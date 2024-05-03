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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240503/بوريل-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-خلال-أسبوعين-دون-إمدادات-الأسلحة-الغربية-إلى-كييف-1088513351.html
بوريل: الصراع في أوكرانيا "سينتهي خلال أسبوعين" دون إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف
بوريل: الصراع في أوكرانيا "سينتهي خلال أسبوعين" دون إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف
سبوتنيك عربي
أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أنه بدون إمدادات الأسلحة الغربية، ستستسلم أوكرانيا خلال... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T19:11+0000
2024-05-03T19:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوريل أثناء إلقاء محاضرة في بريطانيا : "أعرف كيف نوقف الحرب، ويجب أن نتوقف عن توريد الأسلحة لأوكرانيا، بعد وقف توريد الأسلحة، سوف تضطر أوكرانيا إلى الاستسلام في غضون أسبوعين، لكنني لا أريد مثل هذه النهاية للحرب".كما أعرب عن أسفه للتأخير الذي دام ستة أشهر تقريبا في الإفراج عن المساعدات العسكرية الأميركية لكييف، مؤكدا على أن هذا قد يشكل "الفارق بين النصر والهزيمة" بالنسبة لأوكرانيا.وأفاد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد رأي موحد بشأن السياسة تجاه روسيا، "فالبعض يعتبر روسيا صديقا جيدا".وفي وقت سابق، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء 9 أبريل نيسان الفائت، أن احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد ضربا من الخيال.وقال بوريل، متحدثًا خلال منتدى في بروكسل: "احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد خيالاً، ونحن ملزمون تمامًا ببذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك. لردع العدو نحتاج إلى أموال".وأضاف أنه من أجل تحقيق قدرات دفاعية قوية للاتحاد الأوروبي، هناك حاجة إلى "آلية دفاعية"، وسمح بإمكانية التزامات الديون المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وثيقة أن الاتحاد الأوروبي وضع مشروع قانون يتيح إرسال عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز.
https://sputnikarabic.ae/20240503/بوريل-لا-توجد-سياسة-موحدة-بين-دول-الاتحاد-الأوروبي-تجاه-روسيا-فالبعض-يعتبرها-صديقا-مقربا-1088512772.html
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روسيا

بوريل: الصراع في أوكرانيا "سينتهي خلال أسبوعين" دون إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف

19:11 GMT 03.05.2024
© Sputnik . abedal kader albaiبوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي
بوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© Sputnik . abedal kader albai
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أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أنه بدون إمدادات الأسلحة الغربية، ستستسلم أوكرانيا خلال أسبوعين.
وقال بوريل أثناء إلقاء محاضرة في بريطانيا : "أعرف كيف نوقف الحرب، ويجب أن نتوقف عن توريد الأسلحة لأوكرانيا، بعد وقف توريد الأسلحة، سوف تضطر أوكرانيا إلى الاستسلام في غضون أسبوعين، لكنني لا أريد مثل هذه النهاية للحرب".
وقال رئيس السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إنه يعول على التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في دعم كييف بشكل أكبر.
كما أعرب عن أسفه للتأخير الذي دام ستة أشهر تقريبا في الإفراج عن المساعدات العسكرية الأميركية لكييف، مؤكدا على أن هذا قد يشكل "الفارق بين النصر والهزيمة" بالنسبة لأوكرانيا.
طوال خطابه الذي دام أكثر من نصف ساعة، لم يذكر بوريل أبدًا احتمال انتصار أوكرانيا في الصراع، ولا الحاجة إلى هزيمة روسيا "في ساحة المعركة".
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ينظر خلال الندوة الدبلوماسية في متحف أورينتي في لشبونة في 3 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
بوريل: لا توجد سياسة موحدة بين دول الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا فالبعض يعتبرها صديقا مقربا
18:40 GMT
وأفاد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد رأي موحد بشأن السياسة تجاه روسيا، "فالبعض يعتبر روسيا صديقا جيدا".
وقال بوريل أثناء إلقاء محاضرة في بريطانيا : "لا يشارك الجميع في الاتحاد الأوروبي هذا الرأي [بشأن التهديد الروسي]، حيث يقول بعض أعضاء المجلس الأوروبي: "لا، روسيا ليست تهديدًا وجوديًا، على الأقل بالنسبة لي، أنا أعتبر روسيا صديقًا جيدًا". لا يوجد الكثير، لكن يوجد".
وفي وقت سابق، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء 9 أبريل نيسان الفائت، أن احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد ضربا من الخيال.
وقال بوريل، متحدثًا خلال منتدى في بروكسل: "احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد خيالاً، ونحن ملزمون تمامًا ببذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك. لردع العدو نحتاج إلى أموال".
وأضاف أنه من أجل تحقيق قدرات دفاعية قوية للاتحاد الأوروبي، هناك حاجة إلى "آلية دفاعية"، وسمح بإمكانية التزامات الديون المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وثيقة أن الاتحاد الأوروبي وضع مشروع قانون يتيح إرسال عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز.
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