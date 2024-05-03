"أنصار الله" تعلن بدء المرحلة الـرابعة من التصعيد ضد إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن تستغل شعار حل الدولتين كعملية نصب واحتيال سياسي
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:34 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:31 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
12:56 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"مشروع اتفاق" غزة.. هدنة 124 يوماً تشمل تبادل الأسرى وعودة النازحين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240503/أنصار-الله-تعلن-بدء-المرحلة-الـرابعة-من-التصعيد-ضد-إسرائيل-1088505250.html
"أنصار الله" تعلن بدء المرحلة الـرابعة من التصعيد ضد إسرائيل
"أنصار الله" تعلن بدء المرحلة الـرابعة من التصعيد ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية إنها ستمنع "جميع سفن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال (إسرائيل) من المرور في منطقة العمليات" التابعة لها بغض النظر عن وجهتها. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T13:53+0000
2024-05-03T13:59+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أنصار الله
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
إسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/16/1085302859_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_ca6f950909ae1b44b7c3eb02b0c3bcba.jpg
جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للجماعة، اليوم الجمعة، أعلنت فيه بدء المرحلة الرابعة من التصعيد، مؤكدةً أنها ستفرض عقوبات "ضد السفن المرتبطة بالإمداد والدخول لموانئ فلسطين المحتلة إذا شن العدو عملية على رفح".وتابعت: "لن تتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى يتوقف العدوان ويتم رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددةً على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، وهو ما واجهته الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل تحالف دولي في البحر، لم يفلح حتى الآن في منع استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل.وتلوح إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية في رفح وتحشد قوات كبيرة لهذا الغرض، في الوقت الذي تحذر فيه "أنصار الله" والعديد من القوى الدولية من تبعات مثل هذا الهجوم المحتمل، على المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، جنوبي قطاع غزة، الذي تسببت الحرب الإسرائيلية ضده في مقتل نحو 35 ألفًا وإصابة نحو 78 ألفًا آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240430/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تحذر-الولايات-المتحدة-من-التصعيد-العسكري-ضدها-1088418113.html
https://sputnikarabic.ae/20240425/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-إسرائيلية-بخليج-عدن-ومهاجمة-إسرائيل-بصواريخ-باليستية-1088291067.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/16/1085302859_322:0:2895:1930_1920x0_80_0_0_d97cacec17ac79b2bef1a9b7e32f12f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

"أنصار الله" تعلن بدء المرحلة الـرابعة من التصعيد ضد إسرائيل

13:53 GMT 03.05.2024 (تم التحديث: 13:59 GMT 03.05.2024)
© AFP 2023صواريخ تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية
صواريخ تستخدمها جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية إنها ستمنع "جميع سفن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال (إسرائيل) من المرور في منطقة العمليات" التابعة لها بغض النظر عن وجهتها.
جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للجماعة، اليوم الجمعة، أعلنت فيه بدء المرحلة الرابعة من التصعيد، مؤكدةً أنها ستفرض عقوبات "ضد السفن المرتبطة بالإمداد والدخول لموانئ فلسطين المحتلة إذا شن العدو عملية على رفح".
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
جماعة "أنصار الله" اليمنية تحذر الولايات المتحدة من التصعيد العسكري ضدها
30 أبريل, 23:57 GMT

وأوضحت "أنصار الله" أنها ستستهدف السفن الإسرائيلية في البحر المتوسط وفي حدود المناطق التي تصل إليها أسلحتها، مشيرةً إلى أن تنفيذ القرار يبدأ من ساعة إعلانه.

وتابعت: "لن تتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى يتوقف العدوان ويتم رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة".

ولفتت إلى أن إسرائيل تريد انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار عن طريق العرض المطروح على المقاومة الفلسطينية.

البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة إسرائيلية بخليج عدن ومهاجمة إسرائيل بصواريخ باليستية
25 أبريل, 21:44 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددةً على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، وهو ما واجهته الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل تحالف دولي في البحر، لم يفلح حتى الآن في منع استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل.
وتلوح إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية في رفح وتحشد قوات كبيرة لهذا الغرض، في الوقت الذي تحذر فيه "أنصار الله" والعديد من القوى الدولية من تبعات مثل هذا الهجوم المحتمل، على المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، جنوبي قطاع غزة، الذي تسببت الحرب الإسرائيلية ضده في مقتل نحو 35 ألفًا وإصابة نحو 78 ألفًا آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلافات داخلية بشأن العملية العسكرية في رفح والقرار لـ"الكابينيت"أمس, 21:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала