https://sputnikarabic.ae/20240503/بوركينا-فاسو-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الأمريكية-بسبب-اتهامات-بانتهاكات-ضد-المدنيين-1088484294.html

بوركينا فاسو تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين

بوركينا فاسو تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام رسمية في بوركينا فاسو، بأن وزارة الخارجية استدعت، أمس الخميس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في واغادوغو، على خلفية نشر... 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T00:56+0000

2024-05-03T00:56+0000

2024-05-03T00:56+0000

بوركينا فاسو

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/19/1057138268_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_d841d361a7ef76f821d33e7b1efeea40.png

الجزائر - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو نقلاً عن مصادر أن "وزارة الشؤون الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الأميركية إريك ب. ويتاكر".وأضافت أن "الاستدعاء جاء بعد نشر بيان مشترك للولايات المتحدة والمملكة المتحدة يكرر الاتهامات التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش للجيش البوركيني بارتكاب مجازر بحق المدنيين".وتابعت أنه تم" تسليم القائم بأعمال السفارة الأميركية مذكرة شفوية تتضمن رد الحكومة البوركينية على البيان المشترك. كما تم إرسال مذكرة شفوية أخرى إلى المفوضية العليا للمملكة المتحدة في بوركينا فاسو، ومقرها في أكرا بجمهورية غانا".وأعربت بوركينا فاسو في المذكرات الشفوية عن "استغرابها من أن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، اللتين عادة ما تلتزمان بالدقة، تفاعلتا على أساس تقرير يتضمن استنتاجات متسرعة"، بحسب الوكالة.كما جددت التأكيد على أن "تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يفتقر إلى المصداقية من حيث منهجية التحقيق والبيانات المستخدمة للتوصل إلى استنتاجاته".وأشارت إلى أنها "فتحت تحقيقا لا يزال جاريا في هذا المزاعم التي تتضمن تجاوزات لحقوق الإنسان".كان المجلس الأعلى للاتصالات في بوركينا فاسو، قد أعلن في 29 نيسان/أبريل الماضي تعليق الوصول إلى عدة مواقع إخبارية تابعة لوسائل إعلام أجنبية في البلاد بسبب "نشرها معلومات مضللة لتشويه سمعة الجيش البوركيني".هذا واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش البوركيني في تقرير نشرته، في 25 نيسان/أبريل الجاري بـ"إعدام 223 مدنيا على الأقل بينهم 56 طفلا على الأقل، في قريتين شمالي في 25 شباط/فبراير الماضي".

https://sputnikarabic.ae/20240418/فرنسا-تعلق-على-قرار-بوركينا-فاسو-بطرد-ثلاثة-من-دبلوماسييها-1088090874.html

بوركينا فاسو

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية