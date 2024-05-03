https://sputnikarabic.ae/20240503/القوات-الروسية-تضرب-خزان-بالوفنوي-الذي-يزود-القوات-الأوكرانية-بالوقود-1088503781.html
القوات الروسية تضرب خزان "بالوفنوي" الذي يزود القوات الأوكرانية بالوقود
القوات الروسية تضرب خزان "بالوفنوي" الذي يزود القوات الأوكرانية بالوقود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعا للمشتقات النفطية في بلدة "بالوفنويه" بمقاطعة نيكولاييف خاص بتزويد القوات... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T12:43+0000
2024-05-03T12:43+0000
2024-05-03T12:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه في غضون يوم واحد، دمرت القوات المسلحة الروسية رادار وقاذفتان منظومة صواريخ "إس 300" وقاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إيريس"، مضيفة أنه تم تدمير مخزن للمشتقات النفطية في بلدة "بالوفنويه" بمقاطعة نيكولاييف خاص بتزويد القوات الأوكرانية بالوقود.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240503/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أمريكية-أخرى-من-طراز-أبرامز--1088504045.html
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روسيا
القوات الروسية تضرب خزان "بالوفنوي" الذي يزود القوات الأوكرانية بالوقود
12:43 GMT 03.05.2024 (تم التحديث: 12:59 GMT 03.05.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعا للمشتقات النفطية في بلدة "بالوفنويه" بمقاطعة نيكولاييف خاص بتزويد القوات الأوكرانية بالوقود.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه في غضون يوم واحد، دمرت القوات المسلحة الروسية رادار وقاذفتان منظومة صواريخ "إس 300" وقاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إيريس"، مضيفة أنه تم تدمير مخزن للمشتقات النفطية في بلدة "بالوفنويه" بمقاطعة نيكولاييف خاص بتزويد القوات الأوكرانية بالوقود.
وتابعت الوزارة في بيانها أنه تم تحييد عددا من الجنود والمعدات العسكرية الأخرى في المنطقة 102، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت حوالي 40 طائرة أوكرانية مسيرة، بالإضافة إلى ثلاث صواريخ موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.