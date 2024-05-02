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https://sputnikarabic.ae/20240502/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-حماس-تعقد-لقاءات-حوارية-فقط-لذر-الرماد-في-العيون-1088481310.html
مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس تعقد لقاءات "حوارية فقط" لذر الرماد في العيون
مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس تعقد لقاءات "حوارية فقط" لذر الرماد في العيون
سبوتنيك عربي
قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن "حماس" تريد دخول منظمة التحرير من أجل الاستحواذ عليها. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T19:15+0000
2024-05-02T19:15+0000
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وتابع: "أبوابنا مفتوحة لكن لا يوجد أي مؤشرات أو طروحات جدية من لقاءات حماس وفتح"، بحسب سلسلة تدوينات نشرته شبكة "العربية نت" على موقع "إكس"، اليوم الخميس.وحول رؤية الرئيس الفلسطيني للعلاقات مع واشنطن في الوقت الحالي، قال الهباش: "عباس محبط جدا من الأمريكيين ويشعر بالغضب الشديد تجاههم". وعن الوضع في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، قال مستشار عباس: "يمكن بحث استعانة السلطة الفلسطينية بقوات عربية بعد الحرب".وفي تصريحات سابق، قال محمود الهباش إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لديه مصلحة شخصية في استمرار الحرب على غزة، كما أن "حماس" تريد فقط الاستمرار في حكم القطاع".وفي بيان مشترك خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين، قبل أيام، دعت حركتا "فتح" و"حماس" إلى "تعزيز الوحدة الفلسطينية بمساعدة الصين، التي ستساعد على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، حسب القرارات الدولية".وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240430/حركتا-فتح-وحماس-تؤكدان-ضرورة-إنهاء-الانقسام-وتشكيل-حكومة-توافق-وطني-1088407134.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, حركة حماس, محمود عباس
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, حركة حماس, محمود عباس

مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس تعقد لقاءات "حوارية فقط" لذر الرماد في العيون

19:15 GMT 02.05.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في "قمة القاهرة للسلام"، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن "حماس" تريد دخول منظمة التحرير من أجل الاستحواذ عليها.
وتابع: "أبوابنا مفتوحة لكن لا يوجد أي مؤشرات أو طروحات جدية من لقاءات حماس وفتح"، بحسب سلسلة تدوينات نشرته شبكة "العربية نت" على موقع "إكس"، اليوم الخميس.
أعلام فلسطينية ترفرف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
حركتا "فتح" و"حماس" تؤكدان ضرورة إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة توافق وطني
30 أبريل, 15:08 GMT
وحول رؤية الرئيس الفلسطيني للعلاقات مع واشنطن في الوقت الحالي، قال الهباش: "عباس محبط جدا من الأمريكيين ويشعر بالغضب الشديد تجاههم".
وعن الوضع في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، قال مستشار عباس: "يمكن بحث استعانة السلطة الفلسطينية بقوات عربية بعد الحرب".
وفي تصريحات سابق، قال محمود الهباش إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لديه مصلحة شخصية في استمرار الحرب على غزة، كما أن "حماس" تريد فقط الاستمرار في حكم القطاع".
وفي بيان مشترك خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين، قبل أيام، دعت حركتا "فتح" و"حماس" إلى "تعزيز الوحدة الفلسطينية بمساعدة الصين، التي ستساعد على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، حسب القرارات الدولية".
وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
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