https://sputnikarabic.ae/20240502/ميقاتي-طالبنا-الاتحاد-الأوروبي-والمجتمع-الدولي-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-هجماتها-على-لبنان-1088451625.html

ميقاتي: طالبنا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على لبنان

ميقاتي: طالبنا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على لبنان

سبوتنيك عربي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن "كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد إلى أوروبا كلها". 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T09:49+0000

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وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس القبرصي ​نيكوس خريستودوليدس​، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، جدد ميقاتي دعوة الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني والعمل على إرساء حل نهائي شامل وعادل للقضية الفلسطينية"، داعيًا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان".وشدد على أننا "خصصنا القسم الأكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة".وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل أيام، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدًا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".

https://sputnikarabic.ae/20240502/حزب-الله-يستهدف-4-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088444776.html

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