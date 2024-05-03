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https://sputnikarabic.ae/20240503/البنتاغون-يتعهد-بتحسين-قدرة-الدفاع-الجوي-الأردني-على-مواجهة-الطائرات-المسيرة-1088501776.html
البنتاغون يتعهد بتحسين قدرة الدفاع الجوي الأردني على مواجهة الطائرات المسيرة
البنتاغون يتعهد بتحسين قدرة الدفاع الجوي الأردني على مواجهة الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن اللجنة العسكرية المشتركة مع الأردن ناقشت خلال اجتماعها "الآثار المزعزعة للاستقرار" للصراعات المستمرة في المنطقة. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T11:31+0000
2024-05-03T11:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الأردن
البنتاغون الأمريكي
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وأضاف البنتاغون في بيان، أمس الخميس، أن الاجتماع الذي حضره مسؤولون دفاعيون بارزون من الطرفين قد بحث أيضاً مكافحة انتشار الطائرات المسيرة في المنطقة.كما تطرق الاجتماع أيضا إلى أهمية الحفاظ على الأمن على طول حدود الأردن مع العراق وسوريا.ونقل البيان عن مسؤولين أمريكيين أن الحكومة الأمريكية تدعم تحديث الأسطول الأردني من مقاتلات "إف-16".ووفقا للبيان، تعهد المسؤولون الأمريكيون خلال الاجتماع بمواصلة الجهود لتحسين الدفاع الجوي الأردني وقدرته على مواجهة الطائرات المسيرة.يأتي ذلك عقب زيادة التوترات بين الأردن وإيران، والتي جاءت بعد تصريحات طهران المسيئة لعمان على خلفية اعتراض القوات المسلحة الأردنية للأجسام الطائرة التي خرقت أجواء المملكة بالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل.وكانت إيران، قد شنت الشهر الماضي، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.فيما أعلن الجيش الأردني، في وقت سابق، أن قواته ستواجه أي تعد على سيادة أو تهديد لأمن الوطن وسلامة مواطنيه، معلنا أن قواته الجوية قامت بزيادة عدد طلعاتها لمواجهة أي اختراق لأجواء المملكة من أي طرف ولأي غاية.
https://sputnikarabic.ae/20240416/الجيش-الأردني-سنواجه-أي-تعد-على-سيادتنا-1088029026.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, البنتاغون الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, البنتاغون الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار

البنتاغون يتعهد بتحسين قدرة الدفاع الجوي الأردني على مواجهة الطائرات المسيرة

11:31 GMT 03.05.2024
© AFP 2023 / BULENT KILICصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© AFP 2023 / BULENT KILIC
تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن اللجنة العسكرية المشتركة مع الأردن ناقشت خلال اجتماعها "الآثار المزعزعة للاستقرار" للصراعات المستمرة في المنطقة.
وأضاف البنتاغون في بيان، أمس الخميس، أن الاجتماع الذي حضره مسؤولون دفاعيون بارزون من الطرفين قد بحث أيضاً مكافحة انتشار الطائرات المسيرة في المنطقة.
كما تطرق الاجتماع أيضا إلى أهمية الحفاظ على الأمن على طول حدود الأردن مع العراق وسوريا.
ونقل البيان عن مسؤولين أمريكيين أن الحكومة الأمريكية تدعم تحديث الأسطول الأردني من مقاتلات "إف-16".
ووفقا للبيان، تعهد المسؤولون الأمريكيون خلال الاجتماع بمواصلة الجهود لتحسين الدفاع الجوي الأردني وقدرته على مواجهة الطائرات المسيرة.
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
الجيش الأردني: سنواجه أي اختراق لأجوائنا من أي طرف
16 أبريل, 21:44 GMT
يأتي ذلك عقب زيادة التوترات بين الأردن وإيران، والتي جاءت بعد تصريحات طهران المسيئة لعمان على خلفية اعتراض القوات المسلحة الأردنية للأجسام الطائرة التي خرقت أجواء المملكة بالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل.
وكانت إيران، قد شنت الشهر الماضي، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
فيما أعلن الجيش الأردني، في وقت سابق، أن قواته ستواجه أي تعد على سيادة أو تهديد لأمن الوطن وسلامة مواطنيه، معلنا أن قواته الجوية قامت بزيادة عدد طلعاتها لمواجهة أي اختراق لأجواء المملكة من أي طرف ولأي غاية.
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