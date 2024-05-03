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أزمة كروية بنكهة سياسية.. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن قراره النهائي في "أزمة القمصان"
أزمة كروية بنكهة سياسية.. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن قراره النهائي في "أزمة القمصان"
سبوتنيك عربي
تأهل نادي نهضة بركان المغربي رسميا إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد مباراتين في النصف النهائي، وذلك وسط عاصفة بشأن خريطة بلادهم المرسومة... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T14:07+0000
2024-05-03T14:07+0000
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وقال بيان للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إن نادي نهضة بركان المغربي فاز في مباراة الإياب (3-0)، لأن منافسه الجزائري، نادي اتحاد الجزائر، رفض اللعب.والمباراة التي كان من المقرر أن تقام يوم الأحد الماضي في المغرب، جاءت بعد مباراة الذهاب التي انتهت بفوز نادي نهضة بركان المغربي (3-0) في البطولة الأفريقية، التي تعادل الدوري الأوروبي لكرة القدم.ولم يتم إجراء أي من المباراتين، بعد اعتراض اتحاد العاصمة الجزائري والسلطات الجزائرية على خريطة المغرب الموجودة على قمصان نادي بركان المغربي، والتي تشمل الصحراء الغربية، وذلك لأن الجزائر لا تعترف بالحكم المغربي للإقليم.وفي عام 2021، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها في شمال أفريقيا المغرب، لأسباب منها قضية الصحراء الغربية.وتمّت مصادرة قمصان فريق نادي نهضة بركان المغربي لدى وصولهم إلى الجزائر العاصمة، لخوض مباراة الذهاب، وفي المقابل، رفض المغاربة اللعب بالقمصان البديلة التي صنعها الجزائريون، والتي استبعدت الخريطة.بعد ذلك، سافر حامل اللقب، اتحاد العاصمة إلى المغرب، لكنه رفض خوض مباراة الإياب، مما أدى إلى جولة ثانية للفائز بكأس الاتحاد 2020 و2022 نادي نهضة بركان المغربي.وذكر بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن قضية اتحاد العاصمة أحيلت إلى المجلس التأديبي، وقد يواجه النادي عقوبات إضافية.ويستضيف نادي نهضة بركان المغربي، مباراة الذهاب من النهائي، أمام نادي الزمالك المصري، الفائز بكأس الكونفدرالية عام 2019، في يوم 12 مايو/ آيار المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في يوم 19 من الشهر نفسه.
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أخبار المغرب اليوم, الجزائر, أخبار كرة القدم, رياضة
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, أخبار كرة القدم, رياضة

أزمة كروية بنكهة سياسية.. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن قراره النهائي في "أزمة القمصان"

14:07 GMT 03.05.2024
© AFP 2023 / FADEL SENNAقميص فريق نهضة بركان المغربي يحمل خريطة الصحراء الغربية
قميص فريق نهضة بركان المغربي يحمل خريطة الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
قميص فريق نهضة بركان المغربي يحمل خريطة الصحراء الغربية
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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تأهل نادي نهضة بركان المغربي رسميا إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد مباراتين في النصف النهائي، وذلك وسط عاصفة بشأن خريطة بلادهم المرسومة على قمصان لاعبيه.
وقال بيان للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إن نادي نهضة بركان المغربي فاز في مباراة الإياب (3-0)، لأن منافسه الجزائري، نادي اتحاد الجزائر، رفض اللعب.
والمباراة التي كان من المقرر أن تقام يوم الأحد الماضي في المغرب، جاءت بعد مباراة الذهاب التي انتهت بفوز نادي نهضة بركان المغربي (3-0) في البطولة الأفريقية، التي تعادل الدوري الأوروبي لكرة القدم.
ولم يتم إجراء أي من المباراتين، بعد اعتراض اتحاد العاصمة الجزائري والسلطات الجزائرية على خريطة المغرب الموجودة على قمصان نادي بركان المغربي، والتي تشمل الصحراء الغربية، وذلك لأن الجزائر لا تعترف بالحكم المغربي للإقليم.
وفي عام 2021، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها في شمال أفريقيا المغرب، لأسباب منها قضية الصحراء الغربية.
وتمّت مصادرة قمصان فريق نادي نهضة بركان المغربي لدى وصولهم إلى الجزائر العاصمة، لخوض مباراة الذهاب، وفي المقابل، رفض المغاربة اللعب بالقمصان البديلة التي صنعها الجزائريون، والتي استبعدت الخريطة.
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
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بعد ذلك، سافر حامل اللقب، اتحاد العاصمة إلى المغرب، لكنه رفض خوض مباراة الإياب، مما أدى إلى جولة ثانية للفائز بكأس الاتحاد 2020 و2022 نادي نهضة بركان المغربي.
وذكر بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن قضية اتحاد العاصمة أحيلت إلى المجلس التأديبي، وقد يواجه النادي عقوبات إضافية.
ويستضيف نادي نهضة بركان المغربي، مباراة الذهاب من النهائي، أمام نادي الزمالك المصري، الفائز بكأس الكونفدرالية عام 2019، في يوم 12 مايو/ آيار المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في يوم 19 من الشهر نفسه.
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