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https://sputnikarabic.ae/20240503/البيت-الأبيض-لم-نطلع-بعد-على-خطة-شاملة-لهجوم-إسرائيل-البري-على-رفح-1088513499.html
البيت الأبيض: لم نطلع بعد على خطة شاملة لهجوم إسرائيل البري على رفح
البيت الأبيض: لم نطلع بعد على خطة شاملة لهجوم إسرائيل البري على رفح
سبوتنيك عربي
قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تطلع بعد على خطة شاملة للهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T19:03+0000
2024-05-03T19:03+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "لذلك ما يمكنني قوله هو، وكنا واضحين للغاية، أننا لم نر خطة شاملة فيما يتعلق بتفكيرهم بشأن عمليات رفح".وأكدت جان بيير أن إدارة بايدن لن تدعم عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح، وأن اهتمامها الرئيسي هو حماية أرواح الفلسطينيين الأبرياء.وأوضحت: "نحن نتفهم أنهم (إسرائيل) يريدون تفكيك حركة "حماس" الفلسطينية، وندرك أن ذلك يمثل أولوية، ونحن بالتأكيد نقدّر ذلك، ونريد أيضا التأكد من أن حياة 1.5 مليون شخص، أرواح الفلسطينيين، الذين يبحثون عن ملجأ هناك بأنهم محميين، ونعتقد أن هناك طريقة للقيام بذلك".وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن العملية الإسرائيلية في رفح ستكون "تصعيدا لا يطاق"، من شأنه أن يقتل آلاف المدنيين، ويجبر مئات الآلاف الآخرين على الفرار.كما حث منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إسرائيل على عدم شن هجوم في رفح.وكانت مصادر إعلامية أفادت، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل أعطت حركة "حماس" الفلسطينية أسبوعا لقبول اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإلا فإنها ستشن عملية عسكرية في رفح.يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 35 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
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https://sputnikarabic.ae/20240503/الأمم-المتحدة-استهداف-رفح-قد-يؤدي-إلى-مذبحة-وخطة-الطوارئ-ضمادة-1088505070.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, العالم
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, العالم

البيت الأبيض: لم نطلع بعد على خطة شاملة لهجوم إسرائيل البري على رفح

19:03 GMT 03.05.2024
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن
© AP Photo / Andrew Harnik
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قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تطلع بعد على خطة شاملة للهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "لذلك ما يمكنني قوله هو، وكنا واضحين للغاية، أننا لم نر خطة شاملة فيما يتعلق بتفكيرهم بشأن عمليات رفح".
وأكدت جان بيير أن إدارة بايدن لن تدعم عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح، وأن اهتمامها الرئيسي هو حماية أرواح الفلسطينيين الأبرياء.
وأوضحت: "نحن نتفهم أنهم (إسرائيل) يريدون تفكيك حركة "حماس" الفلسطينية، وندرك أن ذلك يمثل أولوية، ونحن بالتأكيد نقدّر ذلك، ونريد أيضا التأكد من أن حياة 1.5 مليون شخص، أرواح الفلسطينيين، الذين يبحثون عن ملجأ هناك بأنهم محميين، ونعتقد أن هناك طريقة للقيام بذلك".
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
مدير منظمة الصحة العالمية: الهجوم على رفح قد يؤدي إلى "حمام دم"
18:33 GMT
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن العملية الإسرائيلية في رفح ستكون "تصعيدا لا يطاق"، من شأنه أن يقتل آلاف المدنيين، ويجبر مئات الآلاف الآخرين على الفرار.
كما حث منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إسرائيل على عدم شن هجوم في رفح.
وكانت مصادر إعلامية أفادت، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل أعطت حركة "حماس" الفلسطينية أسبوعا لقبول اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإلا فإنها ستشن عملية عسكرية في رفح.
يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
الدمار الهائل في مدينة رفح الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
الأمم المتحدة: استهداف رفح قد يؤدي إلى مذبحة وخطة الطوارئ "ضمادة"
13:35 GMT
وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 35 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
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