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https://sputnikarabic.ae/20240502/وزارة-الدفاع-التركية-تتوقع-نمو-العلاقات-العسكرية-مع-مصر-1088472795.html
وزارة الدفاع التركية تتوقع نمو العلاقات العسكرية مع مصر
وزارة الدفاع التركية تتوقع نمو العلاقات العسكرية مع مصر
سبوتنيك عربي
توقعت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، نمو العلاقات العسكرية والدفاعية مع مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً أن زيارة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T13:50+0000
2024-05-02T13:50+0000
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أنطاكيا – سبوتنيك. ونقلت قناة "تي آر تي"، عن المستشار الإعلامي في وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، قوله إن "رئيس الأركان المصري عسكر التقى مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس الأركان متين غوراك".وأشار أكتورك إلى أن رئيس الأركان المصري قام بزيارة بعض شركات الصناعات الدفاعية التركية، على هامش زيارته لأنقرة.وأضاف: "نتوقع أن تنمو العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة".وكان المتحدث باسم الجيش المصري، غريب عبد الحافظ، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن الجانبين أكدا خلال المباحثات تطلعهما لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.وأضاف أن الطرفين بحثا التعاون العسكري والأزمات الإقليمية والدولية "المؤثرة على الأمن القومي لكلا البلدين وتوافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها".وأوضح أن رئيس الأركان المصري قام بجولة تفقدية شملت عددا من الشركات، منها شركة "بايكار" المصنعة لمسيرات "بيرقدار" وأيضا زيارة مقر القوات الخاصة التابعة للجيش التركي.يذكر أنه في فبراير/شباط الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر للمرة الأولى منذ تولي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث رحب السيسي بالرئيس التركي لفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا بداية التحسن منذ المصافحة بين أردوغان والسيسي خلال افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، ثم التقيا ثانية خلال قمة العشرين في نيودلهي في سبتمبر/أيلول الماضي، واتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء.وبعد زيارة أردوغان للقاهرة، تجرى حاليا ترتيبات لزيارة مرتقبة للسيسي إلى أنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20240420/مصر-وتركيا-تتفقان-على-ترتيب-انعقاد-مجلس-التعاون-الاستراتيجي-وزيارة-السيسي-إلى-أنقرة-1088137792.html
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مصر, أخبار تركيا اليوم, الجيش المصري, الجيش التركي, رصد عسكري, الأخبار
مصر, أخبار تركيا اليوم, الجيش المصري, الجيش التركي, رصد عسكري, الأخبار

وزارة الدفاع التركية تتوقع نمو العلاقات العسكرية مع مصر

13:50 GMT 02.05.2024
© AFP 2023 / BAKR ALKASEMالجيش التركي
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
تابعنا عبر
توقعت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، نمو العلاقات العسكرية والدفاعية مع مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً أن زيارة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر، إلى أنقرة، تمثل حقبة جديدة على صعيد تطوير العلاقات بين البلدين.
أنطاكيا – سبوتنيك. ونقلت قناة "تي آر تي"، عن المستشار الإعلامي في وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، قوله إن "رئيس الأركان المصري عسكر التقى مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس الأركان متين غوراك".
وأشار أكتورك إلى أن رئيس الأركان المصري قام بزيارة بعض شركات الصناعات الدفاعية التركية، على هامش زيارته لأنقرة.
وأضاف: "نتوقع أن تنمو العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة".
وكان المتحدث باسم الجيش المصري، غريب عبد الحافظ، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن الجانبين أكدا خلال المباحثات تطلعهما لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
مصر وتركيا تتفقان على ترتيب انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي وزيارة السيسي إلى أنقرة
20 أبريل, 11:02 GMT
وأضاف أن الطرفين بحثا التعاون العسكري والأزمات الإقليمية والدولية "المؤثرة على الأمن القومي لكلا البلدين وتوافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها".
وأوضح أن رئيس الأركان المصري قام بجولة تفقدية شملت عددا من الشركات، منها شركة "بايكار" المصنعة لمسيرات "بيرقدار" وأيضا زيارة مقر القوات الخاصة التابعة للجيش التركي.
يذكر أنه في فبراير/شباط الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر للمرة الأولى منذ تولي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث رحب السيسي بالرئيس التركي لفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا بداية التحسن منذ المصافحة بين أردوغان والسيسي خلال افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، ثم التقيا ثانية خلال قمة العشرين في نيودلهي في سبتمبر/أيلول الماضي، واتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء.
وبعد زيارة أردوغان للقاهرة، تجرى حاليا ترتيبات لزيارة مرتقبة للسيسي إلى أنقرة.
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