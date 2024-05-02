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صور توثق مأساة أوديسا بعد 10 سنوات على الجريمة
صور توثق مأساة أوديسا بعد 10 سنوات على الجريمة
سبوتنيك عربي
قام نشطاء مناهضون "للميدان" في أوديسا، بعد الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، بهدم خيام معسكر في ساحة كوليكوفو. بعد ظهر يوم 2 أيار/مايو، في منطقة الساحة اليونانية،... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T12:31+0000
2024-05-02T12:31+0000
2024-05-02T12:31+0000
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صور توثق مأساة أوديسا بعد 10 سنوات على الجريمة
قام نشطاء مناهضون "للميدان" في أوديسا، بعد الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، بهدم خيام معسكر في ساحة كوليكوفو. بعد ظهر يوم 2 أيار/مايو، في منطقة الساحة اليونانية، بدأ القتال بين نشطاء "مناهضي الميدان" من ناحية و "ألتراس" كرة القدم من خاركوف وأوديسا، بالإضافة إلى مشاركين من "أوروميدان"، من ناحية أخرى، والذي على أثره تم هدم ساحة الخيام بالكامل.
أعمال شغب جماعية في أوديسا في 2 مايو.
© Sputnik . Agency "Odessa-Media" / الانتقال إلى بنك الصور
أعمال شغب جماعية بالقرب من مبنى مجلس النقابات العمالية في أوديسا.
أعمال شغب جماعية بالقرب من مبنى مجلس النقابات العمالية في أوديسا.
© Sputnik . Aleksandr Polischyuk / الانتقال إلى بنك الصور
حرق خيام الناشطين المناهضين للميدان في ساحة كوليكوفو بالقرب من مجلس النقابات العمالية في أوديسا.
حرق خيام الناشطين المناهضين للميدان في ساحة كوليكوفو بالقرب من مجلس النقابات العمالية في أوديسا.
© Sputnik . Aleksandr Polischyuk / الانتقال إلى بنك الصور
حريق في مجلس النقابات العمالية في أوديسا. في المقدمة: أعضاء حركة القطاع الأيمن، الزوجان فارفارا ويوري تشيرنويفانينكو.
حريق في مجلس النقابات العمالية في أوديسا. في المقدمة: أعضاء حركة القطاع الأيمن، الزوجان فارفارا ويوري تشيرنويفانينكو.
© Sputnik . Aleksandr Polischyuk / الانتقال إلى بنك الصور
تسلق الناس إلى الأعلى أثناء حريق في مجلس النقابات العمالية في أوديسا.
تسلق الناس إلى الأعلى أثناء حريق في مجلس النقابات العمالية في أوديسا.
حريق في مبنى مجلس النقابات العمالية في أوديسا.
© Sputnik . Aleksandr Polischyuk / الانتقال إلى بنك الصور
تدمير مخيم نشطاء الحركة المناهضة للميدان في ساحة كوليكوفو بول في أوديسا.
تدمير مخيم نشطاء الحركة المناهضة للميدان في ساحة كوليكوفو بول في أوديسا.
© AP Photo / Vadim Ghirda
امرأة تبكي بعد أن أمسكتها قوات الشرطة التي تحرس المبنى النقابي المحترق في أوديسا، أوكرانيا، السبت 3 مايو 2014.
امرأة تبكي بعد أن أمسكتها قوات الشرطة التي تحرس المبنى النقابي المحترق في أوديسا، أوكرانيا، السبت 3 مايو 2014.
© Sputnik . Anton Kruglov / الانتقال إلى بنك الصور
قوائم القتلى نتيجة الأحداث المأساوية التي وقعت في أوديسا في 2 مايو 2014 بالقرب من مجلس النقابات العمالية.
قوائم القتلى نتيجة الأحداث المأساوية التي وقعت في أوديسا في 2 مايو 2014 بالقرب من مجلس النقابات العمالية.
© Sputnik . Anton Kruglov / الانتقال إلى بنك الصور
مواطنون يضعون الزهور تكريما لذكرى القتلى في الحريق في مجلس النقابات العمالية في ساحة كوليكوفو بول في أوديسا.
مواطنون يضعون الزهور تكريما لذكرى القتلى في الحريق في مجلس النقابات العمالية في ساحة كوليكوفو بول في أوديسا.