بوركينا فاسو تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير أمني: أي عملية عسكرية تركية في العراق ستعرض العلاقات الثنائية إلى اهتزازات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين تصعيد الحرب مع إسرائيل وصراع داخلي يؤثر على كل مناحي الحياة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن تستغل شعار حل الدولتين كعملية نصب واحتيال سياسي
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240503/بوركينا-فاسو-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الأمريكية-بسبب-اتهامات-بانتهاكات-ضد-المدنيين-1088484294.html
بوركينا فاسو تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين
بوركينا فاسو تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية في بوركينا فاسو، بأن وزارة الخارجية استدعت، أمس الخميس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في واغادوغو، على خلفية نشر... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T00:56+0000
2024-05-03T00:56+0000
بوركينا فاسو
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/19/1057138268_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_d841d361a7ef76f821d33e7b1efeea40.png
الجزائر - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو نقلاً عن مصادر أن "وزارة الشؤون الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الأميركية إريك ب. ويتاكر".وأضافت أن "الاستدعاء جاء بعد نشر بيان مشترك للولايات المتحدة والمملكة المتحدة يكرر الاتهامات التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش للجيش البوركيني بارتكاب مجازر بحق المدنيين".وتابعت أنه تم" تسليم القائم بأعمال السفارة الأميركية مذكرة شفوية تتضمن رد الحكومة البوركينية على البيان المشترك. كما تم إرسال مذكرة شفوية أخرى إلى المفوضية العليا للمملكة المتحدة في بوركينا فاسو، ومقرها في أكرا بجمهورية غانا".وأعربت بوركينا فاسو في المذكرات الشفوية عن "استغرابها من أن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، اللتين عادة ما تلتزمان بالدقة، تفاعلتا على أساس تقرير يتضمن استنتاجات متسرعة"، بحسب الوكالة.كما جددت التأكيد على أن "تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يفتقر إلى المصداقية من حيث منهجية التحقيق والبيانات المستخدمة للتوصل إلى استنتاجاته".وأشارت إلى أنها "فتحت تحقيقا لا يزال جاريا في هذا المزاعم التي تتضمن تجاوزات لحقوق الإنسان".كان المجلس الأعلى للاتصالات في بوركينا فاسو، قد أعلن في 29 نيسان/أبريل الماضي تعليق الوصول إلى عدة مواقع إخبارية تابعة لوسائل إعلام أجنبية في البلاد بسبب "نشرها معلومات مضللة لتشويه سمعة الجيش البوركيني".هذا واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش البوركيني في تقرير نشرته، في 25 نيسان/أبريل الجاري بـ"إعدام 223 مدنيا على الأقل بينهم 56 طفلا على الأقل، في قريتين شمالي في 25 شباط/فبراير الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240418/فرنسا-تعلق-على-قرار-بوركينا-فاسو-بطرد-ثلاثة-من-دبلوماسييها-1088090874.html
بوركينا فاسو
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/19/1057138268_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_2dba1af02e3882c45944b482ebfb21eb.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

بوركينا فاسو تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين

00:56 GMT 03.05.2024
© Sputnikمعلومات عن جيش بوركينا فاسو
معلومات عن جيش بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام رسمية في بوركينا فاسو، بأن وزارة الخارجية استدعت، أمس الخميس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في واغادوغو، على خلفية نشر واشنطن ولندن بيانا مشتركا يتهم الجيش البوركينابي بارتكاب مجازر ضد المدنيين.
الجزائر - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو نقلاً عن مصادر أن "وزارة الشؤون الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الأميركية إريك ب. ويتاكر".
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
فرنسا تعلق على قرار بوركينا فاسو بطرد ثلاثة من دبلوماسييها
18 أبريل, 16:43 GMT
وأضافت أن "الاستدعاء جاء بعد نشر بيان مشترك للولايات المتحدة والمملكة المتحدة يكرر الاتهامات التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش للجيش البوركيني بارتكاب مجازر بحق المدنيين".
وتابعت أنه تم" تسليم القائم بأعمال السفارة الأميركية مذكرة شفوية تتضمن رد الحكومة البوركينية على البيان المشترك. كما تم إرسال مذكرة شفوية أخرى إلى المفوضية العليا للمملكة المتحدة في بوركينا فاسو، ومقرها في أكرا بجمهورية غانا".
وأعربت بوركينا فاسو في المذكرات الشفوية عن "استغرابها من أن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، اللتين عادة ما تلتزمان بالدقة، تفاعلتا على أساس تقرير يتضمن استنتاجات متسرعة"، بحسب الوكالة.
كما جددت التأكيد على أن "تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يفتقر إلى المصداقية من حيث منهجية التحقيق والبيانات المستخدمة للتوصل إلى استنتاجاته".
وأشارت إلى أنها "فتحت تحقيقا لا يزال جاريا في هذا المزاعم التي تتضمن تجاوزات لحقوق الإنسان".
كان المجلس الأعلى للاتصالات في بوركينا فاسو، قد أعلن في 29 نيسان/أبريل الماضي تعليق الوصول إلى عدة مواقع إخبارية تابعة لوسائل إعلام أجنبية في البلاد بسبب "نشرها معلومات مضللة لتشويه سمعة الجيش البوركيني".
هذا واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش البوركيني في تقرير نشرته، في 25 نيسان/أبريل الجاري بـ"إعدام 223 مدنيا على الأقل بينهم 56 طفلا على الأقل، في قريتين شمالي في 25 شباط/فبراير الماضي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Шлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إعادة بناء المنازل في غزة قد تستغرق 80 عاماأمس, 21:18 GMTТерритории вокруг больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إعادة بناء المنازل في غزة قد تستغرق 80 عاماأمس, 13:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала