https://sputnikarabic.ae/20240502/مشغلو-الطائرات-من-دون-طيار-الروسية-يسحقون-القوات-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو--1088481109.html

مشغلو الطائرات من دون طيار الروسية يسحقون القوات الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو

مشغلو الطائرات من دون طيار الروسية يسحقون القوات الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو

سبوتنيك عربي

يقوم مشغلو الطائرات المسيرة "إف بي في" الروسية (المعززة بالواقع الافتراضي) من فيلق الجيش الأول التابع لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية يوميًا بتوجيه ضربات دقيقة... 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T18:50+0000

2024-05-02T18:50+0000

2024-05-02T18:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" التابعة للجيش الروسي سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في بلدات أوروزاينوي وماكاروفكا وفوديانوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية. يقوم مشغلو الطائرات المسيرة "إف بي في" الروسية (المعززة بالواقع الافتراضي) من فيلق الجيش الأول التابع لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية يوميًا بتوجيه ضربات دقيقة ضد نقاط إطلاق النار التابعة للعدو وتدمير المخابئ والملاجئ التي تضم أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" التابعة للجيش الروسي سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في بلدات أوروزاينوي وماكاروفكا وفوديانوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابعت الوزارة في بيانها: "قامت وحدات من مجموعة دنيبر بضرب تجمعات عسكرية التابعة للواءين 35 و37 من مشاة البحرية وألوية أخرى في بلدة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه وفي ميخائيلوفكا وإيفانوفكا وتياغينكا بمقاطعة خيرسون"، مضيفة أن العدو فقد نحو 30 عسكريا ومركبتين ومدفع M119 من عيار 105 ملم أمريكي الصنع. كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية قامت بتدمير مركبتين قتاليتين من من نظام "هيمارس" الصاروخي الأمريكي، وورشة لإنتاج الصواريخ و الذخيرة، ومستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم القضاء على قوى ومعدات عسكرية للعدو في 117منطقة.كما أضاف البيان أنه تم إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية، وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسية، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240502/الجيش-الروسي-يدمر-منظومة-الدفاع-الجوي-إيريس-تي-التابعة-للقوات-الأوكرانية-في-أوستروفيرخوفك-فيديو-1088479163.html

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روسيا, رصد عسكري