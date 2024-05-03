https://sputnikarabic.ae/20240503/أونروا-مقتل-أكثر-من-10-آلاف-امرأة-في-غزة-منذ-بداية-الحرب-1088494469.html
"أونروا": مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة منذ بداية الحرب
"أونروا": مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة منذ بداية الحرب
سبوتنيك عربي
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، إن هناك 37 طفلا في غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم، واصفةً الأوضاع في القطاع... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T10:03+0000
2024-05-03T10:03+0000
2024-05-03T10:03+0000
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وأضافت الوكالة الأممية في حسابها على منصة "إكس"، أن ما يزيد على 10 آلاف امرأة قُتلن في قطاع غزة، بينما أصيبت 19 ألف امرأة أخرى، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر 7 أشهر".وتابعت: "الأوضاع مروعة، حيث تواجه 155 ألف امرأة حبلى أو مرضعة صعوبة بالغة في الحصول على المياه ومستلزمات النظافة الصحية".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 35 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20240502/الأونروا-لـ-سبوتنيك-دور-روسيا-مهم-في-دعم-الوكالة-لحفظ-الاستقرار-الإقليمي-1088476343.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, منظمة الأونروا, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, منظمة الأونروا, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
"أونروا": مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة منذ بداية الحرب
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، إن هناك 37 طفلا في غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم، واصفةً الأوضاع في القطاع المنكوب بأنها "مروعة".
وأضافت الوكالة الأممية
في حسابها على منصة "إكس"، أن ما يزيد على 10 آلاف امرأة قُتلن في قطاع غزة، بينما أصيبت 19 ألف امرأة أخرى، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر 7 أشهر".
وتابعت: "الأوضاع مروعة، حيث تواجه 155 ألف امرأة حبلى أو مرضعة صعوبة بالغة في الحصول على المياه ومستلزمات النظافة الصحية".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 35 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة
.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.