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08:31 GMT
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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https://sputnikarabic.ae/20240502/مشهد-قاسيأب-يجبر-ابنه-على-الركض-حتى-الموت-فيديو-1088472124.html
"مشهد قاس"...أب يجبر ابنه على الركض حتى الموت... فيديو
"مشهد قاس"...أب يجبر ابنه على الركض حتى الموت... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب يجبر ابنه البالغ من العمر 6 سنوات بالجري على جهاز المشي بسرعة فائقة، وذلك بهدف التخلص من السمنة الزائدة. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T13:32+0000
2024-05-02T13:48+0000
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأب يدعى كريستوفر غريغور ويبلغ من العمر 31 عاما كان قد أدين بسبب فعلته وسيتم محاكمته بتهمة قتل ابنه بعد وفاة ابنه في عام 2021 متأثرا بصدمة حادة بعد سنوات من المعاملة السيئة.وأظهر الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي الطفل في صالة رياضية في ولاية نيوجيرسي مع أبيه حيث يقوم الأخير بتعنيفه من خلال إجباره على الاستمرار بالركض على الجهاز.وبين الفيديو الذي تم عرضه أيضا أثناء المحاكمة، وضع جهاز المشي على سرعة تفوق بكثير قدرات الطفل الصغير، الأمر الذي أدى إلى سقوطه عدة مرات.ولفتت الصحيفة إلى أن والدة الطفل لاحظت بعد أيام وجود كدمات على جسم إبنها وأبلغت عنها إلى أخصائي في حماية الطفل والاستدامة. وخلال زيارة عيادة الطبيب قال الطفل إن والده أجبره على الركض على جهاز المشي "لأنه كان سمينا للغاية".وفي اليوم التالي، أسرع الأب بالطفل الصغير إلى المستشفى بعد أن استيقظ من قيلولته متعثرا، ولا يقوى على الكلام ويعاني من الغثيان وضيق التنفس ما دفع ذلك الأطباء إلى إجراء فحص بالأشعة المقطعية، حيث أصيب الصبي بنوبة صرع.واضطر الطاقم الطبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياته، إلا أنها لم تنجح وتوفي الطفل الصغير.وفي سياق متصل، كشف التشريح الأولي للجثة أن كوري توفي نتيجة لإصابات حادة مع كدمات في القلب والكبد مع الالتهاب والإنتان.
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العالم, نادي الفيديو

"مشهد قاس"...أب يجبر ابنه على الركض حتى الموت... فيديو

13:32 GMT 02.05.2024 (تم التحديث: 13:48 GMT 02.05.2024)
© Photo"مشهد قاسي"... أب يجبر ابنه على الركض حتى الموت... فيديو
مشهد قاسي... أب يجبر ابنه على الركض حتى الموت... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© Photo
تابعنا عبر
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب يجبر ابنه البالغ من العمر 6 سنوات بالجري على جهاز المشي بسرعة فائقة، وذلك بهدف التخلص من السمنة الزائدة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأب يدعى كريستوفر غريغور ويبلغ من العمر 31 عاما كان قد أدين بسبب فعلته وسيتم محاكمته بتهمة قتل ابنه بعد وفاة ابنه في عام 2021 متأثرا بصدمة حادة بعد سنوات من المعاملة السيئة.
وأظهر الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي الطفل في صالة رياضية في ولاية نيوجيرسي مع أبيه حيث يقوم الأخير بتعنيفه من خلال إجباره على الاستمرار بالركض على الجهاز.
وبين الفيديو الذي تم عرضه أيضا أثناء المحاكمة، وضع جهاز المشي على سرعة تفوق بكثير قدرات الطفل الصغير، الأمر الذي أدى إلى سقوطه عدة مرات.
ولفتت الصحيفة إلى أن والدة الطفل لاحظت بعد أيام وجود كدمات على جسم إبنها وأبلغت عنها إلى أخصائي في حماية الطفل والاستدامة. وخلال زيارة عيادة الطبيب قال الطفل إن والده أجبره على الركض على جهاز المشي "لأنه كان سمينا للغاية".
وفي اليوم التالي، أسرع الأب بالطفل الصغير إلى المستشفى بعد أن استيقظ من قيلولته متعثرا، ولا يقوى على الكلام ويعاني من الغثيان وضيق التنفس ما دفع ذلك الأطباء إلى إجراء فحص بالأشعة المقطعية، حيث أصيب الصبي بنوبة صرع.
واضطر الطاقم الطبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياته، إلا أنها لم تنجح وتوفي الطفل الصغير.
وفي سياق متصل، كشف التشريح الأولي للجثة أن كوري توفي نتيجة لإصابات حادة مع كدمات في القلب والكبد مع الالتهاب والإنتان.
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