https://sputnikarabic.ae/20240503/بوريل-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-خلال-أسبوعين-دون-إمدادات-الأسلحة-الغربية-إلى-كييف-1088513351.html

بوريل: الصراع في أوكرانيا "سينتهي خلال أسبوعين" دون إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف

بوريل: الصراع في أوكرانيا "سينتهي خلال أسبوعين" دون إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف

سبوتنيك عربي

أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أنه بدون إمدادات الأسلحة الغربية، ستستسلم أوكرانيا خلال... 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T19:11+0000

2024-05-03T19:11+0000

2024-05-03T19:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/06/1084756696_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c7694c462170fbdf61cb03806126410.jpg

وقال بوريل أثناء إلقاء محاضرة في بريطانيا : "أعرف كيف نوقف الحرب، ويجب أن نتوقف عن توريد الأسلحة لأوكرانيا، بعد وقف توريد الأسلحة، سوف تضطر أوكرانيا إلى الاستسلام في غضون أسبوعين، لكنني لا أريد مثل هذه النهاية للحرب".كما أعرب عن أسفه للتأخير الذي دام ستة أشهر تقريبا في الإفراج عن المساعدات العسكرية الأميركية لكييف، مؤكدا على أن هذا قد يشكل "الفارق بين النصر والهزيمة" بالنسبة لأوكرانيا.وأفاد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد رأي موحد بشأن السياسة تجاه روسيا، "فالبعض يعتبر روسيا صديقا جيدا".وفي وقت سابق، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء 9 أبريل نيسان الفائت، أن احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد ضربا من الخيال.وقال بوريل، متحدثًا خلال منتدى في بروكسل: "احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد خيالاً، ونحن ملزمون تمامًا ببذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك. لردع العدو نحتاج إلى أموال".وأضاف أنه من أجل تحقيق قدرات دفاعية قوية للاتحاد الأوروبي، هناك حاجة إلى "آلية دفاعية"، وسمح بإمكانية التزامات الديون المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وثيقة أن الاتحاد الأوروبي وضع مشروع قانون يتيح إرسال عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز.

https://sputnikarabic.ae/20240503/بوريل-لا-توجد-سياسة-موحدة-بين-دول-الاتحاد-الأوروبي-تجاه-روسيا-فالبعض-يعتبرها-صديقا-مقربا-1088512772.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا