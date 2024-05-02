"مشهد قاس"...أب يجبر ابنه على الركض حتى الموت... فيديو
13:32 GMT 02.05.2024 (تم التحديث: 13:48 GMT 02.05.2024)
© Photo"مشهد قاسي"... أب يجبر ابنه على الركض حتى الموت... فيديو
© Photo
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب يجبر ابنه البالغ من العمر 6 سنوات بالجري على جهاز المشي بسرعة فائقة، وذلك بهدف التخلص من السمنة الزائدة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأب يدعى كريستوفر غريغور ويبلغ من العمر 31 عاما كان قد أدين بسبب فعلته وسيتم محاكمته بتهمة قتل ابنه بعد وفاة ابنه في عام 2021 متأثرا بصدمة حادة بعد سنوات من المعاملة السيئة.
وأظهر الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي الطفل في صالة رياضية في ولاية نيوجيرسي مع أبيه حيث يقوم الأخير بتعنيفه من خلال إجباره على الاستمرار بالركض على الجهاز.
This scumbag Christopher Gregor is actually seen here not only being ABUSIVE but even BITING the top of his 6yo son's head as he struggles to continue running ..this child died ..hope the bastard rots in prison getting abused by inmates. pic.twitter.com/stAYRqtSll— JeSuisCH🏒BleuBlancRouge (@HabsHappy) May 2, 2024
وبين الفيديو الذي تم عرضه أيضا أثناء المحاكمة، وضع جهاز المشي على سرعة تفوق بكثير قدرات الطفل الصغير، الأمر الذي أدى إلى سقوطه عدة مرات.
ولفتت الصحيفة إلى أن والدة الطفل لاحظت بعد أيام وجود كدمات على جسم إبنها وأبلغت عنها إلى أخصائي في حماية الطفل والاستدامة. وخلال زيارة عيادة الطبيب قال الطفل إن والده أجبره على الركض على جهاز المشي "لأنه كان سمينا للغاية".
وفي اليوم التالي، أسرع الأب بالطفل الصغير إلى المستشفى بعد أن استيقظ من قيلولته متعثرا، ولا يقوى على الكلام ويعاني من الغثيان وضيق التنفس ما دفع ذلك الأطباء إلى إجراء فحص بالأشعة المقطعية، حيث أصيب الصبي بنوبة صرع.
واضطر الطاقم الطبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياته، إلا أنها لم تنجح وتوفي الطفل الصغير.
وفي سياق متصل، كشف التشريح الأولي للجثة أن كوري توفي نتيجة لإصابات حادة مع كدمات في القلب والكبد مع الالتهاب والإنتان.