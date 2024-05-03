https://sputnikarabic.ae/20240503/أستاذ-في-القانون-الدولي-انضمام-تركيا-إلى-الدعوى-ضد-إسرائيل-مؤشر-لإمكانية-انسحابها-من-الناتو-1088495205.html
أستاذ في القانون الدولي: انضمام تركيا إلى الدعوى ضد إسرائيل مؤشر لإمكانية انسحابها من "الناتو"
أستاذ في القانون الدولي: انضمام تركيا إلى الدعوى ضد إسرائيل مؤشر لإمكانية انسحابها من "الناتو"
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور رزق زغيب، أنّ "قرار انضمام تركيا إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية هو قرار... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T10:35+0000
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وأشار الدكتور زغيب، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أنّ "الأجندة السياسية لأنقرة وتعاطفها مع الشعب الفلسطيني الذي ترتكب بحقه مجازر مهولة، فرض عليها اتخاذ هذا القرار".ولفت زغيب إلى أنّ "تركيا ستحتاج إلى الحصول على الأدلة الواجب تقديمها خلال المرافعة في محكمة العدل الدولية، ومن ثم إثبات صحتها ليتم قبول خطوتها".ورأى أنّ "تمايز الموقف التركي قد يشير إلى رغبة أنقرة في الانسحاب من الناتو، لا سيما وأن فكرة التعددية القطبية نالت إعجاب القادة الاتراك".أردوغان يصف نتنياهو بـ"هتلر العصر" ويحذر من احتلال غزة بالكاملوذكر زغيب أنّ "تركيا تنازلت جزئيا عن الغرب منذ فترة طويلة، وتسعى الآن إلى إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية، ما يشير إلى رغبة تركية في التوجه نحو دول آسيا وإفريقيا".وجدّد تأكيده أنّ "أنقرة تريد أن تثبت دورها وأهميتها السياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم"، مذكرًا بأنّ "الحكومة التركية أدانت الحرب في غزة والتصعيد الخطير في المنطقة".وقال زغَيْب إنّ "النزاع في المحافل الدولية لم يعد محصورا بين دولتين، بل أصبح نزاعا يتمحور حول احترام المبادئ الإنسانية، وكلما زاد عدد الأطراف التي ترغب في دعم جنوب إفريقيا بقضيتها ضد إسرائيل، كلما زاد الثقل السياسي لتلك الدعوى ويقلق تل أبيب".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة قررت الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.وأعرب فيدان عن تمنياته بأن تسير الدعوى باتجاهها الصحيح تزامنا مع الخطوة التي اتخذتها بلاده.
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
أستاذ في القانون الدولي: انضمام تركيا إلى الدعوى ضد إسرائيل مؤشر لإمكانية انسحابها من "الناتو"
حصري
أكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور رزق زغيب، أنّ "قرار انضمام تركيا إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية هو قرار سياسي يخدم المصالح التركية".
وأشار الدكتور زغيب، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أنّ "الأجندة السياسية لأنقرة وتعاطفها مع الشعب الفلسطيني الذي ترتكب بحقه مجازر مهولة، فرض عليها اتخاذ هذا القرار
".
وأوضح أنّ "غياب المجتمع الدولي وعدم صرامة قرارات مجلس الأمن في ما يتعلق بالملف الفلسطيني، دفع تركيا إلى التحرك منفردة، إضافة إلى كونها دولة عضوة في منظمة التعاون الإسلامي ولها ثقلها السياسي والاستراتيجي".
ولفت زغيب إلى أنّ "تركيا ستحتاج إلى الحصول على الأدلة الواجب تقديمها خلال المرافعة في محكمة العدل الدولية، ومن ثم إثبات صحتها ليتم قبول خطوتها".
ونوّه زغيب "بتمايز السياسة التركية عن سياسات باقي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي"، مذكّرًا بأنّ "أنقرة رفضت سابقا استغلال مصالحها ولم تشارك الناتو في مواجهة روسيا أو الضغط على الجانب الروسي".
ورأى أنّ "تمايز الموقف التركي قد يشير إلى رغبة أنقرة في الانسحاب من الناتو، لا سيما وأن فكرة التعددية القطبية نالت إعجاب القادة الاتراك".
وأضاف: "الخطوة التركية ستسهم في إحكام الطوق حول رقبة إسرائيل، وإثبات تهمة الإبادة الجماعية التي تلاحق حكومة بنيامين نتنياهو".
وذكر زغيب أنّ "تركيا تنازلت جزئيا عن الغرب منذ فترة طويلة، وتسعى الآن إلى إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية، ما يشير إلى رغبة تركية في التوجه نحو دول آسيا وإفريقيا".
وجدّد تأكيده أنّ "أنقرة تريد أن تثبت دورها وأهميتها السياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم"، مذكرًا بأنّ "الحكومة التركية أدانت الحرب في غزة والتصعيد الخطير في المنطقة".
ورجّح زغيب أنّ "تقبل محكمة العدل الدولية طلب تركيا، لا سيما وأنها قدمته قبل انتهاء مرحلة تبادل اللوائح الخطية المتعلقة بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل"، موضحًا أنّ "الأمر سيستغرق وقتا ريثما تتمكن المحكمة من استكمال الإجراءات الخطية والشفهية والتأكد من الأدلة التي سيقدمها الجانب التركي".
وقال زغَيْب إنّ "النزاع في المحافل الدولية لم يعد محصورا بين دولتين، بل أصبح نزاعا يتمحور حول احترام المبادئ الإنسانية، وكلما زاد عدد الأطراف التي ترغب في دعم جنوب إفريقيا بقضيتها ضد إسرائيل، كلما زاد الثقل السياسي لتلك الدعوى ويقلق تل أبيب".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة قررت الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وأعرب فيدان عن تمنياته بأن تسير الدعوى باتجاهها الصحيح تزامنا مع الخطوة التي اتخذتها بلاده.