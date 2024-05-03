الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن تستغل شعار حل الدولتين كعملية نصب واحتيال سياسي
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:34 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:31 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
12:56 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"مشروع اتفاق" غزة.. هدنة 124 يوماً تشمل تبادل الأسرى وعودة النازحين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sputnikarabic.ae/20240503/الصور-الأكثر-جاذبية-لهذا-الأسبوع-1088496338.html
الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع
الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
نقدم لكم أهم وأبرز الصور التي تم التقاطها في العالم خلال الأسبوع الجاري. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T12:47+0000
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع

12:47 GMT 03.05.2024
تابعنا عبر
نقدم لكم أهم وأبرز الصور التي تم التقاطها في العالم خلال الأسبوع الجاري.
© AP Photo / Luis Robayo

المغنية الكولومبية كارول جي تؤدي عرضًا على خشبة المسرح في ملعب فيليز سارسفيلد في بوينس آيرس في 26 أبريل 2024.

المغنية الكولومبية كارول جي تؤدي عرضًا على خشبة المسرح في ملعب فيليز سارسفيلد في بوينس آيرس في 26 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
1/25
© AP Photo / Luis Robayo

المغنية الكولومبية كارول جي تؤدي عرضًا على خشبة المسرح في ملعب فيليز سارسفيلد في بوينس آيرس في 26 أبريل 2024.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

مظاهرة احتجاجية ضد قانون العملاء الأجانب في تبليسي التي بدأت بعد إقدام حزب الحلم الجورجي الحاكم بإقرار مشروع قانون بشأن شفافية النفوذ الأجنبي في البرلمان.

مظاهرة احتجاجية ضد قانون العملاء الأجانب في تبليسي التي بدأت بعد إقدام حزب الحلم الجورجي الحاكم بإقرار مشروع قانون بشأن شفافية النفوذ الأجنبي في البرلمان. - سبوتنيك عربي
2/25
© Sputnik
/
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مظاهرة احتجاجية ضد قانون العملاء الأجانب في تبليسي التي بدأت بعد إقدام حزب الحلم الجورجي الحاكم بإقرار مشروع قانون بشأن شفافية النفوذ الأجنبي في البرلمان.

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

عشاق اليوغا يؤدون اليوغا أثناء حدث "Brew Yoga" عند شروق الشمس على المدرج بينما تقلع طائرة من مطار سوفارنابومي في بانكوك في 27 أبريل 2024.

عشاق اليوغا يؤدون اليوغا أثناء حدث &quot;Brew Yoga&quot; عند شروق الشمس على المدرج بينما تقلع طائرة من مطار سوفارنابومي في بانكوك في 27 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
3/25
© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

عشاق اليوغا يؤدون اليوغا أثناء حدث "Brew Yoga" عند شروق الشمس على المدرج بينما تقلع طائرة من مطار سوفارنابومي في بانكوك في 27 أبريل 2024.

© AFP 2023 / STR

ثوران بركان جبل روانغ يظهر من جزيرة تاغولاندانغ في سيتارو شمالي سولاويزي في 30 أبريل 2024.

ثوران بركان جبل روانغ يظهر من جزيرة تاغولاندانغ في سيتارو شمالي سولاويزي في 30 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
4/25
© AFP 2023 / STR

ثوران بركان جبل روانغ يظهر من جزيرة تاغولاندانغ في سيتارو شمالي سولاويزي في 30 أبريل 2024.

© AFP 2023 / Kemal Aslan

الشرطة التركية تعتقل أحد المتظاهرين أثناء محاولته مع آخرين التقدم نحو ميدان تقسيم في اسطنبول خلال مسيرة عيد العمال في 1 مايو 2024.

الشرطة التركية تعتقل أحد المتظاهرين أثناء محاولته مع آخرين التقدم نحو ميدان تقسيم في اسطنبول خلال مسيرة عيد العمال في 1 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
5/25
© AFP 2023 / Kemal Aslan

الشرطة التركية تعتقل أحد المتظاهرين أثناء محاولته مع آخرين التقدم نحو ميدان تقسيم في اسطنبول خلال مسيرة عيد العمال في 1 مايو 2024.

© AP Photo / Alastair Grant

قدامى المحاربين البريطانيين في نورماندي، بما في ذلك أليك بنستون يشاركون في حدث إطلاق D-Day 80، وينضمون ويرقصون على أغاني من الحرب العالمية الثانية.

قدامى المحاربين البريطانيين في نورماندي، بما في ذلك أليك بنستون يشاركون في حدث إطلاق D-Day 80، وينضمون ويرقصون على أغاني من الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي
6/25
© AP Photo / Alastair Grant

قدامى المحاربين البريطانيين في نورماندي، بما في ذلك أليك بنستون يشاركون في حدث إطلاق D-Day 80، وينضمون ويرقصون على أغاني من الحرب العالمية الثانية.

© AFP 2023

طفل فلسطيني يجلس بجوار رجل يقود سيارة متضررة في دير البلح وسط قطاع غزة في 1 مايو 2024.

طفل فلسطيني يجلس بجوار رجل يقود سيارة متضررة في دير البلح وسط قطاع غزة في 1 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
7/25
© AFP 2023

طفل فلسطيني يجلس بجوار رجل يقود سيارة متضررة في دير البلح وسط قطاع غزة في 1 مايو 2024.

© AFP 2023 / Gustavo Ghisleni

صورة جوية تظهر المناطق التي غمرتها الفيضانات في مدينة إنكانتادو، ريو غراندي دو سول، البرازيل، في 1 مايو 2024.

صورة جوية تظهر المناطق التي غمرتها الفيضانات في مدينة إنكانتادو، ريو غراندي دو سول، البرازيل، في 1 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
8/25
© AFP 2023 / Gustavo Ghisleni

صورة جوية تظهر المناطق التي غمرتها الفيضانات في مدينة إنكانتادو، ريو غراندي دو سول، البرازيل، في 1 مايو 2024.

© AFP 2023 / Luis Tato

فتاة تقف بجوار سيارة مدفونة في الوحل في منطقة تأثرت بشدة بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في قرية كاموتشيري البكينية في 29 أبريل 2024

فتاة تقف بجوار سيارة مدفونة في الوحل في منطقة تأثرت بشدة بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في قرية كاموتشيري البكينية في 29 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي
9/25
© AFP 2023 / Luis Tato

فتاة تقف بجوار سيارة مدفونة في الوحل في منطقة تأثرت بشدة بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في قرية كاموتشيري البكينية في 29 أبريل 2024

© AFP 2023 / Shammi Mehra

عمال يفرغون أكياس الأسمنت من قطار الشحن في جالاندهار في 2 مايو 2024.

عمال يفرغون أكياس الأسمنت من قطار الشحن في جالاندهار في 2 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
10/25
© AFP 2023 / Shammi Mehra

عمال يفرغون أكياس الأسمنت من قطار الشحن في جالاندهار في 2 مايو 2024.

© AFP 2023 / Adnan Beci

مشاركون يرتدون ملابس من الأربعينيات إلى الخمسينيات، يشاركون في النسخة السادسة من ماراثون التأرجح في ألبانيا يوم 27 أبريل 2024.

مشاركون يرتدون ملابس من الأربعينيات إلى الخمسينيات، يشاركون في النسخة السادسة من ماراثون التأرجح في ألبانيا يوم 27 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
11/25
© AFP 2023 / Adnan Beci

مشاركون يرتدون ملابس من الأربعينيات إلى الخمسينيات، يشاركون في النسخة السادسة من ماراثون التأرجح في ألبانيا يوم 27 أبريل 2024.

© AP Photo / Andy Wong

زائرون يشاهدون فنانًا يؤدي رقصة بالقرب من سيارة هوندا جي تي على خشبة المسرح خلال معرض الصين للسيارات 2024 في بكين.

زائرون يشاهدون فنانًا يؤدي رقصة بالقرب من سيارة هوندا جي تي على خشبة المسرح خلال معرض الصين للسيارات 2024 في بكين. - سبوتنيك عربي
12/25
© AP Photo / Andy Wong

زائرون يشاهدون فنانًا يؤدي رقصة بالقرب من سيارة هوندا جي تي على خشبة المسرح خلال معرض الصين للسيارات 2024 في بكين.

