https://sputnikarabic.ae/20240503/القوات-الإسرائيلية-تدهس-فلسطينيا-غرب-جنين-وتصيبه-بجروح-1088516372.html
القوات الإسرائيلية تدهس فلسطينيا غرب جنين وتصيبه بجروح
القوات الإسرائيلية تدهس فلسطينيا غرب جنين وتصيبه بجروح
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية دهست فلسطينيا في بلدة يعبد جنوب غرب جنين. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T21:35+0000
2024-05-03T21:35+0000
2024-05-03T21:35+0000
جنين
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وبحسب مصادر أمنية ومحلية لـوكالة "وفا"، فإن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة، ودهست شابا ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، في وقت شنت فيه حملة تفتيش في منازل وممتلكات المواطنين، وأعاقت مرور المركبات وأغلقت الشارع الرئيسي.كما نصبت القوات الإسرائيلية حاجزا عسكريا على مفترق قرية كفيرت.وتتصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.يشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس برصاص الجيش الإسرائيلي بلغت نحو 500 قتيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240503/المسؤولون-الإسرائيليون-يدرسون-تقاسم-السلطة-مع-الدول-العربية-في-غزة-ما-بعد-الحرب-1088515865.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جنين, العالم العربي, طوفان الأقصى
جنين, العالم العربي, طوفان الأقصى
القوات الإسرائيلية تدهس فلسطينيا غرب جنين وتصيبه بجروح
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية دهست فلسطينيا في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وبحسب مصادر أمنية ومحلية لـوكالة "وفا"، فإن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة، ودهست شابا ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، في وقت شنت فيه حملة تفتيش في منازل وممتلكات المواطنين، وأعاقت مرور المركبات وأغلقت الشارع الرئيسي
.
كما نصبت القوات الإسرائيلية حاجزا عسكريا على مفترق قرية كفيرت.
وتتصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس برصاص الجيش الإسرائيلي بلغت نحو 500 قتيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.