من البلدان الأجنبية عمالة جيدة منخفضة الأجر وماهرة".
ونوه إلى أن الاتحاد دائمًا ما يتلقى إشادة بكفاءة العمالة المصرية من قبل مالكي الشركات الروسية وغيرهم خصوصًا وأن تلك العمالة تعمل تحت تخطيط وتوجيهات الخبراء الروس، مستطردًا "دائمًا ما يعرب الروس عن إعجابهم بالعمالة المصرية وتحديدًا في مجال المعمار وحاليًا نسعى لتطوير قدراتهم في باقي المجالات المختلفة عبر تقديم دورات تدريبية مختلفة وتقديم منح وشهادات معتمدة".
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وأردف جبران "لم نتلق أي شكوى من الروس حول مشاكل في العمالة المصرية من حيث كفاءتها أو أجورها أو غير ذلك من المشكلات"، مشيرًا إلى أن الاتحاد يتحرك بالتوازي مع مكتب العمل، ووزارة العمل، في حال تلقي أي شكوى.
واختتم مؤكدًا أن أي الشركة الموجودة في مصر تسير وفق القانون المصري وبعد أخذ رخصة من وزارة العمل، مبينا أن "الشركات الروسية تهتم بنسب العمالة وحقوق العمال والتعامل ضمن الإطار القانوني".
يذكر أن مجموعة "بريكس" بتشكيلتها الحالية التي تضم روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، أعلنت في قمتها بجوهانسبرغ في أغسطس/آب الماضي انضمام مصر وعدد آخر من الدول.
وتتعاون موسكو والقاهرة في مجالات مختلفة، غذائية وصناعية واستثمار وغيره، وفي 17 أبريل/نيسان، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن بلاده تأمل في زيادة التجارة الثنائية مع روسيا.
وفي 5 فبراير/شباط الماضي، أكد السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، في تصريحات خاصة لسبوتنيك، أن روسيا تواصل لعب دور رئيسي في ضمان الأمن الغذائي لمصر.
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