https://sputnikarabic.ae/20240503/القوات-الإسرائيلية-تدهس-فلسطينيا-غرب-جنين-وتصيبه-بجروح-1088516372.html

القوات الإسرائيلية تدهس فلسطينيا غرب جنين وتصيبه بجروح

القوات الإسرائيلية تدهس فلسطينيا غرب جنين وتصيبه بجروح

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية دهست فلسطينيا في بلدة يعبد جنوب غرب جنين. 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T21:35+0000

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وبحسب مصادر أمنية ومحلية لـوكالة "وفا"، فإن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة، ودهست شابا ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، في وقت شنت فيه حملة تفتيش في منازل وممتلكات المواطنين، وأعاقت مرور المركبات وأغلقت الشارع الرئيسي.كما نصبت القوات الإسرائيلية حاجزا عسكريا على مفترق قرية كفيرت.وتتصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.يشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس برصاص الجيش الإسرائيلي بلغت نحو 500 قتيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240503/المسؤولون-الإسرائيليون-يدرسون-تقاسم-السلطة-مع-الدول-العربية-في-غزة-ما-بعد-الحرب-1088515865.html

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