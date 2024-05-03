أمطار غزيرة وسيول جارفة تضرب محافظة المهرة شرقي اليمن

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كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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عرب بوينت بودكاست
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09:33 GMT
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
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حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن تستغل شعار حل الدولتين كعملية نصب واحتيال سياسي
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لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
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29 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
17:33 GMT
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183 د
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
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من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:32 GMT
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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https://sputnikarabic.ae/20240503/أمطار-غزيرة-وسيول-جارفة-تضرب-محافظة-المهرة-شرقي-اليمن-1088484751.html
أمطار غزيرة وسيول جارفة تضرب محافظة المهرة شرقي اليمن
أمطار غزيرة وسيول جارفة تضرب محافظة المهرة شرقي اليمن
سبوتنيك عربي
اجتاحت سيول وأمطار غزيرة، فجر اليوم الجمعة، مناطق في محافظة المهرة أقصى شرقي اليمن. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T02:38+0000
2024-05-03T02:41+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة المهرة لـ "سبوتنيك" بأن أمطاراً رعدية هطلت بغزارة على مدينة الغيضة مركز المحافظة اجتاحت سيولها مناطق في المدينة.وأضاف أن السيول تسببت في تهدم منازل قديمة وتضرر أخرى في المدينة، وقطعت الطرق وعزلت مناطق عن بعضها، كما جرفت سيارات واجتاحت محلات تجارية.وذكر أن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى مناطق حاصرت السيول المتدفقة عدداً من الأسر فيها.وكانت السلطة المحلية في المهرة علقت الدراسة، تحسباً لتداعيات الأمطار والسيول، محذرةً السكان من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والشعاب، داعيةً إلى توخي الحيطة والحذر وعدم المرور بالمركبات في أماكن تدفق السيول.وتأتي السيول في المهرة بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية في 21 نيسان/ أبريل الماضي، تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة نازحة من ويلات الصراع في البلاد، إثر أمطار غزيرة وسيول ناجمة عن منخفض جوي ضرب محافظات المهرة وحضرموت وأبين والضالع والجوف.وحينها أطلقت الحكومة اليمنية، استغاثة عاجلة إلى الدول والمنظمات الدولية والإنسانية لدعم جهودها في مواجهة أضرار السيول خاصة محافظتي حضرموت والمهرة، والتي ألحقت أضراراً واسعة بالطرق وخطوط نقل الكهرباء وشبكة المياه وأراضٍ زراعية.وفي 22 آذار/ مارس الماضي، أكدت الأمم المتحدة تأثير التغيرات المناخية كالجفاف والفيضانات الشديدة والأعاصير، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار وغيرها، في مفاقمة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع الدائر في اليمن.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220728/الأمم-المتحدة-تضرر-أكثر-من-86-ألف-شخص-من-الأمطار-الغزيرة-والفيضانات-في-اليمن-1065714205.html
https://sputnikarabic.ae/20231023/وفاة-7-أشخاص-إثر-أمطار-غزيرة-وسيول-ناجمة-عن-إعصار-تيج-في-محافظة-المهرة-اليمنية-1082380315.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

أمطار غزيرة وسيول جارفة تضرب محافظة المهرة شرقي اليمن

02:38 GMT 03.05.2024 (تم التحديث: 02:41 GMT 03.05.2024)
© AFP 2023 / ALI DEHGHANفيضان إيران
فيضان إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© AFP 2023 / ALI DEHGHAN
تابعنا عبر
اجتاحت سيول وأمطار غزيرة، فجر اليوم الجمعة، مناطق في محافظة المهرة أقصى شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة المهرة لـ "سبوتنيك" بأن أمطاراً رعدية هطلت بغزارة على مدينة الغيضة مركز المحافظة اجتاحت سيولها مناطق في المدينة.
فيضانات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 86 ألف شخص من الأمطار الغزيرة والفيضانات في اليمن
28 يوليو 2022, 21:21 GMT
وأضاف أن السيول تسببت في تهدم منازل قديمة وتضرر أخرى في المدينة، وقطعت الطرق وعزلت مناطق عن بعضها، كما جرفت سيارات واجتاحت محلات تجارية.
وذكر أن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى مناطق حاصرت السيول المتدفقة عدداً من الأسر فيها.
وكانت السلطة المحلية في المهرة علقت الدراسة، تحسباً لتداعيات الأمطار والسيول، محذرةً السكان من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والشعاب، داعيةً إلى توخي الحيطة والحذر وعدم المرور بالمركبات في أماكن تدفق السيول.
وتأتي السيول في المهرة بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية في 21 نيسان/ أبريل الماضي، تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة نازحة من ويلات الصراع في البلاد، إثر أمطار غزيرة وسيول ناجمة عن منخفض جوي ضرب محافظات المهرة وحضرموت وأبين والضالع والجوف.
وحينها أطلقت الحكومة اليمنية، استغاثة عاجلة إلى الدول والمنظمات الدولية والإنسانية لدعم جهودها في مواجهة أضرار السيول خاصة محافظتي حضرموت والمهرة، والتي ألحقت أضراراً واسعة بالطرق وخطوط نقل الكهرباء وشبكة المياه وأراضٍ زراعية.
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
وفاة 7 أشخاص إثر أمطار غزيرة وسيول ناجمة عن إعصار "تيج" في محافظة المهرة اليمنية
23 أكتوبر 2023, 23:51 GMT
وفي 22 آذار/ مارس الماضي، أكدت الأمم المتحدة تأثير التغيرات المناخية كالجفاف والفيضانات الشديدة والأعاصير، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار وغيرها، في مفاقمة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع الدائر في اليمن.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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Шлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إعادة بناء المنازل في غزة قد تستغرق 80 عاماأمس, 21:18 GMTТерритории вокруг больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إعادة بناء المنازل في غزة قد تستغرق 80 عاماأمس, 13:58 GMT
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