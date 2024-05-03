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https://sputnikarabic.ae/20240503/برلمانية-إسرائيلية-السنوار-هو-الحاكم-الأعلى-لدولة-إسرائيل-1088490219.html
برلمانية إسرائيلية: السنوار هو الحاكم الأعلى لدولة إسرائيل
برلمانية إسرائيلية: السنوار هو الحاكم الأعلى لدولة إسرائيل
سبوتنيك عربي
شنت برلمانية إسرائيلية، اليوم الجمعة، هجوما حادا على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب صفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حركة حماس. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T08:39+0000
2024-05-03T08:39+0000
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ونشرت تالي غوتليب، عضوة حزب "الليكود" الحاكم، بزعامة نتنياهو، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "إكس"، اليوم الجمعة، أوضحت من خلالها أن يحيي السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، هو الحاكم الفعلي أو الأعلى لإسرائيل، على حد قولها.وأوضحت البرلمانية الإسرائيلية أن السنوار يسخر من نتنياهو ويعلم أنه يهدد بالهجوم على مدينة رفح مرارا وتكرارا، دون الوفاء بوعده فعليا، وأنه بهذه الطريقة لن تؤدي خطوات نتنياهو إلى النصر على ما أسمته بـ"الإرهاب".وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أشارت، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، "يتصرف كأنه زعيم تاريخي للعالم الإسلامي وليس لفلسطين فحسب".ونقلت الإذاعة عن آفي يسسخروف، المحلل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "السنوار يعرف كيف يتعامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، مضيفةً أن "يحيى السنوار، لا يتعجل إنهاء الاتفاق مع إسرائيل، لأنه يعلم تداعيات هذا الاتفاق بالنسبة لحكومة نتنياهو"، وذلك بشأن الصفقة المحتملة بين إسرائيل وحركة حماس.وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240501/الإذاعة-الإسرائيلية-السنوار-يتصرف-كأنه-زعيم-تاريخي-للعالم-الإسلامي-ويعرف-كيف-يتعامل-مع-نتنياهو-1088437949.html
https://sputnikarabic.ae/20240503/جنرال-إسرائيلي-سابق-علينا-نبذ-الخلافات-الداخلية-والعمل-على-عودة-المحتجزين-وإلحاق-الهزيمة-بـحماس-1088485886.html
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الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى

برلمانية إسرائيلية: السنوار هو الحاكم الأعلى لدولة إسرائيل

08:39 GMT 03.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDيحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
تابعنا عبر
شنت برلمانية إسرائيلية، اليوم الجمعة، هجوما حادا على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب صفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حركة حماس.
ونشرت تالي غوتليب، عضوة حزب "الليكود" الحاكم، بزعامة نتنياهو، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "إكس"، اليوم الجمعة، أوضحت من خلالها أن يحيي السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، هو الحاكم الفعلي أو الأعلى لإسرائيل، على حد قولها.
وأوضحت البرلمانية الإسرائيلية أن السنوار يسخر من نتنياهو ويعلم أنه يهدد بالهجوم على مدينة رفح مرارا وتكرارا، دون الوفاء بوعده فعليا، وأنه بهذه الطريقة لن تؤدي خطوات نتنياهو إلى النصر على ما أسمته بـ"الإرهاب".
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
الإذاعة الإسرائيلية: السنوار يتصرف كأنه زعيم تاريخي للعالم الإسلامي ويعرف كيف يتعامل مع نتنياهو
1 مايو, 15:06 GMT
وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أشارت، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، "يتصرف كأنه زعيم تاريخي للعالم الإسلامي وليس لفلسطين فحسب".
ونقلت الإذاعة عن آفي يسسخروف، المحلل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "السنوار يعرف كيف يتعامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، مضيفةً أن "يحيى السنوار، لا يتعجل إنهاء الاتفاق مع إسرائيل، لأنه يعلم تداعيات هذا الاتفاق بالنسبة لحكومة نتنياهو"، وذلك بشأن الصفقة المحتملة بين إسرائيل وحركة حماس.
وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
عناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
جنرال إسرائيلي سابق: علينا نبذ الخلافات الداخلية والعمل على عودة المحتجزين وإلحاق الهزيمة بـ"حماس"
06:52 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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