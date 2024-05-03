https://sputnikarabic.ae/20240503/إعلام-دول-في-منظمة-المؤتمر-الإسلامي-قد-تنضم-إلى-الدعوى-القضائية-التي-رفعتها-جنوب-أفريقيا-ضد-إسرائيل-1088485619.html

إعلام: دول في منظمة المؤتمر الإسلامي قد تنضم إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

إعلام: دول في منظمة المؤتمر الإسلامي قد تنضم إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر خاصة بأن عددا من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي قد يحذون حذو تركيا في الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة... 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T05:51+0000

2024-05-03T05:51+0000

2024-05-03T05:51+0000

العالم

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وذكرت صحيفة "حريت" في تقريرها أنه "سيكون لتركيا، التي تستعد للتدخل في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لصالح فلسطين بعد كولومبيا ونيكاراغوا، الحق في الإدلاء ببيانات شفهية ومكتوبة حول هذه القضية وسيكون بمقدورها تقديم الأدلة والأفكار والآراء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأفادت الصحيفة بأن وزارتي الخارجية والعدل التركيتين تقومان بإعداد ملف شامل، وستبدأ أنقرة عملية التقديم الرسمية بمجرد الانتهاء من الاستعدادات، مضيفة أنه "من ناحية أخرى، بدأت الدول الداعمة لإسرائيل وفلسطين في لاهاي تتضح أكثر، فمن المعروف أن ألمانيا تنوي الخروج لدعم إسرائيل، وإيرلندا تخطط للتدخل في لاهاي لصالح فلسطين وبلجيكا كذلك".

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