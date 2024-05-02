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13 د
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ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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لقاء سبوتنيك
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
13 د
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كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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https://sputnikarabic.ae/20240502/1088457703.html
صور توثق مأساة أوديسا بعد 10 سنوات على الجريمة
صور توثق مأساة أوديسا بعد 10 سنوات على الجريمة
سبوتنيك عربي
قام نشطاء مناهضون "للميدان" في أوديسا، بعد الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، بهدم خيام معسكر في ساحة كوليكوفو. بعد ظهر يوم 2 أيار/مايو، في منطقة الساحة اليونانية،... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور

صور توثق مأساة أوديسا بعد 10 سنوات على الجريمة

12:31 GMT 02.05.2024
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قام نشطاء مناهضون "للميدان" في أوديسا، بعد الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، بهدم خيام معسكر في ساحة كوليكوفو. بعد ظهر يوم 2 أيار/مايو، في منطقة الساحة اليونانية، بدأ القتال بين نشطاء "مناهضي الميدان" من ناحية و "ألتراس" كرة القدم من خاركوف وأوديسا، بالإضافة إلى مشاركين من "أوروميدان"، من ناحية أخرى، والذي على أثره تم هدم ساحة الخيام بالكامل.
© Sputnik . Alexander Gagarin / الانتقال إلى بنك الصور

أعمال شغب جماعية في أوديسا في 2 مايو.

أعمال شغب جماعية في أوديسا في 2 مايو. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alexander Gagarin
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أعمال شغب جماعية في أوديسا في 2 مايو.

© Sputnik . Agency "Odessa-Media" / الانتقال إلى بنك الصور

أعمال شغب جماعية بالقرب من مبنى مجلس النقابات العمالية في أوديسا.

أعمال شغب جماعية بالقرب من مبنى مجلس النقابات العمالية في أوديسا. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Agency "Odessa-Media"
/
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أعمال شغب جماعية بالقرب من مبنى مجلس النقابات العمالية في أوديسا.

© Sputnik . Aleksandr Polischyuk / الانتقال إلى بنك الصور

حرق خيام الناشطين المناهضين للميدان في ساحة كوليكوفو بالقرب من مجلس النقابات العمالية في أوديسا.

حرق خيام الناشطين المناهضين للميدان في ساحة كوليكوفو بالقرب من مجلس النقابات العمالية في أوديسا. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Aleksandr Polischyuk
/
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حرق خيام الناشطين المناهضين للميدان في ساحة كوليكوفو بالقرب من مجلس النقابات العمالية في أوديسا.

© Sputnik . Aleksandr Polischyuk / الانتقال إلى بنك الصور

حريق في مجلس النقابات العمالية في أوديسا. في المقدمة: أعضاء حركة القطاع الأيمن، الزوجان فارفارا ويوري تشيرنويفانينكو.

حريق في مجلس النقابات العمالية في أوديسا. في المقدمة: أعضاء حركة القطاع الأيمن، الزوجان فارفارا ويوري تشيرنويفانينكو. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Aleksandr Polischyuk
/
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حريق في مجلس النقابات العمالية في أوديسا. في المقدمة: أعضاء حركة القطاع الأيمن، الزوجان فارفارا ويوري تشيرنويفانينكو.

© Sputnik . Aleksandr Polischyuk / الانتقال إلى بنك الصور

تسلق الناس إلى الأعلى أثناء حريق في مجلس النقابات العمالية في أوديسا.

تسلق الناس إلى الأعلى أثناء حريق في مجلس النقابات العمالية في أوديسا. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Aleksandr Polischyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور

تسلق الناس إلى الأعلى أثناء حريق في مجلس النقابات العمالية في أوديسا.

© Sputnik . Agency "Odessa-Media" / الانتقال إلى بنك الصور

حريق في مبنى مجلس النقابات العمالية في أوديسا.

حريق في مبنى مجلس النقابات العمالية في أوديسا. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Agency "Odessa-Media"
/
الانتقال إلى بنك الصور

حريق في مبنى مجلس النقابات العمالية في أوديسا.

© Sputnik . Aleksandr Polischyuk / الانتقال إلى بنك الصور

تدمير مخيم نشطاء الحركة المناهضة للميدان في ساحة كوليكوفو بول في أوديسا.

تدمير مخيم نشطاء الحركة المناهضة للميدان في ساحة كوليكوفو بول في أوديسا. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Aleksandr Polischyuk
/
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تدمير مخيم نشطاء الحركة المناهضة للميدان في ساحة كوليكوفو بول في أوديسا.

© AP Photo / Vadim Ghirda

امرأة تبكي بعد أن أمسكتها قوات الشرطة التي تحرس المبنى النقابي المحترق في أوديسا، أوكرانيا، السبت 3 مايو 2014.

امرأة تبكي بعد أن أمسكتها قوات الشرطة التي تحرس المبنى النقابي المحترق في أوديسا، أوكرانيا، السبت 3 مايو 2014. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Vadim Ghirda

امرأة تبكي بعد أن أمسكتها قوات الشرطة التي تحرس المبنى النقابي المحترق في أوديسا، أوكرانيا، السبت 3 مايو 2014.

© Sputnik . Anton Kruglov / الانتقال إلى بنك الصور

قوائم القتلى نتيجة الأحداث المأساوية التي وقعت في أوديسا في 2 مايو 2014 بالقرب من مجلس النقابات العمالية.

قوائم القتلى نتيجة الأحداث المأساوية التي وقعت في أوديسا في 2 مايو 2014 بالقرب من مجلس النقابات العمالية. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Anton Kruglov
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قوائم القتلى نتيجة الأحداث المأساوية التي وقعت في أوديسا في 2 مايو 2014 بالقرب من مجلس النقابات العمالية.

© Sputnik . Anton Kruglov / الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون يضعون الزهور تكريما لذكرى القتلى في الحريق في مجلس النقابات العمالية في ساحة كوليكوفو بول في أوديسا.

مواطنون يضعون الزهور تكريما لذكرى القتلى في الحريق في مجلس النقابات العمالية في ساحة كوليكوفو بول في أوديسا. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Anton Kruglov
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مواطنون يضعون الزهور تكريما لذكرى القتلى في الحريق في مجلس النقابات العمالية في ساحة كوليكوفو بول في أوديسا.

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