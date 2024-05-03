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إيران تفرض عقوبات على 5 كيانات و8 أفراد بريطانيين
إيران تفرض عقوبات على 5 كيانات و8 أفراد بريطانيين
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الخميس، بيانا أعلنت فيه فرض العقوبات على 8 أفراد و5 كيانات بريطانية على خلفية إجراءاتها المتعمدة في دعم وتسهيل ممارسات... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T07:38+0000
2024-05-03T07:38+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، بأن الخارجية الإيرانية نشرت بيانا أوضحت من خلاله أن فرض بلادها للعقوبات على 8 أفراد و5 كيانات بريطانية يأتي بسبب دعمها لإسرائيل في شن الحرب واستخدام الأسلحة الثقيلة والأسلحة المحظورة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وفرض الحصار البشري، وتشريد الشعب الفلسطيني.وأوضحت الخارجية الإيرانية في بيانها، أنه بحسب قرارات السلطات المختصة، وما أقره مجلس الشورى الإيراني في العام 2020، وفي "إطار القواعد القانونية وآليات العقوبات ذات الصلة، وكإجراء متبادل، قمنا بفرض عقوبات على عدد من الكيانات والأفراد البريطانيين بسبب إجراءاتهم المتعمدة في دعم وتسهيل ممارسات الكيان الصهيوني".وجاءت قائمة العقوبات الإيرانية المفروضة على الكيانات البريطانية على النحو الآتي ــ أهمها "قاعدة أكروتيري الجوية التابعة لبريطانيا في قبرص"، و"شركة "رافائيل" البريطانية"، وشركة "ماجيت باركر" البريطانية، وسفينة "دياموند" التابعة للبحرية البريطانية في البحر الأحمر، فضلا عن شركة "إلبيت سيستم" البريطانية أيضا.ومن الأفراد البريطانيين، غرانت شابس، وزير الدفاع، وجيمس هاكنهال، قائد القيادة الاستراتيجية للجيش، وشارون سميث، نائب الأركان العامة للقوات المسلحة، وبول ريموند غريفيث، مساعد هيئة الأركان العامة، وأدريان بيرد، مدير استخبارات الدفاع في وزارة الدفاع.وضمت القائمة أيضا من الأفراد، ريتشارد كامب، قائد قاعدة "ريتشموند" البحرية البريطانية في البحر الأحمر، وسيمون كلاك، قائد قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص، وبيتر إيفانز، قائد السفينة الحربية البريطانية "دياموند" في البحر الأحمر.وشدد بيان الخارجية الإيرانية على أن جميع المؤسسات الإيرانية ستقوم بمجموعة من الإجراءات اللازمة، والتي تشمل حظر إصدار التأشيرات ومنع الدخول إلى أراضي إيران، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية.
https://sputnikarabic.ae/20231216/إيران-تدين-فرض-عقوبات-على-قائد-فيلق-القدس-وتعتبرها-تغطية-على-المجازر-الصهيونية-1084164540.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار

إيران تفرض عقوبات على 5 كيانات و8 أفراد بريطانيين

07:38 GMT 03.05.2024
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© Sputnik . Sipo
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نشرت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الخميس، بيانا أعلنت فيه فرض العقوبات على 8 أفراد و5 كيانات بريطانية على خلفية إجراءاتها المتعمدة في دعم وتسهيل ممارسات إسرائيل في ارتكاب أعمال إرهابية وانتهاك حقوق الإنسان.
وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، بأن الخارجية الإيرانية نشرت بيانا أوضحت من خلاله أن فرض بلادها للعقوبات على 8 أفراد و5 كيانات بريطانية يأتي بسبب دعمها لإسرائيل في شن الحرب واستخدام الأسلحة الثقيلة والأسلحة المحظورة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وفرض الحصار البشري، وتشريد الشعب الفلسطيني.
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وأوضحت الخارجية الإيرانية في بيانها، أنه بحسب قرارات السلطات المختصة، وما أقره مجلس الشورى الإيراني في العام 2020، وفي "إطار القواعد القانونية وآليات العقوبات ذات الصلة، وكإجراء متبادل، قمنا بفرض عقوبات على عدد من الكيانات والأفراد البريطانيين بسبب إجراءاتهم المتعمدة في دعم وتسهيل ممارسات الكيان الصهيوني".
وجاءت قائمة العقوبات الإيرانية المفروضة على الكيانات البريطانية على النحو الآتي ــ أهمها "قاعدة أكروتيري الجوية التابعة لبريطانيا في قبرص"، و"شركة "رافائيل" البريطانية"، وشركة "ماجيت باركر" البريطانية، وسفينة "دياموند" التابعة للبحرية البريطانية في البحر الأحمر، فضلا عن شركة "إلبيت سيستم" البريطانية أيضا.
ومن الأفراد البريطانيين، غرانت شابس، وزير الدفاع، وجيمس هاكنهال، قائد القيادة الاستراتيجية للجيش، وشارون سميث، نائب الأركان العامة للقوات المسلحة، وبول ريموند غريفيث، مساعد هيئة الأركان العامة، وأدريان بيرد، مدير استخبارات الدفاع في وزارة الدفاع.
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وضمت القائمة أيضا من الأفراد، ريتشارد كامب، قائد قاعدة "ريتشموند" البحرية البريطانية في البحر الأحمر، وسيمون كلاك، قائد قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص، وبيتر إيفانز، قائد السفينة الحربية البريطانية "دياموند" في البحر الأحمر.
وشدد بيان الخارجية الإيرانية على أن جميع المؤسسات الإيرانية ستقوم بمجموعة من الإجراءات اللازمة، والتي تشمل حظر إصدار التأشيرات ومنع الدخول إلى أراضي إيران، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية.
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