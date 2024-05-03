https://sputnikarabic.ae/20240503/البنتاغون-يتعهد-بتحسين-قدرة-الدفاع-الجوي-الأردني-على-مواجهة-الطائرات-المسيرة-1088501776.html
البنتاغون يتعهد بتحسين قدرة الدفاع الجوي الأردني على مواجهة الطائرات المسيرة
البنتاغون يتعهد بتحسين قدرة الدفاع الجوي الأردني على مواجهة الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن اللجنة العسكرية المشتركة مع الأردن ناقشت خلال اجتماعها "الآثار المزعزعة للاستقرار" للصراعات المستمرة في المنطقة. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T11:31+0000
2024-05-03T11:31+0000
2024-05-03T11:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الأردن
البنتاغون الأمريكي
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101513/87/1015138729_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_83562018d7c58a901be76a9c72028708.jpg
وأضاف البنتاغون في بيان، أمس الخميس، أن الاجتماع الذي حضره مسؤولون دفاعيون بارزون من الطرفين قد بحث أيضاً مكافحة انتشار الطائرات المسيرة في المنطقة.كما تطرق الاجتماع أيضا إلى أهمية الحفاظ على الأمن على طول حدود الأردن مع العراق وسوريا.ونقل البيان عن مسؤولين أمريكيين أن الحكومة الأمريكية تدعم تحديث الأسطول الأردني من مقاتلات "إف-16".ووفقا للبيان، تعهد المسؤولون الأمريكيون خلال الاجتماع بمواصلة الجهود لتحسين الدفاع الجوي الأردني وقدرته على مواجهة الطائرات المسيرة.يأتي ذلك عقب زيادة التوترات بين الأردن وإيران، والتي جاءت بعد تصريحات طهران المسيئة لعمان على خلفية اعتراض القوات المسلحة الأردنية للأجسام الطائرة التي خرقت أجواء المملكة بالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل.وكانت إيران، قد شنت الشهر الماضي، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.فيما أعلن الجيش الأردني، في وقت سابق، أن قواته ستواجه أي تعد على سيادة أو تهديد لأمن الوطن وسلامة مواطنيه، معلنا أن قواته الجوية قامت بزيادة عدد طلعاتها لمواجهة أي اختراق لأجواء المملكة من أي طرف ولأي غاية.
https://sputnikarabic.ae/20240416/الجيش-الأردني-سنواجه-أي-تعد-على-سيادتنا-1088029026.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101513/87/1015138729_240:0:4016:2832_1920x0_80_0_0_3ce6772b06856da003a854244713db7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, البنتاغون الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, البنتاغون الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار
البنتاغون يتعهد بتحسين قدرة الدفاع الجوي الأردني على مواجهة الطائرات المسيرة
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن اللجنة العسكرية المشتركة مع الأردن ناقشت خلال اجتماعها "الآثار المزعزعة للاستقرار" للصراعات المستمرة في المنطقة.
وأضاف
البنتاغون في بيان، أمس الخميس، أن الاجتماع الذي حضره مسؤولون دفاعيون بارزون من الطرفين قد بحث أيضاً مكافحة انتشار الطائرات المسيرة في المنطقة.
كما تطرق الاجتماع أيضا إلى أهمية الحفاظ على الأمن على طول حدود الأردن
مع العراق وسوريا.
ونقل البيان عن مسؤولين أمريكيين أن الحكومة الأمريكية تدعم تحديث الأسطول الأردني من مقاتلات "إف-16".
ووفقا للبيان، تعهد المسؤولون الأمريكيون خلال الاجتماع بمواصلة الجهود لتحسين الدفاع الجوي الأردني وقدرته على مواجهة الطائرات المسيرة.
يأتي ذلك عقب زيادة التوترات بين الأردن وإيران، والتي جاءت بعد تصريحات طهران المسيئة لعمان على خلفية اعتراض القوات المسلحة الأردنية للأجسام الطائرة التي خرقت أجواء المملكة بالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل.
وكانت إيران، قد شنت الشهر الماضي، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
فيما أعلن الجيش الأردني
، في وقت سابق، أن قواته ستواجه أي تعد على سيادة أو تهديد لأمن الوطن وسلامة مواطنيه، معلنا أن قواته الجوية قامت بزيادة عدد طلعاتها لمواجهة أي اختراق لأجواء المملكة من أي طرف ولأي غاية.