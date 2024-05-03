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https://sputnikarabic.ae/20240503/البنتاغون-قوات-روسية-تتمركز-في-القاعدة-نفسها-مع-قواتنا-في-النيجر-1088484964.html
البنتاغون: قوات روسية تتمركز في القاعدة نفسها مع قواتنا في النيجر
البنتاغون: قوات روسية تتمركز في القاعدة نفسها مع قواتنا في النيجر
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، بأن قواتها العسكرية تتواجد مع قوات مسلحة روسية في القاعدة العسكرية نفسها في دولة النيجر، وذلك بعد وصول الجيش... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T04:58+0000
2024-05-03T04:58+0000
العالم
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وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة "سبوتنيك": "وصلت القوات الروسية إلى القاعدة الجوية 101 قبل عدة أسابيع والجيش الروسي يقيم في مجمع منفصل عن الجيش الأمريكي أو المنشآت أو المعدات الأمريكية".وأضاف المسؤول أنه يتم مراقبة الوضع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمعقولة لضمان سلامة القوات والمنشآت والمعدات الأمريكية.كما أشارت الدفاع الأمريكية إلى أن قواتها تتمركز في القاعدة الجوية 101 التابعة لسلاح الجو لدولة النيجر بالقرب من المطار الدولي لعاصمة النيجر نيامي.وتعد النيجر بمثابة قاعدة حيوية في المنطقة للجيش الأمريكي، ما يسمح لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإجراء مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاعية في مناطق الاضطرابات المجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو.وكان البنتاغون أعلن، في السابع من أيلول/ سبتمبر، أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20240425/الولايات-المتحدة-تبدأ-مناقشة-انسحاب-قواتها-من-النيجر-1088267414.html
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البنتاغون: قوات روسية تتمركز في القاعدة نفسها مع قواتنا في النيجر

04:58 GMT 03.05.2024
© AFP 2023احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، بأن قواتها العسكرية تتواجد مع قوات مسلحة روسية في القاعدة العسكرية نفسها في دولة النيجر، وذلك بعد وصول الجيش الروسي واستعداد الجيش الأمريكي للانسحاب من البلاد.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة "سبوتنيك": "وصلت القوات الروسية إلى القاعدة الجوية 101 قبل عدة أسابيع والجيش الروسي يقيم في مجمع منفصل عن الجيش الأمريكي أو المنشآت أو المعدات الأمريكية".
وأضاف المسؤول أنه يتم مراقبة الوضع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمعقولة لضمان سلامة القوات والمنشآت والمعدات الأمريكية.
كما أشارت الدفاع الأمريكية إلى أن قواتها تتمركز في القاعدة الجوية 101 التابعة لسلاح الجو لدولة النيجر بالقرب من المطار الدولي لعاصمة النيجر نيامي.
قوات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
الولايات المتحدة تبدأ مناقشة انسحاب قواتها من النيجر
25 أبريل, 02:56 GMT
وتعد النيجر بمثابة قاعدة حيوية في المنطقة للجيش الأمريكي، ما يسمح لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإجراء مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاعية في مناطق الاضطرابات المجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو.
وكان البنتاغون أعلن، في السابع من أيلول/ سبتمبر، أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.
يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.
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