https://sputnikarabic.ae/20240503/أستاذ-في-القانون-الدولي-انضمام-تركيا-إلى-الدعوى-ضد-إسرائيل-مؤشر-لإمكانية-انسحابها-من-الناتو-1088495205.html

أستاذ في القانون الدولي: انضمام تركيا إلى الدعوى ضد إسرائيل مؤشر لإمكانية انسحابها من "الناتو"

أستاذ في القانون الدولي: انضمام تركيا إلى الدعوى ضد إسرائيل مؤشر لإمكانية انسحابها من "الناتو"

سبوتنيك عربي

أكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور رزق زغيب، أنّ "قرار انضمام تركيا إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية هو قرار... 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T10:35+0000

2024-05-03T10:35+0000

2024-05-03T10:35+0000

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وأشار الدكتور زغيب، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أنّ "الأجندة السياسية لأنقرة وتعاطفها مع الشعب الفلسطيني الذي ترتكب بحقه مجازر مهولة، فرض عليها اتخاذ هذا القرار".ولفت زغيب إلى أنّ "تركيا ستحتاج إلى الحصول على الأدلة الواجب تقديمها خلال المرافعة في محكمة العدل الدولية، ومن ثم إثبات صحتها ليتم قبول خطوتها".ورأى أنّ "تمايز الموقف التركي قد يشير إلى رغبة أنقرة في الانسحاب من الناتو، لا سيما وأن فكرة التعددية القطبية نالت إعجاب القادة الاتراك".أردوغان يصف نتنياهو بـ"هتلر العصر" ويحذر من احتلال غزة بالكاملوذكر زغيب أنّ "تركيا تنازلت جزئيا عن الغرب منذ فترة طويلة، وتسعى الآن إلى إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية، ما يشير إلى رغبة تركية في التوجه نحو دول آسيا وإفريقيا".وجدّد تأكيده أنّ "أنقرة تريد أن تثبت دورها وأهميتها السياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم"، مذكرًا بأنّ "الحكومة التركية أدانت الحرب في غزة والتصعيد الخطير في المنطقة".وقال زغَيْب إنّ "النزاع في المحافل الدولية لم يعد محصورا بين دولتين، بل أصبح نزاعا يتمحور حول احترام المبادئ الإنسانية، وكلما زاد عدد الأطراف التي ترغب في دعم جنوب إفريقيا بقضيتها ضد إسرائيل، كلما زاد الثقل السياسي لتلك الدعوى ويقلق تل أبيب".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة قررت الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.وأعرب فيدان عن تمنياته بأن تسير الدعوى باتجاهها الصحيح تزامنا مع الخطوة التي اتخذتها بلاده.

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