الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع

المغنية الكولومبية كارول جي تؤدي عرضًا على خشبة المسرح في ملعب فيليز سارسفيلد في بوينس آيرس في 26 أبريل 2024.
المغنية الكولومبية كارول جي تؤدي عرضًا على خشبة المسرح في ملعب فيليز سارسفيلد في بوينس آيرس في 26 أبريل 2024.
مظاهرة احتجاجية ضد قانون العملاء الأجانب في تبليسي التي بدأت بعد إقدام حزب الحلم الجورجي الحاكم بإقرار مشروع قانون بشأن شفافية النفوذ الأجنبي في البرلمان.
مظاهرة احتجاجية ضد قانون العملاء الأجانب في تبليسي التي بدأت بعد إقدام حزب الحلم الجورجي الحاكم بإقرار مشروع قانون بشأن شفافية النفوذ الأجنبي في البرلمان.
عشاق اليوغا يؤدون اليوغا أثناء حدث "Brew Yoga" عند شروق الشمس على المدرج بينما تقلع طائرة من مطار سوفارنابومي في بانكوك في 27 أبريل 2024.
عشاق اليوغا يؤدون اليوغا أثناء حدث "Brew Yoga" عند شروق الشمس على المدرج بينما تقلع طائرة من مطار سوفارنابومي في بانكوك في 27 أبريل 2024.
ثوران بركان جبل روانغ يظهر من جزيرة تاغولاندانغ في سيتارو شمالي سولاويزي في 30 أبريل 2024.
ثوران بركان جبل روانغ يظهر من جزيرة تاغولاندانغ في سيتارو شمالي سولاويزي في 30 أبريل 2024.
الشرطة التركية تعتقل أحد المتظاهرين أثناء محاولته مع آخرين التقدم نحو ميدان تقسيم في اسطنبول خلال مسيرة عيد العمال في 1 مايو 2024.
الشرطة التركية تعتقل أحد المتظاهرين أثناء محاولته مع آخرين التقدم نحو ميدان تقسيم في اسطنبول خلال مسيرة عيد العمال في 1 مايو 2024.
قدامى المحاربين البريطانيين في نورماندي، بما في ذلك أليك بنستون يشاركون في حدث إطلاق D-Day 80، وينضمون ويرقصون على أغاني من الحرب العالمية الثانية.
قدامى المحاربين البريطانيين في نورماندي، بما في ذلك أليك بنستون يشاركون في حدث إطلاق D-Day 80، وينضمون ويرقصون على أغاني من الحرب العالمية الثانية.
طفل فلسطيني يجلس بجوار رجل يقود سيارة متضررة في دير البلح وسط قطاع غزة في 1 مايو 2024.
طفل فلسطيني يجلس بجوار رجل يقود سيارة متضررة في دير البلح وسط قطاع غزة في 1 مايو 2024.
صورة جوية تظهر المناطق التي غمرتها الفيضانات في مدينة إنكانتادو، ريو غراندي دو سول، البرازيل، في 1 مايو 2024.
صورة جوية تظهر المناطق التي غمرتها الفيضانات في مدينة إنكانتادو، ريو غراندي دو سول، البرازيل، في 1 مايو 2024.
فتاة تقف بجوار سيارة مدفونة في الوحل في منطقة تأثرت بشدة بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في قرية كاموتشيري البكينية في 29 أبريل 2024
فتاة تقف بجوار سيارة مدفونة في الوحل في منطقة تأثرت بشدة بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في قرية كاموتشيري البكينية في 29 أبريل 2024
عمال يفرغون أكياس الأسمنت من قطار الشحن في جالاندهار في 2 مايو 2024.
عمال يفرغون أكياس الأسمنت من قطار الشحن في جالاندهار في 2 مايو 2024.
مشاركون يرتدون ملابس من الأربعينيات إلى الخمسينيات، يشاركون في النسخة السادسة من ماراثون التأرجح في ألبانيا يوم 27 أبريل 2024.
مشاركون يرتدون ملابس من الأربعينيات إلى الخمسينيات، يشاركون في النسخة السادسة من ماراثون التأرجح في ألبانيا يوم 27 أبريل 2024.
زائرون يشاهدون فنانًا يؤدي رقصة بالقرب من سيارة هوندا جي تي على خشبة المسرح خلال معرض الصين للسيارات 2024 في بكين.
زائرون يشاهدون فنانًا يؤدي رقصة بالقرب من سيارة هوندا جي تي على خشبة المسرح خلال معرض الصين للسيارات 2024 في بكين.
صغار الراكون ولدوا في حديقة حيوان ماريوبول منذ أسبوعين وعلى الرغم من أن حيوانات الراكون صغيرة الحجم، إلا أن موظفي حديقة الحيوان يأخذونها إلى المنزل لإطعامها ليلاً.
صغار الراكون ولدوا في حديقة حيوان ماريوبول منذ أسبوعين وعلى الرغم من أن حيوانات الراكون صغيرة الحجم، إلا أن موظفي حديقة الحيوان يأخذونها إلى المنزل لإطعامها ليلاً.
دبابة أبرامز التي استولت عليها القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية في ساحة النصر في موسكو.
دبابة أبرامز التي استولت عليها القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية في ساحة النصر في موسكو.
مصارعو السومو يحملون الأطفال خلال مباراة "البكاء الطفل السومو" في معبد سينسوجي في طوكيو في 28 أبريل 2024.
مصارعو السومو يحملون الأطفال خلال مباراة "البكاء الطفل السومو" في معبد سينسوجي في طوكيو في 28 أبريل 2024.
صياد يجمع الأسماك النافقة الناجمة عن أعمال التجديد والظروف الجوية الحارة المستمرة من خزان في مقاطعة دونج ناي بجنوب فيتنام.
صياد يجمع الأسماك النافقة الناجمة عن أعمال التجديد والظروف الجوية الحارة المستمرة من خزان في مقاطعة دونج ناي بجنوب فيتنام.
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يتعانقون أثناء شحن الأجهزة في معسكر بحرم جامعة كاليفورنيا.
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يتعانقون أثناء شحن الأجهزة في معسكر بحرم جامعة كاليفورنيا.
امرأة تحمل ثعبانا أثناء موكب القديس دومينيك في قرية كوكولو بوسط إيطاليا، في الأول من مايو 2024، كجزء من المهرجان التقليدي لـ "Serpari" (صائدي الثعابين).
امرأة تحمل ثعبانا أثناء موكب القديس دومينيك في قرية كوكولو بوسط إيطاليا، في الأول من مايو 2024، كجزء من المهرجان التقليدي لـ "Serpari" (صائدي الثعابين).
زوجان يتبادلان القبلات في نهاية مظاهرة عيد العمال الثورية في برلين.
زوجان يتبادلان القبلات في نهاية مظاهرة عيد العمال الثورية في برلين.
بائع متجول يقود عارضات أزياءه بعيدًا بعد اندلاع طلقات نارية بالقرب من القصر الوطني في بورت أو برنس في هايتي.
بائع متجول يقود عارضات أزياءه بعيدًا بعد اندلاع طلقات نارية بالقرب من القصر الوطني في بورت أو برنس في هايتي.
رد فعل مهاجر سوداني بعد مغادرة قارب مهرب تم ثقبه بسكين من قبل ضباط الشرطة الفرنسية لمنع المهاجرين من الشروع في محاولة لعبور القناة الإنجليزية على شاطئ جرافلين، بالقرب من دونكيرك، شمال فرنسا في 26 أبريل 2024.
رد فعل مهاجر سوداني بعد مغادرة قارب مهرب تم ثقبه بسكين من قبل ضباط الشرطة الفرنسية لمنع المهاجرين من الشروع في محاولة لعبور القناة الإنجليزية على شاطئ جرافلين، بالقرب من دونكيرك، شمال فرنسا في 26 أبريل 2024.
عرض فلايبورد البحري في موسكو.
يلتقط الناس صورًا لمبنى حكومة مدينة طوكيو، مضاءً بخريطة عرض بعنوان "غودزيلا: الهجوم على طوكيو" والتي تُظهر عرضًا بالحجم الطبيعي بطول 100 متر لغودزيلا في طوكيو في 27 أبريل 2024.
يلتقط الناس صورًا لمبنى حكومة مدينة طوكيو، مضاءً بخريطة عرض بعنوان "غودزيلا: الهجوم على طوكيو" والتي تُظهر عرضًا بالحجم الطبيعي بطول 100 متر لغودزيلا في طوكيو في 27 أبريل 2024.
أطفال المدارس العائدون إلى منازلهم يغطون رؤوسهم أثناء هطول الأمطار في سريناجار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، الاثنين 29 أبريل 2024.
أطفال المدارس العائدون إلى منازلهم يغطون رؤوسهم أثناء هطول الأمطار في سريناجار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، الاثنين 29 أبريل 2024.
مصورون يلتقطون صوراً لشاحنة مشتعلة على هامش الاحتجاج السنوي بمناسبة يوم العمال العالمي في باريس في 1 مايو 2024.
مصورون يلتقطون صوراً لشاحنة مشتعلة على هامش الاحتجاج السنوي بمناسبة يوم العمال العالمي في باريس في 1 مايو 2024.