https://sputnikarabic.ae/20240503/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بقذائف-الناتو-1088516498.html

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف "الناتو"

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف "الناتو"

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس الجمعة، بأن القوات الأوكرانية... 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T21:59+0000

2024-05-03T21:59+0000

2024-05-03T21:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية، في الساعة 19.35 التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم ، وفي الساعة 19.45 التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم ".وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".

https://sputnikarabic.ae/20240503/بوريل-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-خلال-أسبوعين-دون-إمدادات-الأسلحة-الغربية-إلى-كييف-1088513351.html

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