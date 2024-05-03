https://sputnikarabic.ae/20240503/الجيش-الأميركي-يعلن-زيادة-الاستعداد-القتالي-بعد-التموضع-الروسي-في-قاعدة-النيجر--1088509638.html
الجيش الأميركي يعلن زيادة الاستعداد القتالي بعد التموضع الروسي في قاعدة النيجر
الجيش الأميركي يعلن زيادة الاستعداد القتالي بعد التموضع الروسي في قاعدة النيجر
سبوتنيك عربي
أعلن عسكريون أمريكيون في النيجر عن "استعداد متزايد" بسبب التموضع الروسي في نفس القاعدة التي يتواجد بها الأمريكيون، حسبما صرح مصدر في قوات الأمن النيجرية لوكالة... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T16:19+0000
2024-05-03T16:19+0000
2024-05-03T16:19+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مصدر في قوات الأمن النيجرية لمراسل "سبوتنيك": "يتمركز الروس في 101 قاعدة جوية بجانب الأمريكيين، ويخدم هناك حوالي 150 جنديًا إيطاليًا وحوالي 100 ألماني".وقال المصدر: "أعلن الأمريكيون عن زيادة الاستعداد القتالي، ويرتدون الخوذات والدروع الواقية باستمرار ويتصرفون بعصبية شديدة".وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب القوات من هذا البلد، وأفيد أن ذلك جاء نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الجديدة في البلاد منذ عام 2023 حول التعاون الأمني المستقبلي، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد.في الوقت نفسه، في 12 أبريل/ نيسان الفائت، كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، وصل متخصصون روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.وصرح مسؤول عسكري أمريكي يوم الأربعاء الفائت لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريًا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.
https://sputnikarabic.ae/20240503/الخارجية-الروسية-واشنطن-تتكهن-في-مسألة-انتهاك-روسيا-لالتزاماتها-بموجب-اتفاقية-الأسلحة-الكيميائية-1088507619.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأميركي يعلن زيادة الاستعداد القتالي بعد التموضع الروسي في قاعدة النيجر
أعلن عسكريون أمريكيون في النيجر عن "استعداد متزايد" بسبب التموضع الروسي في نفس القاعدة التي يتواجد بها الأمريكيون، حسبما صرح مصدر في قوات الأمن النيجرية لوكالة "سبوتنيك".
وقال مصدر في قوات الأمن النيجرية لمراسل "سبوتنيك": "يتمركز الروس في 101 قاعدة جوية بجانب الأمريكيين، ويخدم هناك حوالي 150 جنديًا إيطاليًا وحوالي 100 ألماني".
وأضاف أن الألمان والإيطاليين يتصرفون بهدوء، يذهب الإيطاليون للركض في الصباح بالقرب من العسكريين الروس.
وقال المصدر: "أعلن الأمريكيون عن زيادة الاستعداد القتالي، ويرتدون الخوذات والدروع الواقية باستمرار ويتصرفون بعصبية شديدة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب القوات من هذا البلد، وأفيد أن ذلك جاء نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الجديدة في البلاد منذ عام 2023 حول التعاون الأمني المستقبلي، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد.
في الوقت نفسه، في 12 أبريل/ نيسان الفائت، كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، وصل متخصصون روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.
وصرح مسؤول عسكري أمريكي يوم الأربعاء الفائت لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريًا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.