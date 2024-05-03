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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240503/إعلام-مجموعة-السبع-توقفت-عن-مناقشة-المصادرة-الكاملة-للأصول-الروسية-1088486077.html
إعلام: مجموعة السبع توقفت عن مناقشة المصادرة الكاملة للأصول الروسية
إعلام: مجموعة السبع توقفت عن مناقشة المصادرة الكاملة للأصول الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن ممثلي مجموعة السبع صرحوا سرا أن مسألة المصادرة الكاملة للأصول الروسية لم تعد قيد المناقشة، ويجري النظر في اتخاذ... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T07:06+0000
2024-05-03T07:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
اقتصاد
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وأوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية أنه على الرغم من أن أوكرانيا تواصل الضغط من أجل المصادرة الكاملة للأصول الروسية، إلا أن ممثلي مجموعة السبع يقولون سرا إن الموضوع لم يعد قيد المناقشة.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة "مسمار في نعش" النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل.وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "إذا حدث ذلك (مصادرة الأصول الروسية)، إذا تم إنشاء مثل هذه السابقة الخطيرة، فسيكون ذلك، كما تعلمون، بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله".وأضاف: "بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعدًا في التفكير عشر مرات قبل استثمار أموالهم. ستختفي الموثوقية. بين عشية وضحاها، بقرار واحد غبي وغير مدروس. سيستغرق الأمر عقودًا، إن لم يكن أكثر للتعافي".ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندًا لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة. في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240427/مجلس-الأمن-الروسي-واشنطن-أنشأت-آلية-لاختلاس-الممتلكات-الروسية-ومن-الضروري-الرد-على-ذلك-1088327606.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

إعلام: مجموعة السبع توقفت عن مناقشة المصادرة الكاملة للأصول الروسية

07:06 GMT 03.05.2024
© AP Photo / Brendan Smialowski/Pool Photoقمة مجموعة السبع في هيروشيما
قمة مجموعة السبع في هيروشيما - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Brendan Smialowski/Pool Photo
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن ممثلي مجموعة السبع صرحوا سرا أن مسألة المصادرة الكاملة للأصول الروسية لم تعد قيد المناقشة، ويجري النظر في اتخاذ تدابير بديلة.
وأوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية أنه على الرغم من أن أوكرانيا تواصل الضغط من أجل المصادرة الكاملة للأصول الروسية، إلا أن ممثلي مجموعة السبع يقولون سرا إن الموضوع لم يعد قيد المناقشة.

وتابعت الصحيفة أنه "بدلا من ذلك، فإنهم يستكشفون طرقا بديلة لاستخراج التمويل من الأصول المجمدة"، لافتة إلى أن "الدول الأوروبية دعت إلى الابتعاد عن أي شيء يمكن أن يؤثر على الأصول نفسها خوفا من الانتقام".

الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للاتحاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
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وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة "مسمار في نعش" النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "إذا حدث ذلك (مصادرة الأصول الروسية)، إذا تم إنشاء مثل هذه السابقة الخطيرة، فسيكون ذلك، كما تعلمون، بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله".
وأضاف: "بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعدًا في التفكير عشر مرات قبل استثمار أموالهم. ستختفي الموثوقية. بين عشية وضحاها، بقرار واحد غبي وغير مدروس. سيستغرق الأمر عقودًا، إن لم يكن أكثر للتعافي".
ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندًا لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة. في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.
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