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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240503/الاستخبارات-الأوكرانية-تدق-ناقوس-الخطر-حول-خسارة-مدينة-استراتيجية-1088488814.html
الاستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر" حول خسارة مدينة استراتيجية
الاستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر" حول خسارة مدينة استراتيجية
سبوتنيك عربي
حذر فاديم سكيبيتسكي، نائب رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، من أن تشاسوف يار ستقع حتما تحت ضربات الجيش... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T07:40+0000
2024-05-03T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال سكيبيتسكي: "المشكلة الحالية لأوكرانيا هي المنطقة المحصنة الواقعة على مرتفعات مدينة تشاسوف يار. ووفقًا للجنرال (سكيبيتسكي)، ربما يكون سقوطها على طريقة أفدييفكا مجرد مسألة وقت".ولاحظ الصحفيون أن تشاسوف يار لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية. وسيفتح الاستيلاء عليها الطريق أمام الجيش الروسي للوصول إلى آخر المدن الكبرى في جمهورية دونيتسك، والتي تقع تحت سيطرة كييف. وأشارت التقارير أيضا إلى أن الجنرال يعتبر الوضع الحالي في أوكرانيا هو الأصعب منذ بداية الصراع. ولفتت مجلة "إيكونوميست" الانتباه إلى أن "سكيبيتسكي ليس لديه أي فكرة عن كيفية فوز أوكرانيا في ساحة المعركة".وفي وقت سابق، اشتكى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، من الوضع الصعب للقوات الأوكرانية على خط المواجهة. ووفقا له، تتمتع روسيا بميزة كبيرة وتهاجم بنشاط على طول خط التماس بأكمله، مما يؤدي إلى نجاحات تكتيكية. وقد وصف مناطق إيفانوفسكوي وتشاسوف يار على محور كراماتورسك في جمهورية دونيتسك بالنقاط الأكثر سخونة. وأشار الجنرال إلى أن الوضع في القوات المسلحة الأوكرانية على محوري كراسنوارميسكي (بوكروفسكي سابقًا) وكوراخوفسكي ليس أقل أهمية. وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو،الأسبوع الماضي، إن القوات الروسية لديها زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتواصل إخراج القوات المسلحة الأوكرانية من الخطوط المحتلة. وتم تحرير بيرفومايسكو وبوغدانوفكا ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع هذا الأسبوع أنه تمت السيطرة على قريتي سيمينوفكا وبرديتشي.
https://sputnikarabic.ae/20240502/مشغلو-الطائرات-من-دون-طيار-الروسية-يسحقون-القوات-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو--1088481109.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الاستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر" حول خسارة مدينة استراتيجية

07:40 GMT 03.05.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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تابعنا عبر
حذر فاديم سكيبيتسكي، نائب رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، من أن تشاسوف يار ستقع حتما تحت ضربات الجيش الروسي.
وقال سكيبيتسكي: "المشكلة الحالية لأوكرانيا هي المنطقة المحصنة الواقعة على مرتفعات مدينة تشاسوف يار. ووفقًا للجنرال (سكيبيتسكي)، ربما يكون سقوطها على طريقة أفدييفكا مجرد مسألة وقت".
ولاحظ الصحفيون أن تشاسوف يار لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية. وسيفتح الاستيلاء عليها الطريق أمام الجيش الروسي للوصول إلى آخر المدن الكبرى في جمهورية دونيتسك، والتي تقع تحت سيطرة كييف.
وأشارت التقارير أيضا إلى أن الجنرال يعتبر الوضع الحالي في أوكرانيا هو الأصعب منذ بداية الصراع. ولفتت مجلة "إيكونوميست" الانتباه إلى أن "سكيبيتسكي ليس لديه أي فكرة عن كيفية فوز أوكرانيا في ساحة المعركة".
يستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات ستنتر (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشغلو الطائرات من دون طيار الروسية يسحقون القوات الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
أمس, 18:50 GMT
وفي وقت سابق، اشتكى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، من الوضع الصعب للقوات الأوكرانية على خط المواجهة.
ووفقا له، تتمتع روسيا بميزة كبيرة وتهاجم بنشاط على طول خط التماس بأكمله، مما يؤدي إلى نجاحات تكتيكية. وقد وصف مناطق إيفانوفسكوي وتشاسوف يار على محور كراماتورسك في جمهورية دونيتسك بالنقاط الأكثر سخونة.
وأشار الجنرال إلى أن الوضع في القوات المسلحة الأوكرانية على محوري كراسنوارميسكي (بوكروفسكي سابقًا) وكوراخوفسكي ليس أقل أهمية.
وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو،الأسبوع الماضي، إن القوات الروسية لديها زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتواصل إخراج القوات المسلحة الأوكرانية من الخطوط المحتلة. وتم تحرير بيرفومايسكو وبوغدانوفكا ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع هذا الأسبوع أنه تمت السيطرة على قريتي سيمينوفكا وبرديتشي.
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلافات داخلية بشأن العملية العسكرية في رفح والقرار لـ"الكابينيت"أمس, 21:18 GMT
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