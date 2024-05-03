https://sputnikarabic.ae/20240503/الخارجية-الروسية-موسكو-تحذر-واشنطن-ولندن-وبروكسل-من-أي-أعمال-عدوانية-ضد-القرم-1088502869.html
موسكو تحذر واشنطن ولندن وبروكسل: أي أعمال عدوانية ضد القرم تقابلها ضربة ساحقة
موسكو تحذر واشنطن ولندن وبروكسل: أي أعمال عدوانية ضد القرم تقابلها ضربة ساحقة
سبوتنيك عربي
حذرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، واشنطن ولندن وبروكسل من أن أي أعمال عدوانية ضد القرم، وأي محاولة سيكون محكوم عليها بالفشل وستتلقى... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T12:21+0000
2024-05-03T12:21+0000
2024-05-03T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "أود مرة أخرى أن أحذر واشنطن ولندن وبروكسل من أن أي أعمال عدوانية ضد القرم لن يكون مصيرها الفشل فحسب، بل ستتلقى أيضا ضربة انتقامية ساحقة".وقال بيسكوف: "فرنسا، ممثلةً برئيس الدولة الفرنسية، تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية تورطها المباشر على الأرض في الصراع حول أوكرانيا".وبدوره، صرح نائب مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية، دميتري بيليك، في وقت سابق من اليوم، بأن بلاده لديها القوة للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ البريطانية، ولهذا الغرض يتم تعزيز أنظمة الدفاع الجوي باستمرار.وجاء تعليق بيليك ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بشأن حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240503/صحيفة-سويسرية-الجيش-الروسي-له-اليد-العليا-في-صراع-أوكرانيا-1088502184.html
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روسيا
موسكو تحذر واشنطن ولندن وبروكسل: أي أعمال عدوانية ضد القرم تقابلها ضربة ساحقة
12:21 GMT 03.05.2024 (تم التحديث: 12:26 GMT 03.05.2024)
حذرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، واشنطن ولندن وبروكسل من أن أي أعمال عدوانية ضد القرم، وأي محاولة سيكون محكوم عليها بالفشل وستتلقى ضربة انتقامية ساحقة.
وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "أود مرة أخرى أن أحذر واشنطن ولندن وبروكسل من أن أي أعمال عدوانية ضد القرم لن يكون مصيرها الفشل فحسب، بل ستتلقى أيضا ضربة انتقامية ساحقة".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن فرنسا تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية تورطها المباشر على الأرض في الصراع حول أوكرانيا.
وقال بيسكوف: "فرنسا، ممثلةً برئيس الدولة الفرنسية، تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية تورطها المباشر على الأرض في الصراع حول أوكرانيا".
وشدد بيسكوف على أن هذه التصريحات تمثل "توجهًا خطيرًا جدًا"، وأن روسيا "تراقبها عن كثب".
وبدوره، صرح نائب مجلس الدوما
عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية، دميتري بيليك، في وقت سابق من اليوم، بأن بلاده لديها القوة للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ البريطانية، ولهذا الغرض يتم تعزيز أنظمة الدفاع الجوي باستمرار.
وجاء تعليق بيليك ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بشأن حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.