© Sputnik . Alexandr Suhov / الانتقال إلى بنك الصور

صغار الراكون ولدوا في حديقة حيوان ماريوبول منذ أسبوعين وعلى الرغم من أن حيوانات الراكون صغيرة الحجم، إلا أن موظفي حديقة الحيوان يأخذونها إلى المنزل لإطعامها ليلاً.

صغار الراكون ولدوا في حديقة حيوان ماريوبول منذ أسبوعين وعلى الرغم من أن حيوانات الراكون صغيرة الحجم، إلا أن موظفي حديقة الحيوان يأخذونها إلى المنزل لإطعامها ليلاً. - سبوتنيك عربي
13/25
© Sputnik . Alexandr Suhov
/
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صغار الراكون ولدوا في حديقة حيوان ماريوبول منذ أسبوعين وعلى الرغم من أن حيوانات الراكون صغيرة الحجم، إلا أن موظفي حديقة الحيوان يأخذونها إلى المنزل لإطعامها ليلاً.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

دبابة أبرامز التي استولت عليها القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية في ساحة النصر في موسكو.

دبابة أبرامز التي استولت عليها القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية في ساحة النصر في موسكو. - سبوتنيك عربي
14/25
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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دبابة أبرامز التي استولت عليها القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية في ساحة النصر في موسكو.

© AFP 2023 / Philip Fong

مصارعو السومو يحملون الأطفال خلال مباراة "البكاء الطفل السومو" في معبد سينسوجي في طوكيو في 28 أبريل 2024.

مصارعو السومو يحملون الأطفال خلال مباراة &quot;البكاء الطفل السومو&quot; في معبد سينسوجي في طوكيو في 28 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
15/25
© AFP 2023 / Philip Fong

مصارعو السومو يحملون الأطفال خلال مباراة "البكاء الطفل السومو" في معبد سينسوجي في طوكيو في 28 أبريل 2024.

© AFP 2023 / STR

صياد يجمع الأسماك النافقة الناجمة عن أعمال التجديد والظروف الجوية الحارة المستمرة من خزان في مقاطعة دونج ناي بجنوب فيتنام.

صياد يجمع الأسماك النافقة الناجمة عن أعمال التجديد والظروف الجوية الحارة المستمرة من خزان في مقاطعة دونج ناي بجنوب فيتنام. - سبوتنيك عربي
16/25
© AFP 2023 / STR

صياد يجمع الأسماك النافقة الناجمة عن أعمال التجديد والظروف الجوية الحارة المستمرة من خزان في مقاطعة دونج ناي بجنوب فيتنام.

© AP Photo / Ethan Swope

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يتعانقون أثناء شحن الأجهزة في معسكر بحرم جامعة كاليفورنيا.

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يتعانقون أثناء شحن الأجهزة في معسكر بحرم جامعة كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
17/25
© AP Photo / Ethan Swope

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يتعانقون أثناء شحن الأجهزة في معسكر بحرم جامعة كاليفورنيا.

© AFP 2023 / Tiziana Fabi

امرأة تحمل ثعبانا أثناء موكب القديس دومينيك في قرية كوكولو بوسط إيطاليا، في الأول من مايو 2024، كجزء من المهرجان التقليدي لـ "Serpari" (صائدي الثعابين).

امرأة تحمل ثعبانا أثناء موكب القديس دومينيك في قرية كوكولو بوسط إيطاليا، في الأول من مايو 2024، كجزء من المهرجان التقليدي لـ &quot;Serpari&quot; (صائدي الثعابين). - سبوتنيك عربي
18/25
© AFP 2023 / Tiziana Fabi

امرأة تحمل ثعبانا أثناء موكب القديس دومينيك في قرية كوكولو بوسط إيطاليا، في الأول من مايو 2024، كجزء من المهرجان التقليدي لـ "Serpari" (صائدي الثعابين).

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

زوجان يتبادلان القبلات في نهاية مظاهرة عيد العمال الثورية في برلين.

