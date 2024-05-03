https://sputnikarabic.ae/20240503/الموت-يفجع-رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-1088510544.html
الموت يفجع رئيس مجلس السيادة السوداني
الموت يفجع رئيس مجلس السيادة السوداني
سبوتنيك عربي
فجع الموت رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، وذلك بوفاة نجله داخل إحدى مستشفيات تركيا،... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T17:44+0000
2024-05-03T17:44+0000
2024-05-03T17:15+0000
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وكان محمد عبد الفتاح البرهان، قد تعرض لحادث سير بتاريخ 8 مارس/ آذار الماضي، في منطقة بيلكنت بالعاصمة التركية أنقرة، عندما كان يقود دراجة نارية، لتأتي سيارة مسرعة وتصدمه، لتنقلب دراجته من شدة الحادث، ويسقط على إثرها لمسافة أمتار، وفقا لصحيفة "السوداني".وحضرت فرق الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وتم القبض على سائق السيارة. وكانت تقارير محلية سودانية، أفادت وقت وقوع الحادث، أن حالة محمد البرهان خطيرة، وتم نقله إلى العناية المركزة.
https://sputnikarabic.ae/20240412/البرهان-لن-نتفاوض-طالما-الحرب-مستمرة-في-السودان-1087939614.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
الموت يفجع رئيس مجلس السيادة السوداني
فجع الموت رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، وذلك بوفاة نجله داخل إحدى مستشفيات تركيا، إثر تعرضه لحادث مروري قبل شهرين.
وكان محمد عبد الفتاح البرهان، قد تعرض لحادث سير بتاريخ 8 مارس/ آذار الماضي، في منطقة بيلكنت بالعاصمة التركية أنقرة، عندما كان يقود دراجة نارية، لتأتي سيارة مسرعة وتصدمه، لتنقلب دراجته من شدة الحادث، ويسقط على إثرها لمسافة أمتار، وفقا لصحيفة
"السوداني".
وحضرت فرق الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وتم القبض على سائق السيارة.
وكانت تقارير محلية سودانية، أفادت وقت وقوع الحادث، أن حالة محمد البرهان خطيرة، وتم نقله إلى العناية المركزة.