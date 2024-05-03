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وفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني متأثرا بإصابته
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https://sputnikarabic.ae/20240503/الجيش-الأميركي-يعلن-زيادة-الاستعداد-القتالي-بعد-التموضع-الروسي-في-قاعدة-النيجر--1088509638.html
الجيش الأميركي يعلن زيادة الاستعداد القتالي بعد التموضع الروسي في قاعدة النيجر
الجيش الأميركي يعلن زيادة الاستعداد القتالي بعد التموضع الروسي في قاعدة النيجر
سبوتنيك عربي
أعلن عسكريون أمريكيون في النيجر عن "استعداد متزايد" بسبب التموضع الروسي في نفس القاعدة التي يتواجد بها الأمريكيون، حسبما صرح مصدر في قوات الأمن النيجرية لوكالة... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T16:19+0000
2024-05-03T16:19+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مصدر في قوات الأمن النيجرية لمراسل "سبوتنيك": "يتمركز الروس في 101 قاعدة جوية بجانب الأمريكيين، ويخدم هناك حوالي 150 جنديًا إيطاليًا وحوالي 100 ألماني".وقال المصدر: "أعلن الأمريكيون عن زيادة الاستعداد القتالي، ويرتدون الخوذات والدروع الواقية باستمرار ويتصرفون بعصبية شديدة".وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب القوات من هذا البلد، وأفيد أن ذلك جاء نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الجديدة في البلاد منذ عام 2023 حول التعاون الأمني ​​المستقبلي، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد.في الوقت نفسه، في 12 أبريل/ نيسان الفائت، كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، وصل متخصصون روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.وصرح مسؤول عسكري أمريكي يوم الأربعاء الفائت لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريًا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.
https://sputnikarabic.ae/20240503/الخارجية-الروسية-واشنطن-تتكهن-في-مسألة-انتهاك-روسيا-لالتزاماتها-بموجب-اتفاقية-الأسلحة-الكيميائية-1088507619.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأميركي يعلن زيادة الاستعداد القتالي بعد التموضع الروسي في قاعدة النيجر

16:19 GMT 03.05.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أعلن عسكريون أمريكيون في النيجر عن "استعداد متزايد" بسبب التموضع الروسي في نفس القاعدة التي يتواجد بها الأمريكيون، حسبما صرح مصدر في قوات الأمن النيجرية لوكالة "سبوتنيك".
وقال مصدر في قوات الأمن النيجرية لمراسل "سبوتنيك": "يتمركز الروس في 101 قاعدة جوية بجانب الأمريكيين، ويخدم هناك حوالي 150 جنديًا إيطاليًا وحوالي 100 ألماني".

وأضاف أن الألمان والإيطاليين يتصرفون بهدوء، يذهب الإيطاليون للركض في الصباح بالقرب من العسكريين الروس.

وقال المصدر: "أعلن الأمريكيون عن زيادة الاستعداد القتالي، ويرتدون الخوذات والدروع الواقية باستمرار ويتصرفون بعصبية شديدة".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
الخارجية الروسية: واشنطن تتكهن في مسألة انتهاك روسيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية
15:00 GMT
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب القوات من هذا البلد، وأفيد أن ذلك جاء نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الجديدة في البلاد منذ عام 2023 حول التعاون الأمني ​​المستقبلي، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد.
في الوقت نفسه، في 12 أبريل/ نيسان الفائت، كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، وصل متخصصون روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.
وصرح مسؤول عسكري أمريكي يوم الأربعاء الفائت لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريًا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.
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