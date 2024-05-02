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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على جنوبي دمشق
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https://sputnikarabic.ae/20240502/وزير-الخارجية-الإيراني-يعلن-الإفراج-عن-طاقم-سفينة-مرتبطة-بإسرائيل-1088481827.html
وزير الخارجية الإيراني يعلن الإفراج عن طاقم سفينة مرتبطة بإسرائيل
وزير الخارجية الإيراني يعلن الإفراج عن طاقم سفينة مرتبطة بإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران، اليوم الخميس، إطلاق سراح طاقم سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل، احتجزها الحرس الثوري بالقرب من مضيق هرمز في 13 من أبريل/نيسان الماضي. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T19:41+0000
2024-05-02T19:41+0000
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وحسب وكالة "مهر"، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه "أبلغ نظيره الإستوني مارغوس تاساكانا، بالإفراج عن طاقم السفينة الإستوني". وأضاف عبد اللهيان: "إيران أفرجت عن جميع طاقم هذه السفينة باتباع نهج إنساني".وأوضح أن "السفينة أطفأت رادارها في المياه الإقليمية لإيران وعرضت أمن الملاحة للخطر، وهي الآن رهن الاحتجاز القضائي".وكانت وكالة الأنباء الإيرانية، قد أعلنت في 13 أبريل أن " القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل في الخليج".وأوضحت أن السفينة تحمل اسم "إم سي إس آيرس" وتم الاستيلاء عليها بعملية إنزال بالهليكوبتر وإجلاء الأفراد على سطح السفينة بالقرب من مضيق هرمز. ونوهت بأنه "تم الآن توجيه هذه السفينة نحو المياه الإقليمية الإيرانية".وتابعت: "تدير هذه السفينة التي ترفع العلم البرتغالي شركة زودياك ماريتايم، والتي يملكها ملياردير إسرائيلي يدعى إيال عوفار".يشار إلى أن طاقم السفينة يتكون من مواطني إستونيا والهند والفلبين وباكستان وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240413/الحرس-الثوري-الإيراني-يختطف-سفينة-إسرائيلية-في-مضيق-هرمز-فيديو-1087945557.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الخارجية الإيراني يعلن الإفراج عن طاقم سفينة مرتبطة بإسرائيل

19:41 GMT 02.05.2024
© AP Photo / Hussein Mallaوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت إيران، اليوم الخميس، إطلاق سراح طاقم سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل، احتجزها الحرس الثوري بالقرب من مضيق هرمز في 13 من أبريل/نيسان الماضي.
وحسب وكالة "مهر"، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه "أبلغ نظيره الإستوني مارغوس تاساكانا، بالإفراج عن طاقم السفينة الإستوني".
وأضاف عبد اللهيان: "إيران أفرجت عن جميع طاقم هذه السفينة باتباع نهج إنساني".
وأوضح أن "السفينة أطفأت رادارها في المياه الإقليمية لإيران وعرضت أمن الملاحة للخطر، وهي الآن رهن الاحتجاز القضائي".
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية، قد أعلنت في 13 أبريل أن " القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل في الخليج".
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز... فيديو
13 أبريل, 10:53 GMT
وأوضحت أن السفينة تحمل اسم "إم سي إس آيرس" وتم الاستيلاء عليها بعملية إنزال بالهليكوبتر وإجلاء الأفراد على سطح السفينة بالقرب من مضيق هرمز.
ونوهت بأنه "تم الآن توجيه هذه السفينة نحو المياه الإقليمية الإيرانية".
وتابعت: "تدير هذه السفينة التي ترفع العلم البرتغالي شركة زودياك ماريتايم، والتي يملكها ملياردير إسرائيلي يدعى إيال عوفار".
يشار إلى أن طاقم السفينة يتكون من مواطني إستونيا والهند والفلبين وباكستان وروسيا.
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