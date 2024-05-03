https://sputnikarabic.ae/20240503/بوريل-لا-توجد-سياسة-موحدة-بين-دول-الاتحاد-الأوروبي-تجاه-روسيا-فالبعض-يعتبرها-صديقا-مقربا-1088512772.html

بوريل: لا توجد سياسة موحدة بين دول الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا فالبعض يعتبرها صديقا مقربا

بوريل: لا توجد سياسة موحدة بين دول الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا فالبعض يعتبرها صديقا مقربا

سبوتنيك عربي

أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد رأي موحد بشأن السياسة تجاه روسيا، "فالبعض يعتبر... 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T18:40+0000

2024-05-03T18:40+0000

2024-05-03T18:40+0000

روسيا

العالم

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وقال بوريل أثناء إلقاء محاضرة في بريطانيا : "لا يشارك الجميع في الاتحاد الأوروبي هذا الرأي [بشأن التهديد الروسي]، حيث يقول بعض أعضاء المجلس الأوروبي: "لا، روسيا ليست تهديدًا وجوديًا، على الأقل بالنسبة لي، أنا أعتبر روسيا صديقًا جيدًا". لا يوجد الكثير، لكن يوجد".وفي وقت سابق، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء 9 أبريل نيسان الفائت، أن احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد ضربا من الخيال.وأضاف أنه من أجل تحقيق قدرات دفاعية قوية للاتحاد الأوروبي، هناك حاجة إلى "آلية دفاعية"، وسمح بإمكانية التزامات الديون المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وثيقة أن الاتحاد الأوروبي وضع مشروع قانون يتيح إرسال عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز.وبموجب مشروع القانون، سيتم تحويل جزء من الدخل الذي تم الحصول عليه، ابتداءً من 15 فبراير/شباط، مرتين سنويًا، إلى صندوق السلام الأوروبي، الذي يتم من خلاله دفع إمدادات المساعدات العسكرية إلى كييف، وكذلك إلى صندوق دعم أوكرانيا. وسيبقى الجزء الآخر من الأموال في الودائع المركزية لتغطية تكاليف الحفاظ على الأصول وفي حالة المخاطر المحتملة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإجراءات الانتقامية من روسيا.في 11 مارس/آذار، ذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحول 2-3 مليار يورو إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو، وهي عائدات إعادة استثمار الأصول المجمدة الروسية، والتي يديرها الوديع الدولي يوروكلير.في الأول من فبراير، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي على اقتراح من المفوضية الأوروبية، والذي يتضمن استخدام الإيرادات من الأموال المجمدة لتمويل برنامج مساعدة ميزانية كييف جزئيًا بمبلغ 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.

https://sputnikarabic.ae/20240416/بوريل-الغرب-لن-يحمي-أوكرانيا-من-الطائرات-دون-طيار-قياسا-على-إسرائيل-1088025785.html

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