زوجان يتبادلان القبلات في نهاية مظاهرة عيد العمال الثورية في برلين. - سبوتنيك عربي
19/25
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

زوجان يتبادلان القبلات في نهاية مظاهرة عيد العمال الثورية في برلين.

© AP Photo / Ramon Espinosa

بائع متجول يقود عارضات أزياءه بعيدًا بعد اندلاع طلقات نارية بالقرب من القصر الوطني في بورت أو برنس في هايتي.

بائع متجول يقود عارضات أزياءه بعيدًا بعد اندلاع طلقات نارية بالقرب من القصر الوطني في بورت أو برنس في هايتي. - سبوتنيك عربي
20/25
© AP Photo / Ramon Espinosa

بائع متجول يقود عارضات أزياءه بعيدًا بعد اندلاع طلقات نارية بالقرب من القصر الوطني في بورت أو برنس في هايتي.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

رد فعل مهاجر سوداني بعد مغادرة قارب مهرب تم ثقبه بسكين من قبل ضباط الشرطة الفرنسية لمنع المهاجرين من الشروع في محاولة لعبور القناة الإنجليزية على شاطئ جرافلين، بالقرب من دونكيرك، شمال فرنسا في 26 أبريل 2024.

رد فعل مهاجر سوداني بعد مغادرة قارب مهرب تم ثقبه بسكين من قبل ضباط الشرطة الفرنسية لمنع المهاجرين من الشروع في محاولة لعبور القناة الإنجليزية على شاطئ جرافلين، بالقرب من دونكيرك، شمال فرنسا في 26 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
21/25
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

رد فعل مهاجر سوداني بعد مغادرة قارب مهرب تم ثقبه بسكين من قبل ضباط الشرطة الفرنسية لمنع المهاجرين من الشروع في محاولة لعبور القناة الإنجليزية على شاطئ جرافلين، بالقرب من دونكيرك، شمال فرنسا في 26 أبريل 2024.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض فلايبورد البحري في موسكو.

عرض فلايبورد البحري في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
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عرض فلايبورد البحري في موسكو.

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

يلتقط الناس صورًا لمبنى حكومة مدينة طوكيو، مضاءً بخريطة عرض بعنوان "غودزيلا: الهجوم على طوكيو" والتي تُظهر عرضًا بالحجم الطبيعي بطول 100 متر لغودزيلا في طوكيو في 27 أبريل 2024.

يلتقط الناس صورًا لمبنى حكومة مدينة طوكيو، مضاءً بخريطة عرض بعنوان &quot;غودزيلا: الهجوم على طوكيو&quot; والتي تُظهر عرضًا بالحجم الطبيعي بطول 100 متر لغودزيلا في طوكيو في 27 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
23/25
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

يلتقط الناس صورًا لمبنى حكومة مدينة طوكيو، مضاءً بخريطة عرض بعنوان "غودزيلا: الهجوم على طوكيو" والتي تُظهر عرضًا بالحجم الطبيعي بطول 100 متر لغودزيلا في طوكيو في 27 أبريل 2024.

© AP Photo / Mukhtar Khan

أطفال المدارس العائدون إلى منازلهم يغطون رؤوسهم أثناء هطول الأمطار في سريناجار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، الاثنين 29 أبريل 2024.

أطفال المدارس العائدون إلى منازلهم يغطون رؤوسهم أثناء هطول الأمطار في سريناجار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، الاثنين 29 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
24/25
© AP Photo / Mukhtar Khan

أطفال المدارس العائدون إلى منازلهم يغطون رؤوسهم أثناء هطول الأمطار في سريناجار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، الاثنين 29 أبريل 2024.

© AFP 2023 / Alain Jocard

مصورون يلتقطون صوراً لشاحنة مشتعلة على هامش الاحتجاج السنوي بمناسبة يوم العمال العالمي في باريس في 1 مايو 2024.

مصورون يلتقطون صوراً لشاحنة مشتعلة على هامش الاحتجاج السنوي بمناسبة يوم العمال العالمي في باريس في 1 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Alain Jocard

مصورون يلتقطون صوراً لشاحنة مشتعلة على هامش الاحتجاج السنوي بمناسبة يوم العمال العالمي في باريس في 1 مايو 2024.

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