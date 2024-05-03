https://sputnikarabic.ae/20240503/الجيش-الإسرائيلي-يجري-تدريبا-يحاكي-عملية-هجومية-على-الحدود-اللبنانية-1088503852.html

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا يحاكي عملية هجومية على الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا يحاكي عملية هجومية على الحدود اللبنانية

سبوتنيك عربي

أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبا مفاجئا يحاكي عملية هجومية على الجبهة الشمالية تم خلالها التدرب على سيناريوهات متنوعة. 03.05.2024, سبوتنيك عربي

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2024-05-03T12:47+0000

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وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن قوات لواء 282 التابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بمهام دفاعية وهجومية على الحدود الشمالية منذ ثلاثة أشهر بعد قتالهم على الجبهة الجنوبية.وأفاد أدرعي بأنه "خلال الأسبوع الأخير تم إجراء تمرين مباغت تم خلاله التدرب على سيناريوهات متنوعة، حيث شمل التمرين نشرا سريعا للمدافع لأغراض هجومية، وذلك بهدف محاكاة القتال في سيناريوهات قتالية مختلفة على الحدود اللبنانية في مواجهة حزب الله".وأكد البيان العسكري للجيش الإسرائيلي أنه "منذ نشوب الحرب أطلقت قوات المدفعية على الحدود الشمالية آلاف أنواع الذخيرة صوب آلاف الأهداف الإرهابية كجزء من سلسلة متواصلة من عمليات استهداف خلايا تخريبية والهجمات المخطط لها على بنى تحتية وأهداف تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أشار أفيخاي أدرعي، في بيان عسكري له إلى أنه جرى اعتراض صاروخ قادم من لبنان وتسبب في وقوع أضرار في منزل في بلدة جولس نتيجة سقوط حطام الاعتراض.وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل أيام، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدًا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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