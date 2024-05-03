https://sputnikarabic.ae/20240503/أنصار-الله-تعلن-بدء-المرحلة-الـرابعة-من-التصعيد-ضد-إسرائيل-1088505250.html

"أنصار الله" تعلن بدء المرحلة الـرابعة من التصعيد ضد إسرائيل

"أنصار الله" تعلن بدء المرحلة الـرابعة من التصعيد ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية إنها ستمنع "جميع سفن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال (إسرائيل) من المرور في منطقة العمليات" التابعة لها بغض النظر عن وجهتها. 03.05.2024, سبوتنيك عربي

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للجماعة، اليوم الجمعة، أعلنت فيه بدء المرحلة الرابعة من التصعيد، مؤكدةً أنها ستفرض عقوبات "ضد السفن المرتبطة بالإمداد والدخول لموانئ فلسطين المحتلة إذا شن العدو عملية على رفح".وتابعت: "لن تتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى يتوقف العدوان ويتم رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددةً على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، وهو ما واجهته الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل تحالف دولي في البحر، لم يفلح حتى الآن في منع استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل.وتلوح إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية في رفح وتحشد قوات كبيرة لهذا الغرض، في الوقت الذي تحذر فيه "أنصار الله" والعديد من القوى الدولية من تبعات مثل هذا الهجوم المحتمل، على المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، جنوبي قطاع غزة، الذي تسببت الحرب الإسرائيلية ضده في مقتل نحو 35 ألفًا وإصابة نحو 78 ألفًا آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20240430/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تحذر-الولايات-المتحدة-من-التصعيد-العسكري-ضدها-1088418113.html

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة