https://sputnikarabic.ae/20240503/الخارجية-الروسية-موسكو-تحذر-واشنطن-ولندن-وبروكسل-من-أي-أعمال-عدوانية-ضد-القرم-1088502869.html

موسكو تحذر واشنطن ولندن وبروكسل: أي أعمال عدوانية ضد القرم تقابلها ضربة ساحقة

موسكو تحذر واشنطن ولندن وبروكسل: أي أعمال عدوانية ضد القرم تقابلها ضربة ساحقة

سبوتنيك عربي

حذرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، واشنطن ولندن وبروكسل من أن أي أعمال عدوانية ضد القرم، وأي محاولة سيكون محكوم عليها بالفشل وستتلقى... 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T12:21+0000

2024-05-03T12:21+0000

2024-05-03T12:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "أود مرة أخرى أن أحذر واشنطن ولندن وبروكسل من أن أي أعمال عدوانية ضد القرم لن يكون مصيرها الفشل فحسب، بل ستتلقى أيضا ضربة انتقامية ساحقة".وقال بيسكوف: "فرنسا، ممثلةً برئيس الدولة الفرنسية، تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية تورطها المباشر على الأرض في الصراع حول أوكرانيا".وبدوره، صرح نائب مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية، دميتري بيليك، في وقت سابق من اليوم، بأن بلاده لديها القوة للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ البريطانية، ولهذا الغرض يتم تعزيز أنظمة الدفاع الجوي باستمرار.وجاء تعليق بيليك ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بشأن حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240503/صحيفة-سويسرية-الجيش-الروسي-له-اليد-العليا-في-صراع-أوكرانيا-1088502184.html

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