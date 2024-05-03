https://sputnikarabic.ae/20240503/الرئيس-الفلسطيني-يدخل-مستشفى-في-رام-الله-لإجراء-فحوصات-طبية-1088503583.html
الرئيس الفلسطيني يدخل مستشفى في رام الله لإجراء فحوصات طبية
الرئيس الفلسطيني يدخل مستشفى في رام الله لإجراء فحوصات طبية
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، فحوصات طبية وصفت بـ"الروتينية" في المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله في الضفة الغربية. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T12:42+0000
2024-05-03T12:42+0000
2024-05-03T12:42+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس عباس غادر المستشفى بعد إجرائه الفحوصات الطبية.ووفقا للوكالة، كانت النتائج مطمئنة.ولم توضح الوكالة مزيدا من التفاصيل.يشار إلى أن عباس يبلغ من العمر 86 عاما، ويشغل منصب الرئيس الفلسطيني من عام 2005 أي ما يقرب من 20 عاما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار
الرئيس الفلسطيني يدخل مستشفى في رام الله لإجراء فحوصات طبية
أجرى الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، فحوصات طبية وصفت بـ"الروتينية" في المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس عباس غادر المستشفى بعد إجرائه الفحوصات الطبية.
ووفقا للوكالة، كانت النتائج مطمئنة.
ولم توضح الوكالة مزيدا من التفاصيل.
يشار إلى أن عباس يبلغ من العمر 86 عاما، ويشغل منصب الرئيس الفلسطيني من عام 2005 أي ما يقرب من 20 عاما.