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وفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني متأثرا بإصابته
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https://sputnikarabic.ae/20240503/إسرائيل-تمهل-حماس-أسبوعا-للرد-على-مقترح-الهدنة-1088508376.html
إسرائيل تمهل حماس أسبوعا للرد على مقترح الهدنة
إسرائيل تمهل حماس أسبوعا للرد على مقترح الهدنة
سبوتنيك عربي
تواصل مصر بذل جهودها للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي تلوح فيه إسرائيل بمهاجمة رفح وتحاول زيادة الضغط على حركة "حماس"... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T15:46+0000
2024-05-03T15:46+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين مصريين، مطلعين على المفاوضات، قولهم إن إسرائيل أمهلت حماس أسبوعا لقبول مقترح الهدنة، وإلا فإنها ستبدأ عملية عسكرية في رفح، جنوبي قطاع غزة.وتابعت: "تواصل إسرائيل الضغط على حماس، بينما تحاول الأخيرة التوصل للاتفاق الذي يؤمن استمراريتها"، مشيرة إلى أن القادة السياسيين للحركة سيكونون بحاجة إلى التشاور مع الجناح العسكري لها في قطاع غزة بقيادة يحيى السنوار، قبل الرد على المقترح الإسرائيلي". وتحاول حركة حماس الحصول على أكبر قدر من المكاسب خلال المفاوضات مع إسرائيل وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من ورقة الأسرى الإسرائيليين لديها، خاصة فيما يتعلق بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من القطاع بصورة كاملة.وتستغل حماس زيادة الضغط الجماهيري على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الداخل، حيث يطالب أهالي الأسرى بإبرام صفقة في أقرب وقت، إضافة إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل.واليوم الجمعة، نظم محتجون مظاهرة قرب مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب يطالبون فيها بإبرام صفقة تبادل لإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.ومن جانبها، تحاول حكومة نتنياهو ممارسة أقصى قدر من الضغط العسكري على حماس للرضوخ لصفقة لا تضمن تحرير الأسرى الإسرائيليين في القطاع دون الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار أو الإنسحاب من القطاع.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، التي قامت خلالها باقتحام المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة وقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من مئتي شخص آخرين.وتقدر حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة حتى الآن بنحو 34 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20240502/حماس-تؤكد-لقطر-أنها-تدرس-بـإيجابية-مقترح-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1088475322.html
https://sputnikarabic.ae/20240503/أونروا-مقتل-أكثر-من-10-آلاف-امرأة-في-غزة-منذ-بداية-الحرب-1088494469.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل تمهل حماس أسبوعا للرد على مقترح الهدنة

15:46 GMT 03.05.2024
© AFP 2023الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
تواصل مصر بذل جهودها للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي تلوح فيه إسرائيل بمهاجمة رفح وتحاول زيادة الضغط على حركة "حماس" للقبول بمقترحها الأخير.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين مصريين، مطلعين على المفاوضات، قولهم إن إسرائيل أمهلت حماس أسبوعا لقبول مقترح الهدنة، وإلا فإنها ستبدأ عملية عسكرية في رفح، جنوبي قطاع غزة.
رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
"حماس" تؤكد لقطر أنها تدرس بـ"إيجابية" مقترح وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 15:33 GMT
وتابعت: "تواصل إسرائيل الضغط على حماس، بينما تحاول الأخيرة التوصل للاتفاق الذي يؤمن استمراريتها"، مشيرة إلى أن القادة السياسيين للحركة سيكونون بحاجة إلى التشاور مع الجناح العسكري لها في قطاع غزة بقيادة يحيى السنوار، قبل الرد على المقترح الإسرائيلي".
وتحاول حركة حماس الحصول على أكبر قدر من المكاسب خلال المفاوضات مع إسرائيل وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من ورقة الأسرى الإسرائيليين لديها، خاصة فيما يتعلق بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من القطاع بصورة كاملة.
وتستغل حماس زيادة الضغط الجماهيري على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الداخل، حيث يطالب أهالي الأسرى بإبرام صفقة في أقرب وقت، إضافة إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل.
واليوم الجمعة، نظم محتجون مظاهرة قرب مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب يطالبون فيها بإبرام صفقة تبادل لإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
"أونروا": مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة منذ بداية الحرب
10:03 GMT
ومن جانبها، تحاول حكومة نتنياهو ممارسة أقصى قدر من الضغط العسكري على حماس للرضوخ لصفقة لا تضمن تحرير الأسرى الإسرائيليين في القطاع دون الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار أو الإنسحاب من القطاع.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، التي قامت خلالها باقتحام المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة وقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من مئتي شخص آخرين.
وتقدر حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة حتى الآن بنحو 34 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلافات داخلية بشأن العملية العسكرية في رفح والقرار لـ"الكابينيت"أمس, 21:18 GMT
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