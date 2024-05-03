https://sputnikarabic.ae/20240503/اندلاع-حريق-في-اتصالات-الجزائر-والشركة-تصدر-بيانا-1088490991.html
اندلاع حريق في "اتصالات الجزائر" والشركة تصدر بيانا
اندلاع حريق في "اتصالات الجزائر" والشركة تصدر بيانا
سبوتنيك عربي
اندلع حريق في شركة "اتصالات الجزائر"، أمس الخميس، فيما أفادت الشركة في بيان لها أنه تم احتواء الحريق الذي طال المديرية العامة لاتصالات الجزائر في لحظاته الأولى... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T09:07+0000
2024-05-03T09:07+0000
2024-05-03T09:07+0000
العالم العربي
الجزائر
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الشركة بيانا قالت فيه إنه بالتوازي مع عملية الإجلاء، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموظفين من دون وقوع حوادث تمس سلامة الأشخاص، بفضل سرعة الاستجابة والتفاعل الإيجابي للعمال وفرق الأمن.وأضافت الشركة أنه تم احتواء الحريق بالاستعانة بمصالح الحماية المدنية قبل أن يتوسع، كما تم تجنيد الفرق التقنية من أجل إعادة تشغيل خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق 1500 في أقرب الآجال عقب تسجيل بعض التذبذبات.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، أن حريق غابة "بوزوران" في بلدية باتنة تمت السيطرة عليه بشكل كامل.ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن المديرية بيانا أوضحت فيه مستجدات الحرائق في جميع ولايات البلاد، حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.وكشفت الحماية المدنية أن إجمالي عدد تدخلاتها خلال 24 ساعة، بلغ 2996 تدخلا، بمتوسط تدخل كل 28 ثانية، فيما سجلت المصالح وقوع 197 حادث مرور خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى 11 تدخلا بسبب حرائق الغطاء النباتي.
https://sputnikarabic.ae/20240429/الداخلية-الجزائرية-البلاد-معرضة-لـ18-خطرا-طبيعيا-1088377045.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_dc645fa178f15d3d49e47d0f9cb33fd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, الأخبار
اندلاع حريق في "اتصالات الجزائر" والشركة تصدر بيانا
اندلع حريق في شركة "اتصالات الجزائر"، أمس الخميس، فيما أفادت الشركة في بيان لها أنه تم احتواء الحريق الذي طال المديرية العامة لاتصالات الجزائر في لحظاته الأولى بتفعيل نظام الإنذار وإجلاء العاملين.
ونقلت صحيفة
"الشروق" الجزائرية عن الشركة بيانا قالت فيه إنه بالتوازي مع عملية الإجلاء، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموظفين من دون وقوع حوادث تمس سلامة الأشخاص، بفضل سرعة الاستجابة والتفاعل الإيجابي للعمال وفرق الأمن.
وأضافت الشركة أنه تم احتواء الحريق بالاستعانة بمصالح الحماية المدنية قبل أن يتوسع، كما تم تجنيد الفرق التقنية من أجل إعادة تشغيل خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق 1500 في أقرب الآجال عقب تسجيل بعض التذبذبات.
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، أن حريق غابة "بوزوران" في بلدية باتنة تمت السيطرة عليه بشكل كامل.
ونقلت صحيفة
"الشروق" الجزائرية، عن المديرية بيانا أوضحت فيه مستجدات الحرائق في جميع ولايات البلاد، حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.
وكشفت الحماية المدنية أن إجمالي عدد تدخلاتها خلال 24 ساعة، بلغ 2996 تدخلا، بمتوسط تدخل كل 28 ثانية، فيما سجلت المصالح وقوع 197 حادث مرور خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى 11 تدخلا بسبب حرائق الغطاء النباتي.