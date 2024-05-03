https://sputnikarabic.ae/20240503/إنسان-الغاب-يعالج-نفسه-بمستحضر-طبي-اكتشاف-يحير-العلماءفيديو-1088504746.html
"إنسان الغاب" يعالج نفسه بمستحضر طبي... اكتشاف يحير العلماء...فيديو
"إنسان الغاب" يعالج نفسه بمستحضر طبي... اكتشاف يحير العلماء...فيديو
سبوتنيك عربي
شاهد باحثون حيوان الأورانغاتون أو إنسان الغاب البري، وهو يفرك هريس نبات طبي في جرحه. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T13:11+0000
2024-05-03T13:11+0000
2024-05-03T13:11+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/03/1088504589_260:0:1222:541_1920x0_80_0_0_b418b8a499f1de4266e7cf4c8c9d3aec.jpg
وقال الباحثون إنهم لاحظوا في الحالة الأولى الموثقة لهذه العملية أن ذكر إنسان الغاب يعالج جرحا مفتوحا في الوجه باستخدام عصارة وأوراق ممضوغة من نبات معروف بخصائصه المضادة للالتهابات وتسكين الألم، واستغرقت العملية 30 دقيقة.وأوضح الباحثون أنه في غضون خمسة أيام انغلق الجرح، وشفى خلال شهر، حسب موقع "أكسيوس".وكشف الباحثون أن فيبراوريا تينكتوريا هو النبات الذي استخدمه الحيوان لعلاج الجرح وهو نبات طبي ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضاد للبكتيريا وغيرها من الخصائص التي يستخدمها الناس في سومطرة في المحيط الهندي وأماكن أخرى لعلاج الجروح.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/03/1088504589_381:0:1102:541_1920x0_80_0_0_373a0dea28cad9063e33d488326cd5ca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, الصحة
"إنسان الغاب" يعالج نفسه بمستحضر طبي... اكتشاف يحير العلماء...فيديو
شاهد باحثون حيوان الأورانغاتون أو إنسان الغاب البري، وهو يفرك هريس نبات طبي في جرحه.
وقال الباحثون إنهم لاحظوا في الحالة الأولى الموثقة لهذه العملية أن ذكر إنسان الغاب يعالج جرحا مفتوحا في الوجه باستخدام عصارة وأوراق ممضوغة من نبات معروف بخصائصه المضادة للالتهابات وتسكين الألم، واستغرقت العملية 30 دقيقة.
وأوضح الباحثون أنه في غضون خمسة أيام انغلق الجرح، وشفى خلال شهر، حسب موقع "أكسيوس".
وكشف الباحثون أن فيبراوريا تينكتوريا هو النبات الذي استخدمه الحيوان لعلاج الجرح وهو نبات طبي ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضاد للبكتيريا وغيرها من الخصائص التي يستخدمها الناس في سومطرة في المحيط الهندي وأماكن أخرى لعلاج الجروح.