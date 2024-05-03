https://sputnikarabic.ae/20240503/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أمريكية-أخرى-من-طراز-أبرامز--1088504045.html
القوات الروسية تدمر دبابة أمريكية أخرى من طراز "أبرامز"
القوات الروسية تدمر دبابة أمريكية أخرى من طراز "أبرامز"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وحدات روسية دمرت دبابة أخرى من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع في المنطقة العسكرية الروسية الخاصة. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T12:45+0000
2024-05-03T12:45+0000
2024-05-03T13:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ووفقا للدفاع الروسية: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 360 فردًا عسكريًا، ودبابة أبرامز أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وخمس شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "إم 109" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.وأشارت الوزارة إلى أن وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت تشكيلات الهجوم الثالث والألوية الآلية 24 و110 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الفني 109 في مناطق مايورسك ونوفغورودسكوي وسيمينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم صد عشر هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 68 و71 غايغر و142 مشاة و23 و100 و115 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كيراميك ونوفوكالينوفو وأوتشيرتينو وسولوفييفو ونيتايلوفو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240503/القوات-الروسية-تضرب-خزان-بالوفنوي-الذي-يزود-القوات-الأوكرانية-بالوقود-1088503781.html
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رصد عسكري
القوات الروسية تدمر دبابة أمريكية أخرى من طراز "أبرامز"
12:45 GMT 03.05.2024 (تم التحديث: 13:30 GMT 03.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وحدات روسية دمرت دبابة أخرى من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع في المنطقة العسكرية الروسية الخاصة.
ووفقا للدفاع الروسية: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 360 فردًا عسكريًا، ودبابة أبرامز أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وخمس شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "إم 109" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت الوزارة أيضا أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت مدفعا ذاتي الدفع عيار 152 ملم من طراز "دانا إم2" تشيكي المنشأ، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "إمستا-بي"، بالإضافة إلى مدفعين هاوتزر من طراز دي-30 عيار 122 ملم".
وأشارت الوزارة إلى أن وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت تشكيلات الهجوم الثالث والألوية الآلية 24 و110 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الفني 109 في مناطق مايورسك ونوفغورودسكوي وسيمينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم صد عشر هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 68 و71 غايغر و142 مشاة و23 و100 و115 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كيراميك ونوفوكالينوفو وأوتشيرتينو وسولوفييفو ونيتايلوفو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.