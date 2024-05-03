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https://sputnikarabic.ae/20240503/اندلاع-حريق-في-اتصالات-الجزائر-والشركة-تصدر-بيانا-1088490991.html
اندلاع حريق في "اتصالات الجزائر" والشركة تصدر بيانا
اندلاع حريق في "اتصالات الجزائر" والشركة تصدر بيانا
سبوتنيك عربي
اندلع حريق في شركة "اتصالات الجزائر"، أمس الخميس، فيما أفادت الشركة في بيان لها أنه تم احتواء الحريق الذي طال المديرية العامة لاتصالات الجزائر في لحظاته الأولى... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T09:07+0000
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ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الشركة بيانا قالت فيه إنه بالتوازي مع عملية الإجلاء، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموظفين من دون وقوع حوادث تمس سلامة الأشخاص، بفضل سرعة الاستجابة والتفاعل الإيجابي للعمال وفرق الأمن.وأضافت الشركة أنه تم احتواء الحريق بالاستعانة بمصالح الحماية المدنية قبل أن يتوسع، كما تم تجنيد الفرق التقنية من أجل إعادة تشغيل خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق 1500 في أقرب الآجال عقب تسجيل بعض التذبذبات.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، أن حريق غابة "بوزوران" في بلدية باتنة تمت السيطرة عليه بشكل كامل.ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن المديرية بيانا أوضحت فيه مستجدات الحرائق في جميع ولايات البلاد، حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.وكشفت الحماية المدنية أن إجمالي عدد تدخلاتها خلال 24 ساعة، بلغ 2996 تدخلا، بمتوسط تدخل كل 28 ثانية، فيما سجلت المصالح وقوع 197 حادث مرور خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى 11 تدخلا بسبب حرائق الغطاء النباتي.
https://sputnikarabic.ae/20240429/الداخلية-الجزائرية-البلاد-معرضة-لـ18-خطرا-طبيعيا-1088377045.html
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, الأخبار

اندلاع حريق في "اتصالات الجزائر" والشركة تصدر بيانا

09:07 GMT 03.05.2024
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© flickr.com / habib kaki
تابعنا عبر
اندلع حريق في شركة "اتصالات الجزائر"، أمس الخميس، فيما أفادت الشركة في بيان لها أنه تم احتواء الحريق الذي طال المديرية العامة لاتصالات الجزائر في لحظاته الأولى بتفعيل نظام الإنذار وإجلاء العاملين.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الشركة بيانا قالت فيه إنه بالتوازي مع عملية الإجلاء، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموظفين من دون وقوع حوادث تمس سلامة الأشخاص، بفضل سرعة الاستجابة والتفاعل الإيجابي للعمال وفرق الأمن.
وأضافت الشركة أنه تم احتواء الحريق بالاستعانة بمصالح الحماية المدنية قبل أن يتوسع، كما تم تجنيد الفرق التقنية من أجل إعادة تشغيل خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق 1500 في أقرب الآجال عقب تسجيل بعض التذبذبات.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة بالقرب من بلدة ملولا في شمال غرب تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
الداخلية الجزائرية: البلاد معرضة لـ18 خطرا طبيعيا
29 أبريل, 10:34 GMT
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، أن حريق غابة "بوزوران" في بلدية باتنة تمت السيطرة عليه بشكل كامل.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن المديرية بيانا أوضحت فيه مستجدات الحرائق في جميع ولايات البلاد، حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.
وكشفت الحماية المدنية أن إجمالي عدد تدخلاتها خلال 24 ساعة، بلغ 2996 تدخلا، بمتوسط تدخل كل 28 ثانية، فيما سجلت المصالح وقوع 197 حادث مرور خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى 11 تدخلا بسبب حرائق الغطاء النباتي.
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