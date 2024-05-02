https://sputnikarabic.ae/20240502/وزير-الخارجية-البريطاني-لأوكرانيا-الحق-في-ضرب-الأراضي-الروسية-بالأسلحة-البريطانية--1088479953.html
وزير الخارجية البريطاني: لأوكرانيا الحق في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية
وزير الخارجية البريطاني: لأوكرانيا الحق في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، خلال زيارة إلى كييف، إن أوكرانيا لها الحق في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T17:37+0000
2024-05-02T17:37+0000
2024-05-02T17:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
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وقال كاميرون في مقابلة مع صحيفة بريطانية "أوكرانيا لديها هذا الحق" في إشارة إلى استخدام أوكرانيا لأسلحة قدمتها لها لندن لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية. وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240502/الجيش-الروسي-يدمر-منظومة-الدفاع-الجوي-إيريس-تي-التابعة-للقوات-الأوكرانية-في-أوستروفيرخوفك-فيديو-1088479163.html
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روسيا, بريطانيا
وزير الخارجية البريطاني: لأوكرانيا الحق في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، خلال زيارة إلى كييف، إن أوكرانيا لها الحق في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية.
وقال كاميرون في مقابلة مع صحيفة بريطانية "أوكرانيا لديها هذا الحق" في إشارة إلى استخدام أوكرانيا لأسلحة قدمتها لها لندن لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.