https://sputnikarabic.ae/20240503/الدوما-يرد-على-تصريح-كاميرون-حول-حق-كييف-بضرب-روسيا-بصواريخ-بريطانية---1088489541.html
الدوما يرد على تصريح كاميرون حول "حق" كييف بضرب روسيا بصواريخ بريطانية
الدوما يرد على تصريح كاميرون حول "حق" كييف بضرب روسيا بصواريخ بريطانية
سبوتنيك عربي
صرح نائب مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية، دميتري بيليك، بأن بلاده لديها القوة للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ البريطانية، ولهذا الغرض يتم تعزيز... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T08:05+0000
2024-05-03T08:05+0000
2024-05-03T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء تعليق بيليك ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بشأن حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانيةوقال بيليك بهذا الصدد: "لقد قرر الغرب الجماعي منذ فترة طويلة استخدام الصواريخ البعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، وقد أعرب كاميرون عن ذلك علناً، حيث كانت روسيا مستعدة ولم تشك في مثل هذه الخطوة، وتعمل القوات المسلحة الروسية باستمرار على تعزيز النظام الدفاع الجوي، وتنتج المزيد منه".وبحسب بيليك، تصريحات وزير الخارجية البريطاني كاميرون تشير إلى انفعال كبير ولم يستطع ضبط نفسه وأطلق لسانه، معتبرًا أن مسألة استهداف الأسلحة الغربية للمناطق الروسية قد حسمت منذ زمن طويل، لكنهم لم يرغبوا في التعبير عنها علناً، وكان كاميرون في عجلة من أمره، لكنه خوفاً على لسانه الطويل، طلب حذفها من الأخبار.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
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روسيا
الدوما يرد على تصريح كاميرون حول "حق" كييف بضرب روسيا بصواريخ بريطانية
صرح نائب مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية، دميتري بيليك، بأن بلاده لديها القوة للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ البريطانية، ولهذا الغرض يتم تعزيز أنظمة الدفاع الجوي باستمرار.
وجاء تعليق بيليك ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بشأن حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية
وقال بيليك بهذا الصدد: "لقد قرر الغرب الجماعي منذ فترة طويلة استخدام الصواريخ البعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، وقد أعرب كاميرون عن ذلك علناً، حيث كانت روسيا مستعدة ولم تشك في مثل هذه الخطوة، وتعمل القوات المسلحة الروسية باستمرار على تعزيز النظام الدفاع الجوي، وتنتج المزيد منه".
وأعرب بيليك عن تأكيده أن القوات المسلحة الروسية وأسلحتها ستكون قادرة على مواجهة المخاطر وصد الهجمات المضادة، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة".
وبحسب بيليك، تصريحات وزير الخارجية البريطاني كاميرون تشير إلى انفعال كبير ولم يستطع ضبط نفسه وأطلق لسانه، معتبرًا أن مسألة استهداف الأسلحة الغربية للمناطق الروسية قد حسمت منذ زمن طويل، لكنهم لم يرغبوا في التعبير عنها علناً، وكان كاميرون في عجلة من أمره، لكنه خوفاً على لسانه الطويل، طلب حذفها من الأخبار.
وخلص النائب بالقول: "لقد اتصلت بالقيّمين عليه في واشنطن على ما يبدو، هناك، بعد التفكير قليلاً، أعطوا الإذن وعادت الأخبار مرة أخرى".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.