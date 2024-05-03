https://sputnikarabic.ae/20240503/بوركينا-فاسو-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الأمريكية-بسبب-اتهامات-بانتهاكات-ضد-المدنيين-1088484294.html
بوركينا فاسو تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين
بوركينا فاسو تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية في بوركينا فاسو، بأن وزارة الخارجية استدعت، أمس الخميس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في واغادوغو، على خلفية نشر... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T00:56+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو نقلاً عن مصادر أن "وزارة الشؤون الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الأميركية إريك ب. ويتاكر".وأضافت أن "الاستدعاء جاء بعد نشر بيان مشترك للولايات المتحدة والمملكة المتحدة يكرر الاتهامات التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش للجيش البوركيني بارتكاب مجازر بحق المدنيين".وتابعت أنه تم" تسليم القائم بأعمال السفارة الأميركية مذكرة شفوية تتضمن رد الحكومة البوركينية على البيان المشترك. كما تم إرسال مذكرة شفوية أخرى إلى المفوضية العليا للمملكة المتحدة في بوركينا فاسو، ومقرها في أكرا بجمهورية غانا".وأعربت بوركينا فاسو في المذكرات الشفوية عن "استغرابها من أن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، اللتين عادة ما تلتزمان بالدقة، تفاعلتا على أساس تقرير يتضمن استنتاجات متسرعة"، بحسب الوكالة.كما جددت التأكيد على أن "تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يفتقر إلى المصداقية من حيث منهجية التحقيق والبيانات المستخدمة للتوصل إلى استنتاجاته".وأشارت إلى أنها "فتحت تحقيقا لا يزال جاريا في هذا المزاعم التي تتضمن تجاوزات لحقوق الإنسان".كان المجلس الأعلى للاتصالات في بوركينا فاسو، قد أعلن في 29 نيسان/أبريل الماضي تعليق الوصول إلى عدة مواقع إخبارية تابعة لوسائل إعلام أجنبية في البلاد بسبب "نشرها معلومات مضللة لتشويه سمعة الجيش البوركيني".هذا واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش البوركيني في تقرير نشرته، في 25 نيسان/أبريل الجاري بـ"إعدام 223 مدنيا على الأقل بينهم 56 طفلا على الأقل، في قريتين شمالي في 25 شباط/فبراير الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240418/فرنسا-تعلق-على-قرار-بوركينا-فاسو-بطرد-ثلاثة-من-دبلوماسييها-1088090874.html
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بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
بوركينا فاسو تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين
أفادت وسائل إعلام رسمية في بوركينا فاسو، بأن وزارة الخارجية استدعت، أمس الخميس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في واغادوغو، على خلفية نشر واشنطن ولندن بيانا مشتركا يتهم الجيش البوركينابي بارتكاب مجازر ضد المدنيين.
الجزائر - سبوتنيك
. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو نقلاً عن مصادر أن "وزارة الشؤون الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الأميركية إريك ب. ويتاكر".
وأضافت أن "الاستدعاء جاء بعد نشر بيان مشترك للولايات المتحدة والمملكة المتحدة يكرر الاتهامات التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش للجيش البوركيني بارتكاب مجازر بحق المدنيين".
وتابعت أنه تم" تسليم القائم بأعمال السفارة الأميركية مذكرة شفوية تتضمن رد الحكومة البوركينية على البيان المشترك. كما تم إرسال مذكرة شفوية أخرى إلى المفوضية العليا للمملكة المتحدة في بوركينا فاسو، ومقرها في أكرا بجمهورية غانا".
وأعربت بوركينا فاسو في المذكرات الشفوية عن "استغرابها من أن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، اللتين عادة ما تلتزمان بالدقة، تفاعلتا على أساس تقرير يتضمن استنتاجات متسرعة"، بحسب الوكالة.
كما جددت التأكيد على أن "تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يفتقر إلى المصداقية من حيث منهجية التحقيق والبيانات المستخدمة للتوصل إلى استنتاجاته".
وأشارت إلى أنها "فتحت تحقيقا لا يزال جاريا في هذا المزاعم التي تتضمن تجاوزات لحقوق الإنسان".
كان المجلس الأعلى للاتصالات في بوركينا فاسو
، قد أعلن في 29 نيسان/أبريل الماضي تعليق الوصول إلى عدة مواقع إخبارية تابعة لوسائل إعلام أجنبية في البلاد بسبب "نشرها معلومات مضللة لتشويه سمعة الجيش البوركيني".
هذا واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش البوركيني في تقرير نشرته، في 25 نيسان/أبريل الجاري بـ"إعدام 223 مدنيا على الأقل بينهم 56 طفلا على الأقل، في قريتين شمالي في 25 شباط/فبراير الماضي".