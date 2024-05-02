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https://sputnikarabic.ae/20240502/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-أصدرنا-تعليمات-بإيجاد-بدائل-للتجارة-مع-تركيا--1088476889.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: أصدرنا تعليمات بإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا
وزير الخارجية الإسرائيلي: أصدرنا تعليمات بإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بانتهاك الاتفاقيات مع بلاده، من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T16:31+0000
2024-05-02T16:31+0000
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وأشار عبر منصة "إكس" إلى أن أردوغان يتجاهل مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال، ويتجاهل اتفاقيات التجارة الدولية.وتابع كاتس أنه أصدر تعليمات للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالعمل فورا مع جميع الأطراف ذات الصلة في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من البلدان الأخرى.وختم تغريدته: "ستخرج إسرائيل باقتصاد قوي وجريء".وأفادت وسائل إعلامية أمريكية، نقلا عن مسؤولين تركيين مطلعين على الأمر، أن تركيا علقت جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل، مع توقف جميع الواردات والصادرات، اعتبارا من اليوم الخميس. وذكر التقرير أن أنقرة لم تعلن بعد القرار رسميا.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح الشهر الماضي، بأنه لم تعد هناك علاقات تجارية مكثفة بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أن "الأمر قد انتهى".ونقل موقع "هاربرلر" التركي، عن أردوغان، تصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في العاصمة التركية أنقرة، أكد خلاله أن "تركيا تبذل جهودا بشأن تبادل الرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية"، معربا عن أمله بالنجاح في ذلك.واتهم أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"تعريض أمن المنطقة كلها للخطر بما في ذلك مواطنيه، من أجل إطالة حياته السياسية فقط"، على حد قوله.
https://sputnikarabic.ae/20240423/أردوغان-يصف-نتنياهو-بـهتلر-ويحذر-من-احتلال-غزة-بالكامل-1088211799.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الإسرائيلي: أصدرنا تعليمات بإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا

16:31 GMT 02.05.2024
© AP Photo / Dan Baliltyوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
© AP Photo / Dan Balilty
تابعنا عبر
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بانتهاك الاتفاقيات مع بلاده، من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.
وأشار عبر منصة "إكس" إلى أن أردوغان يتجاهل مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال، ويتجاهل اتفاقيات التجارة الدولية.
وتابع كاتس أنه أصدر تعليمات للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالعمل فورا مع جميع الأطراف ذات الصلة في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من البلدان الأخرى.
وختم تغريدته: "ستخرج إسرائيل باقتصاد قوي وجريء".
وأفادت وسائل إعلامية أمريكية، نقلا عن مسؤولين تركيين مطلعين على الأمر، أن تركيا علقت جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل، مع توقف جميع الواردات والصادرات، اعتبارا من اليوم الخميس.
وذكر التقرير أن أنقرة لم تعلن بعد القرار رسميا.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح الشهر الماضي، بأنه لم تعد هناك علاقات تجارية مكثفة بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أن "الأمر قد انتهى".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
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23 أبريل, 10:35 GMT
ونقل موقع "هاربرلر" التركي، عن أردوغان، تصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في العاصمة التركية أنقرة، أكد خلاله أن "تركيا تبذل جهودا بشأن تبادل الرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية"، معربا عن أمله بالنجاح في ذلك.
واتهم أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"تعريض أمن المنطقة كلها للخطر بما في ذلك مواطنيه، من أجل إطالة حياته السياسية فقط"، على حد قوله.
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