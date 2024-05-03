https://sputnikarabic.ae/20240503/الجيش-الأميركي-يعلن-زيادة-الاستعداد-القتالي-بعد-التموضع-الروسي-في-قاعدة-النيجر--1088509638.html

الجيش الأميركي يعلن زيادة الاستعداد القتالي بعد التموضع الروسي في قاعدة النيجر

الجيش الأميركي يعلن زيادة الاستعداد القتالي بعد التموضع الروسي في قاعدة النيجر

سبوتنيك عربي

أعلن عسكريون أمريكيون في النيجر عن "استعداد متزايد" بسبب التموضع الروسي في نفس القاعدة التي يتواجد بها الأمريكيون، حسبما صرح مصدر في قوات الأمن النيجرية لوكالة... 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T16:19+0000

2024-05-03T16:19+0000

2024-05-03T16:19+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال مصدر في قوات الأمن النيجرية لمراسل "سبوتنيك": "يتمركز الروس في 101 قاعدة جوية بجانب الأمريكيين، ويخدم هناك حوالي 150 جنديًا إيطاليًا وحوالي 100 ألماني".وقال المصدر: "أعلن الأمريكيون عن زيادة الاستعداد القتالي، ويرتدون الخوذات والدروع الواقية باستمرار ويتصرفون بعصبية شديدة".وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب القوات من هذا البلد، وأفيد أن ذلك جاء نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الجديدة في البلاد منذ عام 2023 حول التعاون الأمني ​​المستقبلي، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد.في الوقت نفسه، في 12 أبريل/ نيسان الفائت، كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، وصل متخصصون روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.وصرح مسؤول عسكري أمريكي يوم الأربعاء الفائت لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريًا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.

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