الموت يفجع رئيس مجلس السيادة السوداني

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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
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حصاد الأسبوع
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لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
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صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
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صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
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عالم سبوتنيك
"مشروع اتفاق" غزة.. هدنة 124 يوماً تشمل تبادل الأسرى وعودة النازحين
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https://sputnikarabic.ae/20240503/الموت-يفجع-رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-1088510544.html
الموت يفجع رئيس مجلس السيادة السوداني
الموت يفجع رئيس مجلس السيادة السوداني
سبوتنيك عربي
فجع الموت رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، وذلك بوفاة نجله داخل إحدى مستشفيات تركيا،... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T17:44+0000
2024-05-03T17:15+0000
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وكان محمد عبد الفتاح البرهان، قد تعرض لحادث سير بتاريخ 8 مارس/ آذار الماضي، في منطقة بيلكنت بالعاصمة التركية أنقرة، عندما كان يقود دراجة نارية، لتأتي سيارة مسرعة وتصدمه، لتنقلب دراجته من شدة الحادث، ويسقط على إثرها لمسافة أمتار، وفقا لصحيفة "السوداني".وحضرت فرق الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وتم القبض على سائق السيارة. وكانت تقارير محلية سودانية، أفادت وقت وقوع الحادث، أن حالة محمد البرهان خطيرة، وتم نقله إلى العناية المركزة.
https://sputnikarabic.ae/20240412/البرهان-لن-نتفاوض-طالما-الحرب-مستمرة-في-السودان-1087939614.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار

الموت يفجع رئيس مجلس السيادة السوداني

17:44 GMT 03.05.2024
© AFP 2023 / TONY KARUMBAرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© AFP 2023 / TONY KARUMBA
تابعنا عبر
فجع الموت رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، وذلك بوفاة نجله داخل إحدى مستشفيات تركيا، إثر تعرضه لحادث مروري قبل شهرين.
وكان محمد عبد الفتاح البرهان، قد تعرض لحادث سير بتاريخ 8 مارس/ آذار الماضي، في منطقة بيلكنت بالعاصمة التركية أنقرة، عندما كان يقود دراجة نارية، لتأتي سيارة مسرعة وتصدمه، لتنقلب دراجته من شدة الحادث، ويسقط على إثرها لمسافة أمتار، وفقا لصحيفة "السوداني".
وحضرت فرق الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وتم القبض على سائق السيارة.
القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
البرهان: لن نتفاوض طالما الحرب مستمرة في السودان
12 أبريل, 21:38 GMT
وكانت تقارير محلية سودانية، أفادت وقت وقوع الحادث، أن حالة محمد البرهان خطيرة، وتم نقله إلى العناية المركزة.
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