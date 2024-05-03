https://sputnikarabic.ae/20240503/تركيا-لن-نزود-أوكرانيا-بأنظمة-إس-400--1088501910.html
تركيا: لن نزود أوكرانيا بأنظمة "إس-400"
تركيا: لن نزود أوكرانيا بأنظمة "إس-400"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الخميس، أن أنقرة لا تنوي نقل أنظمة "إس-400" الخاصة بها إلى أي دولة، بما في ذلك أوكرانيا. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T11:31+0000
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وأجاب غولر في مقابلة صحفية عندما سئل عما إذا كان هناك طلب لنقل نظام الدفاع الجوي إلى أوكرانيا: "لن ننقل أنظمة "إس-400" الخاصة بنا إلى أي شخص".وفي عام 2017، أبرمت تركيا عقدًا مع روسيا لتوريد مجموعة أنظمة "إس-400"، والتي استلمتها في صيف وخريف عام 2019.وفي الوقت نفسه، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا بالتخلي عن الأنظمة الروسية لصالح "باتريوت"، لكن أنقرة لم توافق على ذلك، وكعقوبة، استبعدت واشنطن تركيا من برنامج توريد أحدث الطائرات المقاتلة من طراز "إف – 35" وفرضت عقوبات على قادة صناعة الدفاع بموجب قانون "كاتسا" (مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات).وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق، عن الاقتراح الأمريكي لشراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس، بل الجيل الرابع من "إف-16".وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، قال وزير الخارجية التركي آنذاك مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة ستعيد الأموال المدفوعة لشراء طائرة "إف-35" من الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20240503/شويغو-القوات-الروسية-سيطرت-على-547-كيلومترا-مربعا-من-أراضي-المناطق-الجديدة--1088494142.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
تركيا: لن نزود أوكرانيا بأنظمة "إس-400"
صرح وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الخميس، أن أنقرة لا تنوي نقل أنظمة "إس-400" الخاصة بها إلى أي دولة، بما في ذلك أوكرانيا.
وأجاب غولر في مقابلة صحفية عندما سئل عما إذا كان هناك طلب لنقل نظام الدفاع الجوي إلى أوكرانيا: "لن ننقل أنظمة "إس-400" الخاصة بنا إلى أي شخص".
وفي عام 2017، أبرمت تركيا عقدًا مع روسيا لتوريد مجموعة أنظمة "إس-400"، والتي استلمتها في صيف وخريف عام 2019.
وفي الوقت نفسه، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا بالتخلي عن الأنظمة الروسية لصالح "باتريوت"، لكن أنقرة لم توافق على ذلك، وكعقوبة، استبعدت واشنطن تركيا من برنامج توريد أحدث الطائرات المقاتلة من طراز "إف – 35" وفرضت عقوبات على قادة صناعة الدفاع بموجب قانون "كاتسا" (مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات).
وألغت الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة التفاهم المشتركة مع تركيا بشأن طائرات "إف – 35"، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في مشروع طائرات "إف – 35" (المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج).
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق، عن الاقتراح الأمريكي لشراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس، بل الجيل الرابع من "إف-16".
وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، قال وزير الخارجية التركي آنذاك مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة ستعيد الأموال المدفوعة لشراء طائرة "إف-35" من الولايات المتحدة الأمريكية.