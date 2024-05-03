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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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عرب بوينت بودكاست
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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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https://sputnikarabic.ae/20240503/إعلام-دول-في-منظمة-المؤتمر-الإسلامي-قد-تنضم-إلى-الدعوى-القضائية-التي-رفعتها-جنوب-أفريقيا-ضد-إسرائيل-1088485619.html
إعلام: دول في منظمة المؤتمر الإسلامي قد تنضم إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
إعلام: دول في منظمة المؤتمر الإسلامي قد تنضم إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر خاصة بأن عددا من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي قد يحذون حذو تركيا في الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T05:51+0000
2024-05-03T05:51+0000
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وذكرت صحيفة "حريت" في تقريرها أنه "سيكون لتركيا، التي تستعد للتدخل في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لصالح فلسطين بعد كولومبيا ونيكاراغوا، الحق في الإدلاء ببيانات شفهية ومكتوبة حول هذه القضية وسيكون بمقدورها تقديم الأدلة والأفكار والآراء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأفادت الصحيفة بأن وزارتي الخارجية والعدل التركيتين تقومان بإعداد ملف شامل، وستبدأ أنقرة عملية التقديم الرسمية بمجرد الانتهاء من الاستعدادات، مضيفة أنه "من ناحية أخرى، بدأت الدول الداعمة لإسرائيل وفلسطين في لاهاي تتضح أكثر، فمن المعروف أن ألمانيا تنوي الخروج لدعم إسرائيل، وإيرلندا تخطط للتدخل في لاهاي لصالح فلسطين وبلجيكا كذلك".
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العالم
العالم

إعلام: دول في منظمة المؤتمر الإسلامي قد تنضم إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

05:51 GMT 03.05.2024
© AFP 2023 / REMKO DE WAALتتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
تتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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أفادت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر خاصة بأن عددا من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي قد يحذون حذو تركيا في الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وذكرت صحيفة "حريت" في تقريرها أنه "سيكون لتركيا، التي تستعد للتدخل في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لصالح فلسطين بعد كولومبيا ونيكاراغوا، الحق في الإدلاء ببيانات شفهية ومكتوبة حول هذه القضية وسيكون بمقدورها تقديم الأدلة والأفكار والآراء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتابعت الصحيفة: "رغم أن تركيا هي أول دولة إسلامية تتدخل في هذه القضية، فمن المعتقد أن موقفها سيؤثر على الأعضاء الآخرين في منظمة التعاون الإسلامي"، مضيفة أنه في يناير/ كانون الثاني، قدمت تركيا بشكل أساسي وثائق مرئية للنظر في قضية "المحكمة".

وأفادت الصحيفة بأن وزارتي الخارجية والعدل التركيتين تقومان بإعداد ملف شامل، وستبدأ أنقرة عملية التقديم الرسمية بمجرد الانتهاء من الاستعدادات، مضيفة أنه "من ناحية أخرى، بدأت الدول الداعمة لإسرائيل وفلسطين في لاهاي تتضح أكثر، فمن المعروف أن ألمانيا تنوي الخروج لدعم إسرائيل، وإيرلندا تخطط للتدخل في لاهاي لصالح فلسطين وبلجيكا كذلك".
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